Promesa …que diez años no es nada

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

Sentado a la mesa en un agradable restaurante al aire libre del norte de la ciudad, frente a él una taza con un expreso cortado humeante y asentado a su izquierda el Diario del día, debidamente leído, don Polo Ricalde y Tejero paladeaba con fruición la lectura de una obra que días antes llegó a sus manos.

Nombre: “Conversaciones con Al Pacino”. Autor: Lawrence Grobel. La obra fue adquirida al alimón entre don Polo y un viejo conocido, comandante de oficio, con quien comparte la fascinación por “El Padrino”.

Enterados de la existencia del libro, no dudaron en ponerse de acuerdo para adquirirlo y tocó al comandante, espiteño para mayores señas, leerlo inicialmente, devorarlo más bien. Tocaba ahora el turno a don Polo.

El libro está armado con una serie de encuentros entre Grobel y el laureado actor a lo largo de 25 años. Renuente a dar entrevistas, el joven Pacino, recién desempacado de “El Padrino I”, accedió a conceder una, poniendo una sola condición: se la daría a aquel que entrevistó alguna vez a su héroe Marlon Brando.

Y ese era Grobel, así que el periodista voló de Los Angeles a Nueva York para entrevistar a Pacino y lo que sería un encuentro de un fin de semana se convirtió en un mes y después en una amistad de toda la vida. Pacino es padrino de uno de los hijos de Grobel.

Una voz franca y abierta, que no un cotilleo en mesas vecinas, hizo a don Polo perder el hilo de la lectura.

—¡Don Polo! ¡Dichosos los ojos!

“¡Me lleva! Quedará para mejor ocasión la lectura”, farfulló. Al mirar al recién llegado, sin embargo, no pudo ocultar una franca sonrisa.

—Miren quién está aquí. Ángel Trinidad en persona —don Polo se puso de pie y se dieron un abrazo virtual, gesto ya común entre la gente.

—Usted, como siempre, leyendo y xocheando conversaciones ajenas.

—Nada. Yo no las busco; llegan a mí por el aire. Y tú, ¿qué estás haciendo por aquí? ¿Andas perdido? Te hacía desayunando en San Roque o en el Chembech.

—Vine a darme un baño de pueblo. Hay que hacerlo de vez en cuando.

Ambos rieron con ganas.

—La verdad es que vengo a ver a un político —dijo Ángel Trinidad, bajando la voz como si le avergonzara la confesión—. Más bien, vengo a su casa de enlace.

—Casa de campaña, querrás decir.

—¡Shh! No mencione esa palabra que aún no estamos en eso… —y de nuevo en tono festivo—: Venía caminando y lo vi desde la calle. Nunca hay que dejar de saludar a los amigos.

—Favor que me haces… Óyeme, ¿por qué será que todos los políticos tienen sus casas de camp… de enlace en el norte de la ciudad?

—No sé, pero a donde me digan que vaya, yo voy. Tomé dos camiones y caminé varias calles para venir, pero no importa. Me quedé sin chamba por la pandemia y en este momento soy capaz de vender mi alma a cualquier color; total, la paleta de colores ya se desdibujó. Escuché que ya están reclutando para hacer labor partidista. A ver si hay chance de ser secretario de movilizaciones y acciones encaminadas al desarrollo e impulso del sufragio libre y soberano.

—O sea, de vil acarreador.

Llegados a este punto, don Polo Ricalde y Tejero había invitado a Ángel Trinidad a sentarse y éste aprovechó para pedir pan, café y unos huevos motuleños.

—¿Qué le parece el añito que terminamos? Cerró con todo: en una semana el Covid se llevó a varios, incluidos empresarios, políticos y hasta nos quitó a Manzanero.

—No solo el año que terminamos: la década en sí estuvo terrible… No me vas a decir que eres de los que creen que empezó hace un año. La década empezó ayer, 1 de enero de 2021. No sé tú —diría el difunto—, pero yo soy de los que empiezan a contar a partir del uno, no del cero.

—Si usted lo dice… —respondió Ángel Trinidad con un trozo de pan que se había llevado a la boca después de hacer chuc en su café.

—Quién iba a decir que comenzamos y terminamos la década con Ivonne Ortega en los primeros planos.

—¡Cof! ¡cof!.. No la amuele, don Polo. Ya me atraganté. No me haga toser, los de las otras mesas van a pensar que tengo Covid.

—Pues como lo oyes. Hace diez años, Yucatán amanecía con Ivonne en los cuernos de la Luna, afirmando que los dos años que le quedaban serían los de la consolidación de su gobierno. Así se las gastó en su mensaje de inicio de año. Un inicio de año en el que, por cierto, aún flotaba en Yucatán el tufillo que Carlos Salinas dejó después de su visita dos días antes. Comió su sorbete en El Colón, ¿te acuerdas?

