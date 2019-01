Preocupa la crueldad extrema

Mi punto de vista

Cholyn Garza (*)

La noticia corrió como pólvora. Las redes sociales se encargaron de difundirla y repudiar la conducta de un individuo que había asesinado a un perro. Bueno, hasta en noticieros fuimos noticia.

Y digo “fuimos”, porque se mencionó nuestra querida ciudad, Piedras Negras, en este bello estado del norte, Coahuila, por ser el lugar donde se realizó el cruel suceso.

Reprobable por donde se vea lo que un individuo hizo a un pobre animal indefenso. Según lo que se ha dicho, eran dos perros que estaban rondando la propiedad donde el sujeto estaba en una celebración con amigos.

Por lo que se pudo apreciar en las fotos, se trata de una cochera donde colocaron un asador para preparar alimentos. Carne asada, seguramente, una costumbre muy del norte.

El olor de los alimentos seguramente atrajo a los animales, los cuales se acercaron a la propiedad. No lo sé; como tampoco sé si tenían dueño o eran perros callejeros. Independientemente si tenían o no un hogar esos animales, ha sido la actitud de un individuo la que ha llamado la atención porque no corresponde a una persona de bien, con buenos sentimientos.

Me pregunto ¿Qué motivos pudo haber tenido esa persona para asesinar a un animal indefenso? El “amigo” que tomó las fotos, mismas que subió a las redes sociales y los demás amigos que disfrutaban la convivencia ¿fueron capaces de comer a gusto después de lo ocurrido? ¿Alguno de ellos optó por retirarse en señal de repudio a lo acontecido o prefirió permanecer en el convivio para recrear el asesinato y convertirlo en anécdota?

Cualquiera que haya sido la elección, la crueldad hacia el pobre animal me estremece e indigna. Me pregunto ¿En qué nos hemos estado convirtiendo?

Porque sin duda detrás de lo acontecido con el pobre animal, hay suficiente tema para comentar. Ese caso sin duda alguna fue solo uno de tantos que existen sobre el maltrato a seres vivos, de la condición que sea.

De un tiempo a la fecha se ha observado un cambio en las actitudes de personas, sin importar su condición social o económica.

El respeto a las reglas de convivencia que antes fueron punto clave en las familias se ha ido perdiendo. Los cambios deben ser siempre para mejorar, no para retroceder. Lamentablemente cuando se alteran los valores con que muchos crecimos, haciendo a un lado el respeto, se va conduciendo al caos en la sociedad.

Lo estamos viviendo ya y no podemos sentirnos orgullosos de ello. Crímenes, violaciones, violencia extrema. ¿En qué se ha ido convirtiendo el ser humano? ¿Dónde queda la enseñanza con valores con que fuimos educados? ¿Dónde, el ejemplo para la niñez?

El vídeo que ha circulado en las redes sociales seguramente fue visto también por niños y jóvenes. Es preocupante, porque no sabemos con qué criterio lo tomen. Demasiada violencia está llegando a los hogares, sin querer y sin pretenderlo, la mente de los niños se va saturando de situaciones negativas, dolorosas, que no sabemos qué efecto vayan a tener en ellos y a qué plazo.

Por eso hay que reforzar en casa los principios morales; las enseñanzas de antaño que ningún mal hicieron a nadie.

En esas enseñanzas en los hogares estuvo el aprender a convivir con los animales. Muchos de nosotros crecimos con un amigo en casa, nuestra mascota que andaba para todos lados con nosotros. Eran nuestros compañeros de juegos, nuestros defensores en los regaños o cómplices en las travesuras.

Así como nosotros fuimos felices con nuestra mascota en un momento determinado de nuestra existencia, nuestros hijos, nuestros nietos, lo han sido con un animalito en casa desde donde han aprendido a respetar a ese ser que forma parte también de la familia.

Por ser un integrante más en nuestro hogar, cuando llega la hora de partir, por edad, por enfermedad, nos duele su deceso y lloramos. El duelo nos dura un buen tiempo porque ha sido un ser muy querido para nosotros.

Por eso no concibo el maltrato a los animales, menos aún se puede aceptar la crueldad extrema con que fue tratado el pobre perro que tuvo la mala fortuna de atravesarse en el camino de un individuo despojado de compasión, de respeto a la vida de un ser indefenso; un tipo que mostró el lado oscuro de su alma.— Piedras Negras.

cholyngarza@yahoo.com

Periodista