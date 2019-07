Pregunta abierta

El ave de las tempestades

Eduardo R. Huchim (*)

Para bien o para mal —y esperemos que para bien—, México está cambiando, su gobierno está cambiando en su interior y en su relación con la sociedad, incluidas las élites políticas y empresariales. En este cambio hay tropiezos, rectificaciones a veces, y aciertos a los que frecuentemente se les niega reconocimiento.

El cambio es encabezado por un político atípico, heterodoxo, que plantea exigencias de austeridad a veces exageradas, que no duda en calificar de “sabotaje legal” a recursos que implican el ejercicio de derechos y rechaza ataques de los “conservadores”. Un heteredoxo cuyo “pecho no es bodega” y, como ave de tempestades, refuta y descalifica a sus críticos de la clase política, de las organizaciones civiles, de la prensa “fifí” e incluso de la CNDH.

Porque es un personaje que milita en la heterodoxia, es combatido, descalificado, denostado, con razón o sin ella, como no recuerdo que hubiese ocurrido con otro Presidente de México. Pero, simultáneamente, Andrés Manuel López Obrador tiene una envidiable aceptación popular que rebasa la reflejada en las urnas.

En reacción con los cuestionamientos del Presidente, muchos de sus críticos le descalifican casi todo. Así, cuando este lunes ofreció desde el Zócalo cifras que acreditan el error de los catastrofistas que pronosticaban un desastre económico y financiero, se le reprocha el triunfalismo de “sus datos”.

“El Financiero” hizo un “fact check” de 20 cifras en materia económica citadas por AMLO y concluyó que 18 eran correctas. Una, sobre la inflación, era imprecisa respecto al período que se comparaba y la otra, sobre producción petrolera, quedó “sin veredicto”, por falta información actualizada.

El mismo lunes, el Banco de México difundió una reducción, de 1.35 a 1.10%, en las expectativas de crecimiento para 2019. Desde luego, no es una buena noticia que las expectativas vayan a la baja, pero no estaría del todo mal si el 1.10% se materializara finalmente, habida cuenta de que, por ejemplo, en la primera alternancia, México tuvo un decrecimiento: —.2% en el primer año foxista. Banxico dio a conocer también buenas noticias: un récord histórico en remesas de mexicanos en el extranjero, de 3,203 millones de dólares en mayo (“Reforma”, Negocios, 02/07/19), así como pequeñas mejorías en la inflación esperada y en la inversión extranjera directa.

Suele hablarse de las malas señales que este gobierno manda a los inversionistas, pero se soslaya un mensaje también importante: la obsesiva decisión del Presidente de librar un eficaz combate contra la corrupción. La posibilidad de que los inversionistas no tengan que lidiar con sobornos, amaños y exacciones de todo tipo al hacer negocios en México, es sin duda atractivo.

La determinación anticorruptela, cuya concreción aún es más expectativa que realidad, es una de las pocas cosas que se le reconocen al mandatario, igual que su honestidad personal y su legitimidad apoyada por la impresionante votación que recibió hace un año.

El discurso de AMLO, el lunes 1 de julio en el Zócalo, tuvo para muchos un triunfalismo exacerbado. Para mí su tono fue optimista —¿puede un Presidente no serlo en medio de una celebración?—, pero no dejó de reconocer pendientes, destacadamente los relacionados con la seguridad y la salud, por más que el tratamiento de la violencia incontenible demandaba un análisis más detenido.

Desde distintos ámbitos se ha pedido al Presidente moderación y tolerancia frente a sus críticos. Si bien atempera momentáneamente sus ímpetus de refutación y confrontación, me temo que seguirá por esa vía si no termina de comprender la máxima reyesheroliana del apoyo implícito de la resistencia y, también, si no valora el servicio que le hace al buen gobierno el periodismo de investigación al revelar errores y corruptelas y propiciar así rectificaciones y sanciones.

AMLO recuerda a aquel célebre torero regiomontano Lorenzo Garza, quien protagonizaba broncas monumentales en las plazas al encararse con sus detractores y denostarlos, pero también conquistaba a la afición, que lo aplaudía clamorosamente tras una faena emotiva y lo paseaba a hombros por los ruedos.

¿Logrará AMLO ser aclamado y paseado a hombros al término de su sexenio? Es, parafraseando el lema de la UAM, una pregunta abierta al tiempo.— Ciudad de México.

Periodista