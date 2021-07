Posturas opuestas

Participar en la consulta ciudadana o no, la cuestión

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Frente a la oportunidad de que el pueblo mexicano haga uso, por primer vez en su historia, de un derecho que durante décadas le fue negado por los gobiernos antidemocráticos que el país padeció, esto es, decidir sobre los asuntos más importantes de su vida político-social, han surgido dos posturas diametralmente opuestas: la de quienes, con diferentes argumentos desaniman a participar en el ejercicio que ha sido convocado para el próximo domingo y la de quienes sostenemos que el pueblo debe ser consultado y obedecido por encima de lo que piensen quienes gobiernan al país.

Los que están en contra esgrimen que es una consulta onerosa e innecesaria, que no reúne los requisitos de un proceso democrático, que la pregunta que se hará es imprecisa y que no debe someterse a consulta la aplicación de la ley.

En primer lugar, debe decirse que las fuerzas políticas que antes gobernaron al país, confabuladas en una amalgama que aún tiene peso en el Congreso de la Unión, son enemigas irreconciliables de las consultas. Así es que se opusieron, ahí, tenazmente, a que se modificara la Constitución para poder hacerlas. Como estos cambios requieren mayoría calificada y ésta sólo se consigue con los votos de la oposición, ésta aceptó darlos a condición de que se incluyeran en ellos que las consultas no se puedan hacer el mismo día de elecciones.

Así es que pudiendo haberse realizado la de ahora el 6 de junio, no se hizo sino hasta dos meses después, el 1 de agosto. Ahora, se rasgan las vestiduras, los adversarios de la consulta, diciendo: “¡Qué barbaridad, cuánto se va a gastar!”, cuando fueron sus legisladores los causantes del gasto adicional que se hará, según ellos, excesivo. De todos modos, el INE, tiene un presupuesto total autorizado que le permite hacer el gasto sin necesidad de que el Congreso le haya asignado recursos adicionales. Si no gastara dinero en la consulta lo gastaría, de todos modos, en otras cosas, incluso sus lujos.

En segundo lugar, afirmar que la consulta no reúne las condiciones de un proceso democrático es una rotunda mentira, pues se siguieron todos los pasos señalados tanto en la Constitución como en la Ley Federal de Consulta Popular para hacerla: a) Un grupo de ciudadanos integrados en un Comité Promotor de la Consulta entregó el martes 15 de septiembre de 2020, en el Senado, 2 millones y medio de firmas, setecientas mil más de las requeridas, según la ley (La Jornada, 16-09-20) y b) Independientemente de eso, el presidente López Obrador, entregó al Senado, una solicitud coincidente con la anterior —con apego a las mismas leyes—, a la que dio curso dicha cámara, en primer término.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta y remitió su resolución a la cámara de origen para los efectos conducentes. Es decir, se cumplieron todos los requisitos del proceso. Pero lo más importante es que el fin de éste es que el pueblo participe en un asunto que es de su competencia y del que tiene derecho a opinar.

¿Por qué quererle impedir que, por primera vez, sea actor y no espectador? Que la derecha no esté de acuerdo en que se consulte a los mexicanos, como muchas veces ha demostrado, es una cosa, pero que diga que consultar es un ejercicio antidemocrático es el colmo de la insensatez.

En tercer lugar, la pregunta de la consulta no fue formulada por el presidente sino por un cuerpo ajeno a él, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado en parte por algunos aliados de los gobernantes que serían juzgados, magistrados que llegaron a sus cargos gracias al apoyo de aquellos, que cambiaron la interrogante original por la que quedó, a cambio de aprobar la consulta.

Esta fue una forma de defender a quienes en el pasado hicieron posible su llegada a donde están. Pero el espíritu de la pregunta original es harto conocido por quienes están enterados de que habrá consulta el próximo domingo. Y las autoridades que resulten responsables de llevar a cabo las acciones para cumplir con el mandato que reciban de las urnas saben también quienes son esos “actores políticos” a los que habrá que investigar para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” por las “decisiones políticas” que tomaron, como dice la reformulada pregunta de la Corte.

Y por último, es cierto, no tendría que someterse a consulta —como afirman con empaque los que dicen: “la ley no se consulta”— si debe procederse o no contra cualquier persona que delinca. Esto, si viviéramos en un país normal, donde operara como maquinaria de reloj la acción de la justicia; pero vivimos en un país en el que apenas estamos emergiendo del estercolero de injusticia, impunidad, cohecho, prevalencia de grandes intereses creados y un poder judicial con amplias islas de corrupción, en que estuvo hundido.

Tomemos un ejemplo: hoy, la autoridad de procuración de justicia en el ámbito federal ha encontrado elementos para llevar ante la justicia a un gobernador —Francisco J. García Cabeza de Vaca— y, por más esfuerzos que ha hecho no lo ha conseguido por los poderoso intereses políticos que lo protegen. Y es sólo un gobernador. Imaginémonos lo que sucedería con ¡cinco expresidentes! De qué tamaño serán las fuerzas para impedir que se les juzgue. Esto sólo puede ser contrarrestado con el poder del voto, un voto que avasalle a aquellas fuerzas que se oponen a que sus adalides sean juzgados.

Una de las razones por las que hay que asistir a las urnas es que se requiere el apoyo del pueblo a las autoridades, pues por mucha disposición que éstas tengan para consignar y juzgar a personajes de excepción, como los ex presidentes, van a enfrentar enormes obstáculos para hacerlo 1) por la telaraña de leyes que durante largos años urdieron quienes hoy serían juzgados, para protegerse; 2) por la complicidad de jueces y magistrados, muchos de los cuales fueron nombrados, en su momento, por los gobernantes de esos tiempos y 3) por las fuerzas políticas y empresariales que fueron favorecidas por muchas de las acciones de gobierno que afectaron al país.

Contra esto se lucha. Es preciso tener conciencia de que sólo el voto del pueblo expresando su postura podrá dar impulso a una acción justiciera que lleve hacia donde todos queremos: castigo hasta donde sea posible a quienes son presuntos autores de grandes crímenes contra México, hasta hoy impunes.— Mérida, Yucatán

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa