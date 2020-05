¿Por qué en la 3ª ola?

La Iglesia y el regreso a la “normalidad”

Ricardo Ruiz Sacramento (*)

Esta pandemia, por su extensión en el mapa mundial, por su impacto en la dinámica social, en la salud física y mental de las personas, en la economía de las familias y en todo ámbito humano, constituye una experiencia inédita en la historia.

Nuestras respuestas para contenerla y superarla no encuentran referente o parámetro de inspiración. Todo, todo es experimento y aprendizaje por ensayo-error. Si acaso, lo que han hecho y están haciendo los países a los que les pegó primero. Aunque ninguna realidad es igual.

En el mismo talante se encuentran las disposiciones, planes y procedimientos de la autoridad nacional, estatal y municipal, como el reciente plan de regreso a la “nueva normalidad”, elaborado y presentado por el gobierno del Estado, que tiene la facultad y el deber de dirigir el camino hacia el bien común.

El cansancio por la cuarentena, el peso económico para personas, empresas y comercios parados están alcanzando niveles de hartazgo y desesperación peligrosos, que pronto empezarán a expresarse como rebeldía.

La necesaria gradualidad expresada en el plan para la reapertura, los elementos considerados para decidir cuáles primero y cuáles después, constituyen la válvula de escape perfecta. Todos quisieran estar en la 1ª ola, nadie en la última.

Como presbítero católico quisiera expresar respetuosamente mi sentir y pensar ante la autoridad y la opinión pública.

Imagino que antes de su decisión de ponernos en la 3ª ola las autoridades responsables recurrieron a las imágenes de un templo atiborrado, de la procesión multitudinaria, del devoto tocando la imagen del santo, de los puestos instalados en el atrio, etcétera.

Por supuesto que desde esas imágenes la decisión tomada es comprensible. Pero las disposiciones impuestas a los que reabrirán primero: de cupo limitado para mantener la sana distancia, de horarios especiales, de medidas de higiene extremas, etcétera, nos ofrecen una imagen muy distinta a la de su funcionamiento normal, anterior a la pandemia.

Me parece que no se tomaron el trabajo de imaginar a la Iglesia funcionando de un modo diferente o prejuzgaron que no lo podríamos hacer.

Es pertinente recordar que por la experiencia anterior del H1N1, ante las primeras noticias del Covid-19, fuimos de los primeros en establecer medidas como el uso del gel, suprimir el rito de la paz y dar la comunión en la mano, cambiando bancas por sillas separadas, siendo muy notoria la disposición de la feligresía para acatar el nuevo orden.

Los primeros

Fuimos de los primeros en cerrar; la última misa con presencia del pueblo la celebramos el 19 de marzo en la fiesta de san José, con sillas separadas y todo. Cerramos las oficinas parroquiales, suspendimos todos los grupos y niveles de la catequesis y todo tipo de reuniones.

Por instrucciones del obispo y la caridad que nos obliga hemos mantenido el sueldo completo de los empleados y el respectivo pago de impuestos, a pesar de casi no tener ingresos. Que entiendo suman alrededor de 450.

Por los medios de comunicación no hemos dejado de motivar a los fieles a quedarse en casa y aplicar todas las medidas de prevención.

Como diócesis y parroquias, hemos intensificado los servicios de la Pastoral Social con despensas y servicios en dispensarios médicos, equipos de sacerdotes que atienden a enfermos de Covid y de otras enfermedades en sus casas, así como exequias en los cementerios, con las debidas precauciones y equipo.

Todo esto con las dificultades que nos impone el estar cerrados. ¡Lo que podríamos hacer reabriendo!

Ni qué decir del papel que juega la religión como factor de cohesión social, no sólo extendiendo la información sino motivando y haciendo conciencia de la emergencia, promoviendo la responsabilidad y solidaridad, fortaleciéndolos espiritualmente.

Por todas estas razones, no me siento cómodo en la 3ª Ola, junto a los bares y actividades recreativas. Incluso si pensamos en una misma persona, su comportamiento es muy distinto en el antro o parque deportivo, que en el templo: mucho más dispuesto a guardar el orden y la compostura.

Estoy muy consciente de que estamos pasando por el momento más crítico y que ahora lo más importante es seguir cuidándonos, pero futureando con la reapertura gradual, creo que los yucatecos necesitamos celebrar y fortalecernos con nuestra fe.

Si nos dieran la oportunidad de presentarles nuestros planes para la reapertura, que ya están avanzados, verían cuán capaces somos de cambiarles la imagen que tienen del funcionamiento de la Iglesia, por una que se ajuste a la nueva normalidad. Dispuestos a mejorar dichos planes, acataríamos tanto las disposiciones y observaciones de la autoridad, como la supervisión que dispongan.

Si estas consideraciones les ayudan a revalorar la acción de la Iglesia en este momento tan difícil para Yucatán, me doy por bien servido, pues esa es mi intención; y no la de llamar a los católicos a la insurrección, ni presionar para un trato preferente.— Oxkutzcab, Yucatán.

Presbítero católico, párroco de San Francisco de Asís, Oxkutzcab.