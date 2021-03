Prevención y mascotas

Las adicciones

Por Silvia González Romero

(*)

Todos aquellos a los que la vida nos ha enseñado que los animales en general, y los perros en particular, son mucho más que seres vivos de poca inteligencia, y hemos comprendido que en realidad son por mucho más sabios que nosotros los llamados humanos, podemos sentirnos afortunados.

Su compañía puede ser el descubrimiento de un amor incondicional que podría denominarse sanador.

Mi experiencia conviviendo con ellos durante años y observándolos ha sido de un valor incalculable. Saben amar incondicionalmente, mejor que algunos de nosotros, con una lealtad y fidelidad a prueba de balas. No se olvidan nunca de quien los ha cuidado aunque pasen los años sin verle; son tremendamente agradecidos.

Son tan nobles y buenos que dan lecciones asombrosas. Actualmente tengo cinco perros recogidos directamente de la calle que al alimentarlos diariamente o curarlos me ofrecen un cariño que me hace mucho bien. Me dedican verdaderas bienvenidas dignas de una reina, juegan conmigo y me hacen muy divertidos los ratos con ellos.

Cuidan la casa cual leones. Cada uno es diferente, con personalidades distintas y caracteres y gustos únicos; observándolos poco a poco aprendí por ejemplo que para un perro que vivió en la calle, un francés puede ser un manjar delicioso.

“Cachetes”, del cual escribí cuándo llegó a mi vida y estaba en los huesos, al igual que “Luther”, son hoy los viejitos de la casa.

Ambas mascotas me muestran su amor de forma distinta, mientras “Luther” es lamedor, cariñoso y emotivo, mi “Cachetes” es más parco, pero me mira profunda y amorosamente y no se despega de mi lado para que lo acaricie.

Se convierten en familia si les damos oportunidad y cuando se marchan al cielo su ausencia y pérdida son muy significativas.

Me he dedicado durante años a hablar de las adicciones y estoy convencida de que enseñar desde pequeños a amar a un perro, un gato, etc., puede ser un factor de protección y prevención para tantos niños que viven con familias disfuncionales.

Son una compañía y un consuelo cuando en la casa abruman los problemas. Salir al patio y jugar con ellos, apapacharlos, enseñarles a traer algo que lanzamos, nos ayuda a liberar del cerebro, químicos como las endorfinas, la oxitocina, que contribuyen al bienestar, a sentirnos bien de forma natural y evitan que los jóvenes anden en la búsqueda de sustancias tóxicas que solo evaden momentáneamente la realidad.

Con educar, amar y respetar a los animales con el ejemplo, el cuidado a ellos, comentándoles sobre todas las cualidades que poseen y se ponen a nuestro servicio, si los educamos con paciencia y amor, estaremos contribuyendo a crear un mundo mejor dentro y fuera de casa. Soy perrícola. ¿Y tú?— Mérida Yucatán.

Presidenta de Voces de Prevención

