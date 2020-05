Propuesta de reforma a la ley del IVA

En beneficio del sistema de transporte público de pasajeros

Russell Francisco Arcila Sosa (*)

El entorno económico, financiero y social en todo el mundo ha sufrido afectaciones provocadas por la propagación del coronavirus Covid-19, debido a que las autoridades gubernamentales, en atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han priorizado salvaguardar la salud de la gente, con la aplicación de diversas medidas sanitarias.

En nuestro país, entre las medidas sanitarias aplicadas al momento de decretarse la emergencia sanitaria por el coronavirus se encuentra el cierre temporal de negocios, que ha impedido al sector empresarial generar los recursos económicos necesarios que permitan hacer frente a sus obligaciones.

En ese sentido, es necesario precisar que durante muchos años el sistema de transporte público en México es uno de los medios más usados para el desplazamiento de un gran número de personas que día a día buscan conservar sus empleos, emprender o simplemente buscar una fuente de ingreso segura.

Sin embargo, el cierre temporal de algunos negocios ha provocado la disminución de usuarios del transporte público, trayendo como consecuencia un detrimento económico y financiero para las empresas cuya actividad preponderante es el servicio de transporte urbano de pasajeros, debido a la disminución de usuarios.

Es por lo anterior que ante la necesidad de mejorar la situación financiera de las entidades cuya actividad preponderante es la del transporte urbano de pasajeros, sin que esto afecte de manera económica a los usuarios, se propone lo siguiente:

Reformar el Artículo 15 de la Ley del IVA, derogando la Fracción V para incluir la prestación del Servicio de Transporte Público Terrestre de Personas en los supuestos contenidos en el Artículo 2-A de la misma Ley, a fin de que, al aplicársele la tasa 0% a la prestación de ese servicio, las empresas del ramo puedan recuperar el IVA que a su vez le pagan a sus proveedores por las inversiones que realizan o insumos que consumen, mediante el acreditamiento del IVA y posterior solicitud de devolución del saldo a favor que se genere.

Hay que destacar que el bolsillo del usuario no resultaría afectado, pues al aplicársele la tasa 0% a la prestación del servicio, el usuario no se vería en la necesidad de realizar erogación alguna adicional a la tarifa que ahora paga.

Actualmente la prestación del servicio de Transporte Público Urbano de personas se regula, para efectos del IVA, en el Artículo 15 Fracción V de la Ley correspondiente y que a la letra dice:

“No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:

“V. El transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas”.

Esto quiere decir que si bien es cierto que la prestación del mencionado servicio no genera obligación de cobro del IVA, también es cierto que el efecto fiscal que en contraparte causa impacta directamente al acreditamiento del mismo impuesto que se traslada a proveedores y acreedores de la empresa.

Independientemente de que la actividad no se encuentra gravada con la tasa general del 16 % establecida en el Artículo 1º de la Ley del mencionado impuesto, no se podrá acreditar el IVA pagado por gastos e inversiones realizadas, al tener reglas diferentes que las actividades que de conformidad con el artículo 2 A se encuentran gravadas con tasa 0%.

Según la misma Ley, los actos o actividades gravados a tasa 0% tienen el mismo tratamiento para efectos de la misma que aquellos a los que les es aplicable la tasa general del 16%, como se observa en el último párrafo del artículo 2-A que establece lo siguiente:

“...Los actos o actividades a los que les aplica la tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta Ley”.

No obstante, como mencionamos en párrafos previos, lo anterior no es aplicable a los actos que se consideran exentos. Es decir que el IVA que se le traslada a las empresas que prestan estos servicios, ya sea por erogaciones relacionadas con la inversión en unidades, adquisición de combustible, refacciones, insumos generales, gastos de operación y administrativos, entre otros, no es acreditable para éstas, y, por tanto, no es posible recuperarlo mediante la solicitud de saldos a favor.

Lo anterior encuentra su fundamento en el siguiente artículo de la Ley relativa:

“Art. 5 LIVA. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

“...V. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa 0 % solo por una parte de las actividades que realice el contribuyente, se estará a lo siguiente:

“…b) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación, corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a las que se refiere el inciso d de esta fracción, por la adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar las actividades por las que no se deba pagar el Impuesto al Valor Agregado (nuestro caso), dicho impuesto no será acreditable.

“...d) Tratándose de las inversiones a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado que le haya sido trasladado al contribuyente en su adquisición o el pagado en su importación será acreditable considerando el destino habitual que dichas inversiones tengan para realizar las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto establecido en esta Ley o a las que se le aplique la tasa 0%. Para tales efectos se procederá en la forma siguiente:

“… 2. Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma exclusiva para realizar actividades por las que el contribuyente no esté obligado al pago del impuesto que establece esta Ley, el impuesto al valor agregado que haya sido efectivamente trasladado al contribuyente o pagado en la importación no será acreditable”.

De prosperar la propuesta de reforma mencionada, las empresas prestadoras del servicio de pasajeros tendrían la capacidad de aliviar parcialmente su débil situación financiera, en virtud de que estarían ante la posibilidad de recuperar recursos por aproximadamente $320,768.28 pesos diarios, mismos que pudieran destinarse al debido mantenimiento de las unidades existente, a la reinversión en nuevas unidades o a la apertura de nuevas rutas.— Mérida, Yucatán.

Contador Público y Profesional Certificado en Finanzas; vicepresidedente de Relaciones y Difusión del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C.