—Ah, sí, recuerdo eso. Decían que vino a regañar a Ivonne, a exigirle más trabajo y menos pachanga —apuntó Ángel Trinidad, al tiempo que se dirigía al mesero—: Los motuleños son para acá, joven… ¿En qué estábamos, don Polo?

—El poder femenino campeaba en Yucatán al empezar la década. Aquí Ivonne y Angélica se despachaban a sus anchas. Y más allá del patio, el 1 de enero de 2011 Dilma Rouseff asumió como la primera presidenta de Brasil… Aún me pregunto por qué a ella la hicieron un proceso de destitución, y de hecho la inhabilitaron como jefa de estado por malos manejos entre otras acusaciones, mientras que en otros casos no pasó absolutamente nada.

—Quizá porque no había nada que perseguir.

—O porque nadie quería, ni aún hoy quiere, perseguir… Y así nos encontramos al arranque de la nueva la década, con Ivonne regresando como un cometa con una larga cauda de correligionarios en busca de espacios políticos. Ya tomaron la cabeza de playa, “haiga sido como haiga sido”, así sea como corsarios, según las desplazadas dirigentes naranjas.

—Y Angélica quiere una curul en el Congreso local.

—Ya ves. Quienes empezaron como protagonistas la década anterior arrancan la actual a toda máquina, colocándose a ellas y a los suyos en posiciones de fuerza.

—Los políticos, don Polo, son como la materia: no se crean ni se destruyen, solo se transforman.

—…porque pactan.

—…y logran lo que la física nunca ha conseguido: juntar el agua y el aceite.

—Sobre los que renacen como el ave fénix, ahí está otro que figuró al inicio del decenio y ahora asoma de nuevo: Víctor Cervera. Aquí se publicó —dijo sosteniendo el Diario— un reportaje para iniciar la década sobre el furor que causaba entre los políticos la nueva red social: twitter. Obviamente a la cabeza de quienes la usaban estaba la gober.

—¡Cómo no! En todos los actos se le veía tecleando su celular, no importaba junto a quién estuviera. A veces lo hacía junto al presidente. Era Calderón si mal no recuerdo.

—Te acuerdas bien. Y ese reportaje, firmado por el periodista Angel Noh, también se refería al secretario “socialité” en redes, Víctor Cervera Hernández. El hijo de Balo no solo compartía temas laborales, también personales y sociales. Bueno, hasta de su estado de ánimo. No se me olvida que ilustraron el reportaje con una imagen del entonces secretario de Fomento Económico, en la playa, en medio de la actriz Jacqueline Bracamontes y el actor consentido del momento, Wílliam Levy.

—Cualquier parecido con Mitch es mera coincidencia… Oiga, pero eso de publicar en redes temas sociales y el estado de ánimo es lo más natural.

—Hoy sí, pero hace diez años no… Y en esos diez años mira todo lo que ha pasado: para abrir boca, en el mismo 2011 ocurrió la construcción del paso deprimido y la imborrable golpiza que lo acompañó, teniendo como protagonistas principales a las figuras que hoy regresan…

—¡Qué importante es tener buena memoria!

—Memoria y conciencia.

—Sí que fue una forma de marcar el territorio al comenzar la década.

—Sí. Y de ahí siguió el decenio sin freno. Solo 13 días después de la golpiza, el famoso Shakirazo en La Plancha, luego el Museo del Mundo Maya y después vinieron Rolando, Vila, la procuraduría, las fiscalías y vicefiscalías, la auditoría y demás “ías” a quienes debemos que la década cierre con total impunidad, como si nada hubiera pasado.

—La década impune.

—Tristemente, sí. Así que, si te sumas ahora a las tareas partidistas, no importa de qué color, no olvides que puedes ser un instrumento a favor de tu estado o a favor de intereses mezquinos.

Ángel Trinidad reflexionó un momento, terminó su café y se levantó despacio.

—Bueno, don Polo —dijo reflexivo—, lo dejo porque tengo que ir a la casa de enlace. Veré de qué se trata y no olvidaré sus palabras… ¡Gracias por el desayuno!

—Pe… pero si yo no te invi… Bah, déjalo. Yo pago, por el placer de conversar contigo… Pero ya sabes, no solo te preguntes cómo vendrá el año, sino la década. Y, si Dios nos presta vida y salud, dentro de diez años estaremos haciendo un nuevo recuento mientras desayunamos.

—Cuente con ello, don Polo. Ya lo dijo Gardel: Diez años no es nada. Ese día yo invito.

—Veinte, Gardel dijo veinte —pero su interlocutor ya no lo escuchó. Había puesto pies en polvorosa.

Don Polo Ricalde y Tejero esbozó una sonrisa, meneó la cabeza y retomó su lectura de Pacino. “Volvamos a la mafia”.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia

