Por un mejor país

Compromisos del IMEF

Francisco josé Álvarez Cuevas (*)

Discurso pronunciado anteanoche por su autor, en la toma de protesta del comité ejecutivo del Grupo Yucatán del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A. C., que lo reeligió para este 2019

Si me pidieran describir este primer año como presidente del IMEF utilizaría dos adjetivos que podrían ser contradictorios: interesante y espectacular.

El año 2018 destacó por la calidad y cantidad de eventos técnicos que se tuvieron. Los principales fueron: se logró un número de casi mil participantes. Con respecto a la membresía, tenemos un incremento superior al 15%, esto nos lleva a que el IMEF Yucatán contará por primera vez con una silla en el Comité Ejecutivo Nacional del instituto. Esto no se lograría sin la espectacular participación de mi consejo con el cual estoy realmente agradecido.

Se trabajó de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial, una gran experiencia de unión con un objetivo común: el crecimiento del estado. Mi agradecimiento a todos los miembros del CCE.

Participamos en el Consejo Ciudadano de Presupuesto tanto del Ayuntamiento como del gobierno del Estado. En el caso del Ayuntamiento, un proceso sencillo gracias a la constancia que se ha tenido los últimos seis años. Con el gobierno del Estado hemos tenido una curva de aprendizaje que capitalizaremos en el futuro.

Tuvimos reuniones con la mayoría de los candidatos a gobernador, presidente municipal, senadores y diputados federales. Por lo menos podemos decir que tuvimos reuniones con los que ganaron.

Una parte muy importante del IMEF es el compromiso social: tuvimos dos eventos con causa, en favor de la casa hogar de Mérida y de Kerigma. Ivette, muchas gracias a ti y al equipo de acompañantes por su gran participación.

Más del 60% de los estudiantes participantes en el debate ciudadano organizado por el CCE son miembros del IMEF Universitario. Señor gobernador, no le llame la atención si ve una de las caras que lo hicieron sudar ese día.

Hubo momentos interesantes y estresantes: uno que no se me olvida fue en el Foro IMEF 2018 “El México que todos queremos”. En la rueda de prensa posterior a la mesa panel “Logística e infraestructura que la región requiere”, en lugar de preguntar los medios acerca de un evento que había reunido a tantos empresarios, hicieron preguntas sobre las luminarias de Mérida. La respuesta que dio el IMEF, como siempre, fue técnica, basada en información y sustentada en un análisis numérico: “Impacta menos a los meridanos cancelar el contrato que mantenerlo, en adición a los riesgos de seguridad por la falta de iluminación”. Por cierto, ese mismo día se anunció el pago anticipado de la deuda pública del municipio de Mérida.

El IMEF universitario ha sido una de mis principales prioridades. Tenemos que apoyar la formación de los jóvenes, al día de hoy el IMEF Yucatán tiene presidentes en cinco universidades. Marista, Anáhuac-Mayab, Escuela Bancaria Comercial y en dos facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán: Contaduría y Administración, y Economía. En estas universidades contamos con más de 70 alumnos comprometidos con el crecimiento económico del país. Estos excelentes resultados no hubieran sido posible sin la activa participación de todos los miembros del IMEF.

Hace algunos años tuve la oportunidad de tomar el diplomado en alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (Ipade), en Ciudad de México. En la primera sesión tuve la suerte de recibir la cátedra del doctor Carlos Llano Cifuentes, fundador de dicha institución.

“Piensen, estimados alumnos, en alguna decisión trascendental de sus vidas —nos dijo—. ¿Cuándo saben que han tomado una decisión correcta, antes o después de ver el resultado?”. Ahora, yo les pregunto lo mismo. Tómense un par de segundos…

No confundamos la decisión con el resultado. A los que pensaron que hasta después de ver el resultado, les comparto este ejemplo: alguien les propone jugar a la ruleta rusa; si ganan se llevan un gran premio, si pierden, ustedes ya saben lo que pasaría.

Una decisión es correcta cuando se analiza toda la información disponible y todas sus posibles repercusiones. Se dice fácil, pero mientras más complicada es la decisión a tomar, se requiere más información, especialización y análisis para elegir la opción adecuada. El proceso para la toma de decisiones debería ser: 1. Análisis de hechos (no emitamos juicio de valor en este momento), 2. ¿Cuál es el problema? Si no entendemos la problemática a resolver, qué decisión podríamos tomar. 3. Desarrollar todas las soluciones posibles. No importa que no estemos de acuerdo con alguna de ellas, y 4. Decisión a seguir. De alguna de las soluciones posibles.

“En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme…”, ubicado en un pequeño estado al que si se acabase el mundo todos se querrían mudar, un gobernante decidió hacer un edificio en una calle que salía de la plaza grande y terminaba en el mar. Ese edificio se hizo para rememorar a la gran civilización que le precedió: la maya.

