¿Qué es y para qué sirve la democracia?

Las distintas concepciones del poder

Víctor M. Arjona Barbosa (*)

Tal vez no haya mejor definición de la democracia que la que pronunció Abraham Lincoln en el célebre discurso de Gettysburg: “El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Sin embargo, a pesar de repetir dicha fórmula durante años y en las más diversas ocasiones, tal parece que no se ha dado la identificación entre el concepto y su correlato objetivo.

¿A qué realidad se refiere la democracia? ¿Cuáles son los supuestos que han de darse? ¿Cuáles son las condiciones de su existencia? ¿Qué finalidad se persigue con su ejercicio?

Tomando como base la definición de Lincoln, tratemos de analizar cada una de sus tres partes:

GOBIERNO DEL PUEBLO. Basta repasar la historia para darnos cuenta de que incontables veces los gobernantes —llámense reyes, caudillos, jefes, emperadores o presidentes— no han ejercido el poder como legítimos representantes de la comunidad. Han percibido el poder como una conquista lograda por medio de la fuerza o de la habilidad para intrigar, simular y traicionar.

Aun en los regímenes que se ostentan como democráticos y en los que se llega al poder a través de procesos de elección, muchas veces no se ha dado la legitimidad de origen. Gobierno del pueblo significa que la sociedad, organizada política y jurídicamente, es la que ejerce el poder por medio de las personas elegidas en comicios limpios y transparentes y sustentados por la preparación profesional y la honestidad de los funcionarios que integran los órganos electorales.

Como la democracia electoral se basa en el principio de la mayoría, la cuestión es tan sencilla que se reduce a un ejercicio de aritmética elemental: gana el candidato que haya obtenido más votos como resultado del recuento final efectuado por los escrutadores ante la vista de los demás funcionarios de las casillas y de los representantes de los partidos y, en su caso, de los observadores electorales.

Pero la sencillez de la operación aritmética se vuelve complicada y conlleva a confrontaciones y, a veces, a la violencia cuando se pierde de vista que es el pueblo el que ha de decidir y que por ello elige a quienes quiere que lo gobiernen.

Cuando se olvida esto, entonces prevalece la voluntad de algunos cuantos que violentan el orden democrático y contrarían la voluntad popular. Los medios usados para tal fin son tan numerosos e innovadores, como grandes sean la desvergüenza y la inmoralidad de los tramposos, desde formas burdas como la compra de votos, las amenazas y el robo de urnas hasta las formas más sofisticadas y elaboradas.

El gobierno será más del pueblo en la medida que se mejore y transparente la legislación electoral, en que los partidos políticos capaciten a sus cuadros en formación cívica y ética y, sobre todo, en que se dé lo más importante y fundamental: que el pueblo esté presente, que acuda a sufragar, que participe y se interese en el proceso, que razone su voto, que tenga conciencia de las consecuencias de su decisión con visión de futuro.

GOBIERNO POR EL PUEBLO. Según señala Rousseau, basta con el acto de elegir a los gobernantes para que se realice la democracia y la autoridad ejerza el poder en representación del pueblo. Es lo que se conoce como democracia representativa.

Lamentablemente, este procedimiento llevó a Hitler y a otros tantos tiranos y dictadores al poder y no pocas veces abrió el camino al totalitarismo. El error de Rousseau fue confundir la “voluntad general” con el bien común. Los gobernantes que actúan solos, porque el pueblo se limita a darles el poder, pero sin que participen en la vigilancia de su ejercicio, tienden a manejar el poder de manera arbitraria y sin más criterio que el que les imprime su “propio estilo de gobernar”.

La democracia no se agota en el acto de votar. No puede limitarse a los comicios. La democracia es una cultura, una forma de vida, una forma de mejoramiento de la sociedad, un derecho y un compromiso de participar en los asuntos públicos.

Es una actitud equivocada y peligrosa dejar que “los representantes populares” realicen la función legislativa con un enfoque meramente partidista ¿Así se garantiza que las leyes cumplan su finalidad de justicia y de bien común? La ley no es sinónimo de justicia, porque la experiencia histórica así lo evidencia.

La ley como parte constituyente del Derecho debe cumplir el bien jurídico de la justicia y no expresar simplemente lo que conviene a la ideología e intereses de partido.

Así, pues, los partidos sólo son parte de la vida política; sin embargo, los representantes, al votar en los congresos y demás asambleas legislativas reflejan las decisiones partidistas, lo que se confirma, generalmente, en votaciones unánimes de las bancadas.

En pocas ocasiones se ha dado el caso de que “los representantes populares” no entienden muy bien el contenido de las leyes que votan y se limitan a levantar la mano, según las indicaciones de sus coordinadores de bancada.

Pero la soberanía corresponde al pueblo y, por tanto, su protagonismo en la democracia es decisivo. Hay que completar y perfeccionar la democracia, insistiendo y ejercitando más la actividad participativa de la ciudadanía.

Atinados logros para este propósito son la iniciativa popular, el plebiscito y la revocación mandato, entre otros. En cuanto a la manifestación de la voluntad ciudadana en estas instancias políticas y jurídicas es necesario precisar el sentido de su participación.

Hay que aclarar que no se trata de amontonar las opiniones individuales en amañadas consultas populares, pues el resultado será una torre de Babel, será no una opinión pública sino una confusión pública, la “democracia de masas”, que no es la verdadera democracia, sino manipulación de demagogos.

Otro aspecto muy importante y necesario para que la participación ciudadana sea efectiva, es contar con una sociedad bien vertebrada con un tejido social denso en el que los organismos intermedios que representan a diversos grupos sociales puedan, en forma ordenada, sostener un diálogo constructivo e integrador con el gobierno.

Por tanto, la política ha de entenderse no sólo como la habilidad de gobernar bien, sino también como el derecho y la responsabilidad de hacerse gobernar bien. Sólo así se dará el gobierno por el pueblo.— Mérida, Yucatán.

opdac.org.mx

Licenciado en Derecho y Doctor en Filosofía. Integrante del Organismo Promotor para la Democracia, A. C. (OPD).