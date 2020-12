¿Qué es vivir en pobreza?

Mario Correa Ponce (*)

Este mes que termina tuve la oportunidad de visitar varios municipios y comisarías del estado; llevamos dulces y algunos presentes para niños amigos. La experiencia me dejó pensando: ¿Qué es exactamente la pobreza?

Un recorrido por nuestro Yucatán nos puede dejar la sensación de que la mayoría de la gente tiene acceso al menos a lo básico: comida, un lugar donde vivir, una actividad con paga y escuela.

Sin embargo, para entender mejor qué es la pobreza es necesario profundizar. Se puede hablar de carencias materiales y de pobreza espiritual, pobreza del alma.

Según el Banco Mundial, la pobreza es pasar hambre, es falta de refugio, es estar enfermo y no tener posibilidades de ser atendido por un médico, es no tener acceso a una educación de calidad, no saber leer, es carecer de un trabajo en condiciones dignas, es el temor al futuro y tener que vivir el día a día solo con lo puesto.

Y añade: pobreza es perder a un hijo por una enfermedad causada por beber agua sucia, es la impotencia ante la realidad que rebasa, la falta de representación. Ser pobre es no tener libertad real.— Mérida, Yucatán.

Empresario