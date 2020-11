¿Puerilidad y egoísmo o sensatez y moderación?

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

Enorme sorpresa se llevó Ángel Trinidad en abril de 2007 cuando desayunaba un par de salbutes de oreja en el bazar García Rejón. Degustaba con fruición el manjar yucateco y, cuando había decidido pedir dos más, cuál no sería su sorpresa al ver, dentro del puesto, a la candidata del PRI a la gubernatura, Ivonne Ortega Pacheco, preparando alegremente panuchos, salbutes y empanadas. Por si las dudas, decidió no pedir otro.

Con música a todo volumen, Ivonne reía, bailaba, desmenuzaba el pavo, amasaba y freía los panuchos y salbutes y los preparaba con maestría. Los asistentes, cada vez más numerosos, estaban fascinados.

—¡Ivonne, ya tienes mi voto! —gritaba la gente, feliz de ver a una de los suyos pugnando por la silla grande del Estado.

Ángel Trinidad, que entonces era tan poco ducho para la política como ahora, pensó que solo era un circo electorero sin más consecuencia que la anécdota. ¡Qué equivocado estaba!

El domingo 20 de mayo de ese 2007, la candidata del PRI a la gubernatura, Ivonne Aracely Ortega Pacheco, consiguió el triunfo con 420,149 votos contra 357,847 del candidato del PAN, Xavier Abreu Sierra. Ortega Pacheco contendió por la alianza PRI, PVEM y el local PAY (Partido Alianza por Yucatán), y al PAN se sumó el PANAL.

Ivonne supo hablarle a la gente en su lenguaje, actuar en forma jacarandosa, lo cual luego se volvió un problema porque lo hizo durante toda su administración.

Pero volviendo a las campañas, sus modos gustaron a la gran masa, a la mayoría de los votantes. Y ante eso la única defensa es que el pueblo esté preparado para discernir entre propuestas, sopesando las conveniencias de unas y otras para la comunidad.

Pero siempre hemos estado muy lejos de que eso suceda. Se vota por la persona, por costumbre, por el partido, en reciprocidad por la dádiva, por revanchismo...

Así que hay que hablarle a la gente como le gusta. Y parte de ello es salir el día de las elecciones a anunciar el triunfo, aunque en algunos casos sea motivo de pena ajena.

En política hay pocas cosas que arrastren tanto a la gleba como hacer parecer que algo es inevitable. Eso es lo que hay detrás de anunciar un triunfo aún sin tener la certeza de ello.

Esta apariencia de inevitabilidad es la que está detrás del hecho de que Donald Trump insista tanto en el fraude, en la impugnación, en que obtendrá el triunfo después de que los tribunales se den cuenta de la falla garrafal del sistema electoral y de las trampas de los demócratas. Sus seguidores están seguros de que se impondrá el orden y habrá reelección.

Pero también Joe Biden recurre a esa vieja artimaña: sus discursos desde el martes han sido los de un personaje que, en tono conciliador, llama a la población a unirse, a dejar atrás rencillas y remar juntos en un barco en el que él ya está instalado como presidente. Es decir, ya no habla como candidato, sino desde el púlpito presidencial.

Personalidades distintas

Las personalidades de uno y otro no podían ser más disímiles, como las de Ivonne Ortega y Xavier Abreu en 2007. Ivonne y Trump son una bala, todo pasión, enjundia… Trump incluso baila, mal y penosamente, pero lo hace. Biden proyecta una imagen similar a la que le vimos a Xavier hace ya ¡13 años! Moderado, casi cansado, y, aunque Biden luce como una regla y no con los hombros caídos de Abreu, no deja de parecer una figura de cera a la que solo se le mueven los labios.

La diferencia, enorme, es que ni Ivonne, ni Xavier habían gobernado, como tampoco lo ha hecho Biden. Es decir, si Trump no tuviera en sus espaldas cuatro años de gobierno, bueno o malo, sin importar cómo se le califique, hubiera arrasado, como lo hizo Ivonne en 2007. Trump ha visto en carne propia que el poder desgasta.

Aún no se define quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, pero es un hecho que, si Trump hubiera entrado en la carrera únicamente como candidato y no como presidente, desde el mismo martes hubiera cantado una victoria real.

Biden no es un levantapasiones. Trump ¡vaya que lo es! Como decían del Soldado de chocolate: frío o caliente, pero nunca tibio. Fascina o enfada, pero nadie es indiferente al magnate neoyorquino. Algo parecido sucede con López Obrador. Tiene seguidores rabiosos y detractores duros, pero es muy difícil ser indiferente ante su actuar desde el poder.

No se trata de un asunto menor. Asistimos a un momento histórico en que la carrera por los puestos de elección popular ha dejado de ser una contienda de damas y caballeros y ha pasado a convertirse en una reyerta de perros y gatos; todo se vale, hasta denostar y poner en duda el sistema electoral monolítico del país paradigma de la democracia.

Se vale enfervorizar a las masas en contra de las instituciones si éstas no nos favorecen, aunque las protestas representen un fuerte daño económico y social y lesionen la imagen de toda una nación. Lo que importa es mi proyecto, no la edificación y el fortalecimiento de la ciudadanía haciéndola transitar hacia las formas más civilizadas de convivencia social.

Vemos en los comportamientos políticos los mismos que observamos todos los días en las redes sociales: sobrerreacciones, críticas destructivas, la imposición del punto de vista personal descalificando al otro, atacándolo, ridiculizándolo incluso, sin reflexionar en la validez de nuestros argumentos.

Un eventual triunfo de Trump será no solo una aceptación, sino también un espaldarazo a este actuar pueril y egoísta. Las instituciones están hechas precisamente para contener y dar cauce a las pasiones personales. De ganar Biden, con su actuar moderado, llamando a la unificación y calma, podríamos ver una luz en la que podrían estarse dejando atrás los modos arrebatados en la competencia electoral en busca de la victoria a costa de lo que sea.

Hay aún cosas por ver, pensó Ángel Trinidad. Una de ellas es saber quién asumirá la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Otra es qué tipo de comportamientos veremos en la contienda electoral del próximo 6 de junio, ¿será una confrontación de ideas y propuestas o una de gritos y sombrerazos? Y finalmente, otra cosa que está por verse es ¿a qué Ivonne Ortega veremos ahora en su reaparición?

Mientras tanto, Ángel Trinidad ha decidido que retornará a desayunar salbutes al bazar García Rejón. Quizás vuelva a encontrar a la cocinera dzemuleña.— Mérida, Yucatán.

