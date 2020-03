Pronto arderán en el infierno

¡Rostros!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“En el infierno hay un lugar especial para las mujeres que no ayudan a otras mujeres”.— Madeleine Albright, política estadounidense

México con sus rostros de ambición. México con sus rostros de traición. México con sus rostros de ineptitud. México con sus rostros de simplismo. México con sus rostros de amargura. México con sus rostros de venganza. México con sus rostros de violencia. México con sus rostros de muerte. México con sus rostros de llanto. Los rostros vivos, pero agobiados por el llanto. Millones. ¡Millones de rostros! México con sus rostros. Los rostros de México. ¡Rostros!

Hoy, millones de rostros, manifestarán su reclamo de igualdad. Pero, sobre todo, su reclamo de justicia. ¡Justicia pronta! ¡Justicia expedita! Porque, en México, humillar a una mujer es “normal”. Porque, en México, manosear a una mujer es “cotidiano”. Porque, en México, golpear a una mujer es “cultura”. Porque, en México, secuestrar a una mujer es “negocio”. Porque, en México, asesinar a una mujer es “placer”.

La mujer en México afronta un grave enemigo. Andrés Manuel López Obrador con su rostro de ambición, con su rostro de traición, con su rostro de ineptitud, con su rostro de simplismo, con su rostro de amargura, con su rostro de venganza y con su rostro de violencia. El hombre que prometió la “transformación” de México, es el vivo rostro del placer por la muerte. A costa de los rostros del llanto. Los rostros vivos, pero agobiados por el llanto. ¡Millones de rostros!

En México

La vida de la mujer en México se agrava, cuya causa tiene nombre y apellidos. Olga Sánchez Cordero, la de Gobernación, quien afirmó (con base en fuentes noticiosas) que “las mujeres son la prioridad de la Cuarta Transformación, sin las mujeres México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar, y para ello el gabinete liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja para que las políticas y las acciones se integren a las necesidades específicas de todas las mexicanas”; lo anterior, acompañada por las “damas” del gabinete. Las otras mujeres. Las maquilladas, pero no con lágrimas. Las perfumadas, pero no con podredumbre.

Cerraron filas, en torno a su “hombre”. El de la “Cuarta Transformación”. El que “humilla”. El que “manosea”. El que “golpea”. El que “secuestra”. El que “mata”. Porque no ve los rostros vivos, pero agobiados por el llanto. ¡Millones de rostros! Porque no escucha. Los reclamos de justicia. ¡Justicia pronta! ¡Justicia expedita!

Millones de rostros aparecerán en el escenario nacional. ¡Ciudad de México! Espejos del alma, completamente rotos. Ojos delatores, debido a las lágrimas.

No las quisieron ver. No las quisieron escuchar. Mujeres, verdaderas mujeres que luchan por la real transformación de México. Mujeres ignoradas por los gobernantes. Mujeres agraviadas por la política. No son máscaras. Son rostros desfigurados por la maldad. Pero, al mismo tiempo, son rostros de valentía.

Para las otras mujeres, las “damas” del gabinete, en el infierno hay un lugar especial para ellas. ¡Arderán! Las mujeres que no ayudan a otras mujeres. ¡Arderán! Las otras mujeres. Las maquilladas, pero no con lágrimas. Las perfumadas, pero no con podredumbre. ¡Arderán!

Así es la ley de la creación… de la vida, porque todo lo que les rodea se convertirá en parte de ellas.

Millones de rostros no sonríen.

Millones de rostros protestarán.

Millones de vidas reflejadas, a través de los rostros.

Millones de rostros.

¡Rostros!.— Cozumel, Quintana Roo.

