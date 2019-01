Programa kryptonita para el PRI

Carlos Loret de Mola (*)

El colmo del PRI es que puede todavía reducirse más. Y uno de los más recientes anuncios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador significa un misil que impacta en uno de los cimientos de este partido político.

¿Por qué? Ahí va la explicación: Desde la campaña, se desató una fuerte polémica cuando el entonces candidato de Morena anunció que echaría a andar un programa de apoyo a agricultores consistente en revivir los “precios de garantía”, es decir, que el gobierno garantice a los productores del campo un precio mínimo para sus cosechas; un gran subsidio, pues. De inmediato, le recordaron que ese programa, que estuvo vigente por décadas el siglo pasado, terminó en fracaso, desabasto, un boquete en las finanzas públicas y corrupción.

La promesa de campaña generó también desconfianza en los mercados financieros y el candidato puntero pareció matizar, incluso rectificar, pero como con el aeropuerto, nomás pasó un poquito de tiempo y tras la victoria electoral, regresó al mismo discurso: los precios de garantía van. Por si hubiera dudas nombró al frente de este programa al que hacía lo mismo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari: Ignacio Ovalle.

Se supo que al interior del gabinete económico hubo fricciones cuando sus funcionarios explicaron al primer mandatario que un programa generalizado de precios de garantía desfondaría el presupuesto del gobierno y casi no quedaría dinero para nada. No pocos roces después, se anunció el programa: quedó con una partida de 6 mil millones de pesos, monto muy chiquito, nada dañino para el presupuesto.

No se garantizarán los precios de todos los cultivos, sino solo cuatro (maíz, frijol, arroz, trigo “harinable”). Y no se beneficiarán todos los productores del campo sino solo los más pequeños (que tengan menos de 20 hectáreas de temporal o 5 de riego).

Así planteado, no generará ningún impacto económico relevante. Pero sí será un misil político que debilitará aún más al PRI porque seducirá a una población que nutre uno de sus tradicionales “sectores”: la Confederación Nacional Campesina, la CNC. Sucede, además, en un momento en que Morena y el PRI se han acercado muchísimo, al grado que ha revivido el mote del PRI-MOR para caricaturizar a esta coalición estratégica que ha votado varios asuntos relevantes a nivel federal y estatal.

Mientras vemos los efectos políticos, habrá que observar también cómo reaccionan otros productores del campo a quienes no les beneficia el programa. ¿Qué van a decir los campesinos de otros cultivos no incluidos en la lista de cuatro, o los que tienen un poquito más de esas hectáreas? ¿Qué pasará si se empiezan a manifestar, a bloquear carreteras, a exigir que se les considere? ¿Se ensanchará más y más el presupuesto de este programa al grado de ya no ser chiquito y sí tener un efecto disruptivo de graves consecuencias en la economía, como en el pasado? Veremos.— Ciudad de México

Conductor del noticiario matutino “Despierta”