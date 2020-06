Préstamo y manipulación

Para que no le digan y no le cuenten

Ernesto Jesús Mena Acevedo (*)

El pasado 21 de mayo, el pleno del Congreso del Estado rechazó el dictamen mediante el cual se autorizaba al Ejecutivo estatal a contraer un tercer préstamo en lo que va de su administración. Esto propició que el gobernador diera un mensaje que se caracterizó por un tono belicoso, de confrontación y plagado de un maniqueísmo excelso, en contra de algunos diputados y diputadas.

Pero más allá de la tónica discursiva del gobernador, que no debiera asustar en un régimen democrático, aunque sí es revelador de la doble moral de algunos actores políticos, debe subrayarse el hecho de que la solicitud estuvo atestada de una serie de argumentos justificativos imprecisos y falaces, pretendiendo basarse en crisis por la contingencia sanitaria.

Esos argumentos pueden sintetizarse en dos. Primero, que se requería esa suma con carácter de imprescindible para hacer frente a las secuelas del confinamiento y que se destinará a obra pública y a la creación de empleos. Sosteniéndose incisivamente que el endeudamiento es la única vía posible para allegarse esos recursos y aplicar un plan de reactivación económica.

Esta tesis es insostenible en cualquier otro lugar, pero más aún atendiendo al desempeño del gobierno de Vila, que se ha caracterizado por reproducir varios aspectos del gobierno “ivonnista”. Gasto excesivo en el rubro de comunicación social que incluye: la promoción de la imagen del gobernador mediante encuestas y su difusión; convenios y pagos a medios de comunicación y periodistas; derroche en viajes al extranjero; jugosos sueldos de los funcionarios de primero y segundo niveles; aviadores en varias dependencias estatales; etc.

Esto es, existe mucho gasto superfluo del cual pudiera obtenerse cuantioso dinero para obras u otros rubros importantes. Aunado a esto debe existir un ahorro significativo originado por la suspensión de actividades y de eventos a causa de la pandemia, e incluso desde antes de aquella, como es el caso del Festival de la Trova que se canceló por irregularidades de la empresa contratada, así como por partidas presupuestarias que no se han ejercido.

Segundo, se ha alegado, desde la aprobación del presupuesto de egresos para el año en curso, que el gobierno federal ha recortado recursos y que para el caso exclusivo de la contingencia no ha otorgado ningún apoyo a la entidad.

Para apuntalar esta versión han recurrido al manejo tendencioso y al ocultamiento de información, basándose en la simplicidad de que lo que no recibe directamente y de forma efectiva el gobernador no cuenta como inversión o apoyo para el estado.

Pero partiendo de una visión objetiva y honesta, es una verdad irrefutable que todo beneficio que recibe la población y las comunidades del estado es para provecho de Yucatán, aunque el dinero no pase por manos del mandatario.

Es así que deben considerarse las inversiones de los programas sociales: las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad por 2 mil 500 millones, en jóvenes becarios 770 millones, apoyos a pescadores 92 millones de pesos, seguro de vida para jefas de familia 7 millones 400 mil pesos, niñas y niños hijos de madres trabajadoras 21 millones 500 mil pesos, apoyos a 38 mil productores del campo por un monto de 125 millones de pesos, la escuela es nuestra 449 millones de pesos, becas en nivel educativo básico 816 millones de pesos, becas en nivel medio superior 560 millones de pesos, becas en nivel superior 231 millones de pesos, en vivienda 300 millones de pesos, 500 millones para el puerto de Progreso del programa 100 ciudades, 10 mil campesinos beneficiados en “sembrando vida” con un monto de 600 millones de pesos y crédito ganadero a la palabra 50 millones de pesos. Todo esto resulta en un monto total de un poco más de 7 mil millones de pesos. A lo que debe añadirse la construcción de 3 universidades con una inversión de 18 millones de pesos, y los proyectos de la termoeléctrica y el Tren Maya.

Pero además debe tenerse presente que varios de estos programas e inversiones ya existían desde antes de la contingencia y que se han reforzado con la misma, a la vez que se ha añadido otra cuantiosa inversión con créditos de 25 mil pesos para las pequeñas y medianas empresas, la asignación de 175 profesionales de medicina y enfermería, más de 130 mil piezas de medicamentos, equipos e insumos médicos, más de 1,800 equipos de diagnóstico y laboratorio, el hospital de Tekax, entre otros.

Por ende, el segundo argumento esgrimido para tratar de convencer de la pertinencia del endeudamiento es igualmente falso. Y negarlo solo en atención a que esos considerables recursos no se disponen directa y libremente por el gobernador es apostar al dolo y a lo absurdo.

Pongamos un ejemplo sencillo, guardadas las proporciones. Supongamos que existe una pareja separada, con un hijo, en la que desde hace dos años o más el padre entrega a la madre la cantidad de 6 mil pesos en efectivo, mensualmente, por concepto de pensión alimenticia, y que al inicio de este año 2020 el padre decide y/o acuerda con la madre que además de la entrega de la cantidad mencionada, él personalmente pagará los 3 mil pesos de la colegiatura y los mil pesos del deporte.

¿Pudiera hablarse en este caso de que no ha habido aumento de la pensión alimenticia? Desde luego que no, porque ahora a los 6 mil pesos que se entrega a la madre, se suman los 4 mil pesos de la colegiatura y el deporte, que aunque la madre no reciba o disponga del efectivo, es siempre en beneficio del hijo.

En la difícil situación por la que se atraviesa en los ámbitos nacional y mundial, es una verdad incuestionable de que los sectores sociales más vulnerables son los que han padecido y padecerán los efectos de la suspensión de actividades y el confinamiento. También es cierto que debe prevalecer la solidaridad, la preocupación y la ocupación por atender esta delicada situación, pero para ello debe partirse del ejercicio de sacrificios y ajustes de quien tiene encomendada la responsabilidad del bienestar colectivo, es decir, el gobierno.

Lo que no es válido es apostar desde la comodidad a una sola opción, y peor aún, manipular la información para querer aprovecharse de la coyuntura, jugando y predisponiendo con los sentimientos de la gente.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Economía y Administración Pública, docente universitario