Creo que ya todos sabemos de qué lugar y de qué edificio estamos hablando: el Gran Museo del Mundo Maya. Analicemos los números de ese lugar: el costo mensual que los yucatecos comenzamos a pagar por ese predio fue de $16.224,920 mensuales en 2012. El monto a pagar se actualiza mensualmente con base en el INPC. En 2017 el monto pagado fue de $248.456,480. Si a esto le añadimos el costo de operación, hablaríamos de $320.156,342. Ahora bien, una cifra por sí sola no dice mucho, hay que establecer una relación, en este caso con los beneficiarios de esta obra, por lo que utilizaríamos el número de asistentes, que en 2017 fueron 128,800. Si dividimos el costo del Gran Museo entre los asistentes, sería de $2,485 por persona. Solo como referencia, la entrada a un parque de Disney World es de $109 dólares. ¿Ustedes a cuál preferirían asistir?

Los ingresos de este lugar apenas alcanzaron los $8.628,669; es decir, solo cubre el 2.7% del costo. Muchos podrían opinar: “¡Qué fácil emitir una opinión a posteriori!”. El 1 de octubre de 2018 se emitió el decreto por el que se regula el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado de Yucatán. Este consejo cuenta con 17 integrantes (ocho del gobierno y nueve de la sociedad civil). Es importante remarcar que tiene más peso la sociedad que el gobierno. Esto tiene una lógica: el gobernante, el político, se va y el pueblo se queda a vivir el impacto de las decisiones de aquél. El gobernador tendrá que presentar la información financiera de su gobierno de manera trimestral, y la sociedad la aprobará o rechazará. Se acabaron los tiempos de falta de transparencia.

Si este consejo hubiese existido previo al Gran Museo del Mundo Maya, estaríamos probablemente en otro entorno, ya que al tener la sociedad una mayoría, probablemente se hubiese rechazado en el presupuesto esta inversión. De haber tomado una decisión diferente, el estado tendría anualmente más de $320 millones para decidir en qué invertir o gastar. En el IMEF creemos que más que destinar recursos al gasto corriente, el estado debe invertir en infraestructura que favorezca el florecimiento empresarial.

El Consejo Ciudadano logra que el presupuesto del Estado que se entrega al Poder Legislativo tenga ya un primer filtro. En caso de que el Ejecutivo y el Legislativo no tengan como prioridad el bienestar de Yucatán, sino que antepongan sus intereses políticos o partidistas, la función del comité es aún mucho más importante.

No todo ha sido miel sobre hojuelas en este Consejo. Estamos teniendo una curva de aprendizaje, como mencioné previamente, pero si logramos que esto evite los errores del pasado su éxito será rotundo.

Señor gobernador, en el IMEF usted encontrará un gran aliado para tomar decisiones que favorezcan a Yucatán y a México. Sin embargo, encontrará a un gran crítico si éstas se hicieran con un trasfondo político.

Durante el período 2019 para el cual el IMEF Yucatán me ha honrado encabezarlo éstas serán las prioridades de nuestro instituto: 1. Férrea lucha contra la corrupción en todos los niveles tanto en organizaciones públicas como en privadas, 2. Apoyo y asesoramiento a las cámaras y diversos órganos de gobiernos en temas financieros, 3. Generación de cursos de calidad con un enfoque pragmático hacia la toma de decisiones empresariales, 4. Implementación del premio a la investigación financiera en Yucatán. Es importante generar más y mejores proyectos de inversión en nuestro estado, 5. Lograr traer la convención del IMEF universitario a Mérida.

Señor gobernador, el IMEF está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que le exigimos que la contraloría que tiene a su cargo las investigaciones por presunta malversación de fondos concluya todas a la brevedad, no solo las del último año, y se presenten las denuncias correspondientes.

El país está viviendo un momento histórico y se requiere una férrea defensa de las instituciones. El IMEF las apoyará activamente y no permitirá que se violente el estado de derecho.

A mis hijos Pancho, Rod y Alex, aquí presentes, les digo que me disculpo por las horas que he perdido de convivencia con ustedes. Sin embargo, esto lo hago porque considero que mi labor es un pequeño grano de arena para tener un mejor estado y país. El crecimiento y bienestar social de un pueblo depende de cuánto tiempo le queremos dedicar a actividades de voluntariado cuyo único fin es un beneficio social.

Por último quiero agradecer a mi bella esposa Ivette por su paciencia, comprensión, y su invaluable apoyo, sin el cual no hubiera podido lograr los resultados previamente mencionados.

Termino mi discurso con esta frase: Si toda crítica viene acompañada de una propuesta constructiva, tendríamos un mejor país.— Mérida, Yucatán.

Presidente del Comité Ejecutivo del Grupo Yucatán del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A. C.