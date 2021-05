Posibles cambios a la Constitución

Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello

Un inteligente abogado publicó en su libro sobre la vigencia de la Constitución Mexicana de 1917 una ponencia en la cual expone que “la conciencia colectiva de antaño no ha permanecido estática; sin embargo, sigue teniendo los mismos rasgos y, por lógica, sigue vigente”.

Comenta que “las reformas deben irse adecuando a la realidad del siglo XXI en donde persiste la desigualdad y la pobreza”. También señala que “las constituciones se clasifican en flexibles, rígidas y petrificadas”, citando a Burgoa (2004) “una reforma, así como una ley secundaria, no deben quedar al arbitrio irrestricto de los diversos órganos del poder, lo que implica que deben sustentarse y justificarse las adecuaciones que se proponen”.

Estoy convencido y coincido en que, de acuerdo con el artículo 135, las reformas que se propongan deben ser consensuadas por una mayoría calificada del Congreso y ratificadas por los Congresos locales, los cuales deben consultar a sus representados y no al revés. Debemos tener presente que los ciudadanos, a través del voto secreto, les dan la confianza a los tres poderes.

En la reforma se debe prohibir cambiar de partido o abandonar la contienda luego de gastar los recursos que son del pueblo. Debe prevalecer el estado de derecho, la división de poderes y la justicia social. Nuestra constitución ha sido un instrumento eficaz durante el siglo XX, pero debe actualizarse para no quedar rezagada. Considero esto una oportunidad de oro para lograr un país justo y democrático.

Como resultado en la posible reforma, se deben regular las campañas con la obligación de que los aspirantes a algún cargo deben de hacer diagnósticos de las carencias y problemas del pueblo para decidir cómo resolverlos con alternativas sostenibles y no con ataques mediáticos. Cito como ejemplo la obligación irrefutable de vencer un virus que está diezmando a la población en la salud y economía. Se debe desarrollar la obligación del derecho a la educación y a la investigación en el sentido de que dichas instituciones sigan siendo autónomas en sus decisiones. Cabe recordar que un pueblo educado siempre será la base para la prosperidad de una nación. Es importante generar las condiciones de empleo y no ser manipulados como autómatas. Que prevalezca el sufragio efectivo, no reelección para ningún cargo público. Si el tiempo para llevar al cabo los planes a largo plazo para hacer de nuestro México un país más productivo son cortos, se deben ampliar antes y no después.

Una reforma bien estructurada, debe incluir la lucha por la igualdad y la riqueza para todos los ciudadanos; los cuales aportamos a través de los impuestos, un México con un crecimiento sostenible y sustentable. Recordemos: México es nuestro hogar. No hay que olvidar dos peligros: El ambiente VUCA y la corrupción que no se ha podido erradicar aun con la ley sobre la prevención del lavado de dinero.— Mérida

