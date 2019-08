Presente y futuro

México joven

José Guillermo Fournier Ramos (*)

“Los jóvenes son el futuro”, es una frase que ha sido escuchada en múltiples ocasiones en diversos foros.

Al pronunciarla, se busca remarcar una realidad innegable, ya que en los años de juventud las personas se encuentran en una etapa de formación para más tarde ocupar posiciones determinantes en el desarrollo de su entorno.

Sin embargo, los datos duros oficiales extraídos de las encuestas censales nos demuestran que prácticamente el 25% de la población se ubica entre los 14 y los 29 años de edad, es decir, en plena juventud.

Por lo tanto, si alrededor de la cuarta parte de los mexicanos somos jóvenes, está claro que las acciones de este sector demográfico generan un impacto real en la vida social, económica y política del país. Somos una nación joven con alto potencial.

Así, se comprueba que, más allá de representar el futuro, la población juvenil es responsable en importante medida de lo que acontece en el presente. Una vez asumido lo anterior, es necesario concienciar a las y los jóvenes respecto del papel que desempeñan como integrantes de una comunidad.

Para ello es indispensable combatir la idea de que las decisiones tomadas en los años de juventud no tienen mayor trascendencia. Por el contrario, sabemos que las buenas o malas elecciones hechas durante esta etapa con frecuencia marcan el rumbo de la vida de los individuos.

Más aún, cuando somos jóvenes desarrollamos hábitos, esquemas mentales y aficiones.

También suele elegirse una profesión y se establecen relaciones interpersonales de afecto.

La paradoja está en que muchas veces se subestima a los jóvenes haciéndoles creer que su opinión no es relevante. Estas actitudes son perjudiciales para la juventud, pues al ser relegados algunos de ellos pueden ceder ante la apatía. El sentir que su voz no es escuchada produce cierta frustración que a menudo se refleja en rebeldía o desinterés hacia la participación ciudadana.

Asimismo, son numerosos los jóvenes que enfrentan obstáculos como la falta de oportunidades en el campo laboral. Suele ocurrir que se acuse a la juventud de falta de experiencia. Lo cierto es que, cuando no hay oportunidades, la experiencia no puede desarrollarse. No obstante, las ganas de salir adelante han impulsado iniciativas positivas como el emprendimiento y el autoempleo. La población juvenil está llamada a romper paradigmas y lograr grandes cosas.

La capacidad de alimentar legítimas aspiraciones, conjugada con la vitalidad energizante de la población juvenil es su principal activo. El empuje generacional de nuestra juventud merece ser apoyado por políticas públicas encaminadas a cultivar el talento de las y los jóvenes mexicanos.

Hay que inculcar en las nuevas generaciones los valores que nos unen, pero siempre motivándolos a ser agentes de cambio. La juventud contemporánea deberá estar preparada para afrontar retos de significativas dimensiones en el porvenir. El compromiso del presente es el éxito del futuro.— Mérida, Yucatán.

Licenciado en Derecho, maestro en Administración pública y profesor universitario

