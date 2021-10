Eduardo R. Huchim: PRI, ¿destino satelital?

Decisiva votación

Eduardo R. Huchim (*)

Y hete aquí que, con la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, el PRI obtiene una centralidad que no tenía. De los votos de sus legisladores dependerá si la reforma eléctrica va o no va y cómo va… si va.

En la entrevista con cuatro expresidentes nacionales del PRI, todos contrarios a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la pregunta de mayor trascendencia para el PRI la formuló así Roberto Zamarripa: ¿De la mano del PAN o detrás de Morena? ¿Es la alternativa del PRI?

Manlio Fabio Beltrones no la respondió con la agudeza que frecuentemente exhibe. Su respuesta fue más bien cándida:

—No. Es con el PRI a la cabeza y su congruencia en lo que está sucediendo— dijo Beltrones (“Reforma”, 18/10/21).

Y uno se queda pensando en si a estas alturas el PRI puede ser cabeza de algo, después del sexenio calamitoso de Enrique Peña Nieto que lanzó a su partido a una situación deplorable y, lo peor, encabezó una corrupción generalizada que, hasta ahora, continúa casi totalmente en la impunidad. Los cuatro entrevistados fueron dócilmente acríticos con el principal responsable de la actual postración del PRI.

De acuerdo con la visión de los cuatro (Dulce Sauri, Pedro Joaquín, Enrique Ochoa y Beltrones), ir a favor del proyecto de reforma eléctrica le cuesta la vida al PRI. Se extingue, se convierte en satélite (de Morena). Ir en contra de la reforma, dicen, lo salva, le recupera su reformismo, lo pone a tono con el mundo (Id).

Difícil la disyuntiva sesgada que plantean los expresidentes priistas, pero es más difícil la disyuntiva real, porque ir en contra de la reforma lopezobradorista difícilmente salve al PRI. Más bien cambiaría de sol, quedaría en ruta de ser satélite del Partido Acción Nacional, el PAN, su otrora detestado rival. La 4T, por lo menos, puede compartir pequeñas parcelas del gobierno, como las que ya está ofreciendo a ciertos exgobernadores. Migajas, dirán algunos, pero lejos de la 4T lo único que hay es incertidumbre y, también, sometimiento a lo que los antiguos priistas consideraban la odiada derecha.

Así las cosas, el análisis del PRI sobre su futuro forzosamente debería incluir, de manera sobresaliente, si quiere llevar su alianza electoral y legislativa con el PAN y el PRD no solo a votar juntos todas las reformas constitucionales, sino también a postular un candidato único a la Presidencia en 2024, el cual obviamente sería panista.

¿Sobreviviría el PRI a una postulación así? ¿Podría resistir una nueva edición del Pacto por México peñanietista (con los papeles cambiados) que materializó una reforma energética cuyo logro más notable fue el impulso a la presencia privada en el sector?

Rectoría efectiva

Nadie en su sano juicio podría pretender la exclusión de la empresa privada en la economía mexicana, pero es claro que ciertos sectores como el de energía deben tener la rectoría efectiva del Estado, de un Estado que priorice el servicio antes que la utilidad. Las ganancias, legítimamente, son la finalidad esencial del sector privado, pero no es sano que las utilidades sean el motor único en el suministro de servicios públicos vitales.

La reforma de Peña Nieto —ha argumentado el periodista, escritor y militante de la 4T Pedro Miguel— “no generó empleos, no se tradujo en la llegada de grandes inversiones, no impulsó el desarrollo, no conllevó un tránsito significativo hacia las energías limpias y, desde luego, no fortaleció al país en materia energética, sino que lo debilitó, lo hizo más dependiente del extranjero” (La Jornada, 08/10/21).

Naturalmente, esta percepción no es la de un sector de la sociedad mexicana, que halla retrógrada y sumamente dañina la iniciativa presidencial. Ante este choque frontal de percepciones, importa sobremanera una discusión sensata, amplia y pública, un debate sin dogmas y con voluntad genuina de llegar a acuerdos.

Lo que tenemos hasta ahora es el predominio del denuesto y la invectiva, la descalificación y la proliferación de acusaciones sin fundamento. Es una oportunidad para el parlamento abierto, para la confrontación sustantiva y no adjetiva de los argumentos. ¿Serán capaces nuestra clase política y la empresarial de tener una discusión pública de esa naturaleza? Quizá. Ojalá.— Ciudad de México.

@EduardoRHuchim

Periodista

Ventana con texto de 16 puntos... Ventana con texto de 16 puntos...