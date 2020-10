Programas de trabajo en las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores mencioné el proceso administrativo, aplicable tanto a un todo y también a sus determinadas partes.

Con esto quiero decir que, si por ejemplo se trata de hacer una empresa, se empieza con la planeación, que incluye el plan de negocios y las proyecciones financieras.

Seguimos con la organización, que es diseñar los organigramas y manuales de operación; continuamos con la dirección o acción, que es precisamente el actuar para hacer realidad lo planeado y, por último, el control, que consiste en supervisar que todo se vaya realizado de acuerdo con el plan y cuidar las operaciones del nuevo negocio.

Cuando digo que el proceso administrativo también está en las partes, me refiero a un departamento o la realización de un determinado proyecto en que debe existir la planeación, organización, dirección y control; por todo esto mencionado, hasta la más pequeña actividad debe contar con este proceso; por tanto, es continuo.

En esta ocasión quisiera platicar a ustedes sobre los programas de trabajo que forman parte de la dirección o acción, porque es necesario para que haya una realización, se pongan por escrito los pasos y actividades que van a ejecutarse.

La rutina de acción de cualquier actividad la mayoría de las veces se deja en la memoria y sobre todo cuando se trata de efectuarlas en un solo día, para lograr avances verdaderos y en los tiempos justos se hace necesario poner por escrito lo que se ha de ejecutar tomando en cuenta el tiempo.

Esto es importante porque he observado en las empresas que no hacen programas de trabajo y pongo por ejemplo si hay retraso en la formulación de los estados financieros y pregunto cuándo estarán listos, me responden al azar: la próxima semana, vence el tiempo y me dan una extensión mencionando una nueva fecha de cumplimiento.

Un programa de trabajo de cualquier asunto a realizar se hace por escrito, su técnica nos recomienda que en primer lugar hay que hacer una lista de los diferentes pasos a dar, quién lo va a realizar y en cuánto tiempo.

De tal forma que ya teniendo este listado se le da un formato por columnas anotando en la primera el paso o acto a realizar, en la segunda columna fecha de inicio, en la tercera la fecha de terminación y en la cuarta nombre del responsable, después de esta primera línea, seguir con los siguientes pasos hasta anotar el último, cuya fecha de terminación nos indicará en forma obvia el final del trabajo.

Cuando en una determinada actividad a ejecutar se cuenta con varias personas disponibles para la realización del trabajo, a parte del programa general es importante que cada persona realice su propio programa para cumplir en tiempo.

Al intervenir varias personas en una sola actividad general debe tomarse en cuenta un principio económico que se denomina “ley de factores decrecientes”, esto se refiere que demasiadas personas en un solo asunto pueden entorpecerse entre sí, por ejemplo si se trabaja revisando un solo archivo, llega el momento en que se interfieren al tratar de consultar al mismo tiempo.

Esto significa que a más personas, menor avance; debido a esto también deben conocerse las herramientas y equipos con que se cuenta, su posición, volumen, etc.

La ventaja de llevar la realización de actividades por medio de programas escritos es que se obtiene productividad en el trabajo, se pueden medir los tiempos y ajustarlos a la baja, por tanto un programa es flexible pero al momento de formularlo porque coloquialmente hablando se vislumbran las fortalezas y debilidades en el instante de su elaboración.

Así como los ejecutivos en las empresas o consultores tenemos la costumbre de llevar una agenda escrita de fechas actividades y horarios, así debe ser la rutina de toda persona para elaborar programas, tanto en sus actividades de trabajo como las eminentemente personales, hacerlos por escrito favorece el cumplimiento oportuno de los compromisos contraídos o realización de pendientes.

Es importante tomar en cuenta que el valor verdadero de un programa de trabajo, no es precisamente el tener un formato escrito, sino básicamente el momento de su elaboración que permite a nuestra mente generar las ideas necesarias por cada uno de los pasos a dar, pensar quién es la persona adecuada responsable y medir los tiempos por la experiencia del asunto a registrar en cuestión.

Precisamente en los momentos de la formulación se puede tener a la vista la visión completa del objetivo final que al descomponerlo en varias acciones o pasos a cumplir nos proporcionan la idea clara de su efectivo cumplimiento.— Mérida, Yucatán.

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.