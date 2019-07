¿PRI-Mor en agosto?

AMLO y la renovación en el liderazgo priista

Manuel Castilla Ramírez (*)

¿Qué ocurrió el 1 de julio de 2018, cuando el PRI sufrió la peor derrota electoral de su historia, que lo tiene en estos momentos a punto de desaparecer o consumar su entrega al hoy presidente-dictador Andrés Manuel López Obrador, a quien hace un año obsequió millones de votos que debieron ser para José Antonio Meade, su candidato presidencial?

Nuestra larga interrogante la planteamos porque todavía no acabamos de digerir que los desertores del PRI hayan votado por quien durante sus tres campañas electorales calificó al partido tricolor de ser la mafia en el poder, corrupto y comprador de votos, como lo dijo en julio de 2012.

Hay que recordar que en los tiempos de la aplanadora del PRI su candidato presidencial tenía asegurado su triunfo desde el momento en que el presidente de la República ejercía la facultad metaconstitucional del “dedazo”, para elegir a su sucesor y tenía el compromiso “moral” de apoyarlo y hacerlo ganar.

Además, los partidos de oposición tenían la fuerza económica y los cuadros suficientes para ganar una elección presidencial.

Antes de las elecciones presidenciales de 1994 el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, elegido por el “dedazo” de Carlos Salinas de Gortari, fue asesinado el 23 de marzo de ese año y el presidente en funciones no pudo ejercer un segundo “dedazo”. Presionado por el grupo que según los indicios urdió el magnicidio, eligió a Ernesto Zedillo Ponce de León candidato sustituto, sin ser afiliado al PRI.

Ya en el poder, el presidente Zedillo encarceló a Raúl Salinas de Gortari y dio otras muestras de su antisalinismo que obligaron al expresidente a mantenerse alejado de la vida política.

Al no estar vinculado con el PRI, el presidente Zedillo promovió su propia reforma política antipriista y favorable al PRD, como quedó evidenciado al favorecer el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD, como primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por el voto popular, negándole su apoyo a Alfredo del Mazo, candidato del PRI.

Desde entonces el Distrito Federal estuvo gobernado por el PRD y ahora por Morena.

En el sexenio del presidente Zedillo se hizo evidente el inicio del declive del PRI: negó su apoyo a Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial del partido tricolor, entonces presidido por la licenciada Dulce María Sauri Riancho de Sierra; reconoció el triunfo de Vicente Fox Quesada, la misma noche del domingo de las elecciones, cuando aún no se conocían los primeros cómputos.

Iniciado el descenso del PRI, perdió la Presidencia de la República en 2006, que ganó el PAN con Felipe Calderón Hinojosa; la recuperó con Enrique Peña Nieto, que fue ayudado por Vicente Fox, quien públicamente pidió a los panistas el voto útil, que funcionó, para vencer a Andrés Manuel López Obrador; como ocurrió.

Los grandes secretos de la política son herméticamente guardados y por lo mismo están fuera de nuestro alcance, y no podemos aproximarnos a una explicación de lo que ocurrió el 1 de julio de 2018, cuando se esperaba la tercera derrota de López Obrador, que en la recta final de su campaña aseguraba que habría un megafraude, que se iba a soltar el tigre, que él no lo iba a amarrar; mientras la presidenta de Morena anunciaba que se iban a soltar los demonios, etc., etc.

En sus discursos de final de campaña ya se daba por perdido y se iba a retirar a su rancho La Chingada, porque todos los debates públicos los había perdido.

Era de esperarse el triunfo del candidato del PRI, a pesar de que no era militante de él; porque los cuadros del tricolor y los gobernadores de los estados darían su fuerte apoyo a Meade.

Por todo ello fue inexplicable y sorprendente el triunfo de López Obrador, sobre todo por la forma avasalladora como ocurrió, particularmente para el PRI, que virtualmente quedó moribundo, si no ocurre en su asamblea nacional de agosto próximo un verdadero milagro político. Porque existe el riesgo de que se convierta en un PRI-Mor, al quedar en manos de AMLITO Moreno Cárdenas, si la también ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco no acude a sus millones de seguidores que estuvieron cerca de convertirla en candidata a la Presidencia de la República.— Ciudad de México.

castillar27@hotmail.com

Periodista