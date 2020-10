¿Qué hemos hecho?

Huracanes, contaminación, Covid-19…

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Estamos inmersos en una pandemia de Covid-19 que sacude al mundo entero y nos hace mirar a la naturaleza, a las personas y a nuestro entorno de una manera diferente.

¿Acaso necesitábamos una situación de crisis sanitaria mundial para sacudir nuestras conciencias y suavizar nuestros corazones, para ver de otra manera el mundo que tenemos ahora?

Sin embargo, para mostrarnos más nuestra fragilidad, la naturaleza responde con huracanes, tormentas, intensas lluvias, tornados, inundaciones, deslaves, incendios forestales, la ameba come cerebros, animales gigantes y enfermedades como el dengue, el zika, el ébola, la peste negra, la influenza, el chikungunya y otros flagelos en este 2020.

No le dimos importancia en los años recientes a los árboles, a los animales, a las aguas, a la basura que desechamos, al aire, a la alimentación, a las otras personas. Ahora, ante lo que vivimos y el confinamiento, extrañamos a la naturaleza, al mar, a los nuestros, pero también nos asustamos ante los embates de la madre naturaleza.

No nos habíamos dado cuenta o no queríamos mirar aquellas cosas aparentemente tan pequeñas a nuestra vista que eran hermosas y no descubríamos, y que ahora extrañamos. Además de esa nostalgia por lo que hacíamos antes y no podemos hacer ahora, al no tener tanta libertad por la pandemia, la naturaleza ahora se yergue imponente y nos sentimos más indefensos. Y nos preguntamos: ¿Qué sucede? ¿Por qué? Y lo más importante: ¿Cómo hemos contribuido a que esto ocurra?

Todo se junta ante nuestros ojos en este 2020, llamado año fatídico. Comienza la naturaleza a responder con deshielos, muerte de animales en el mar, contaminación en el aire y aguas, calor y frío intenso, lluvias más fuertes y abundantes, amenaza de extinción de muchos animales, incendios de bosques, arrecifes dañados, cambio climático y demás.

Es necesario hacer conciencia para mirar lo que estamos viviendo y cambiar estilos de vida y formas de actuar en contra de la naturaleza, de los animales, de nuestro entorno en general.

No podemos adecuar las situaciones a nuestras comodidades, facilidad y caprichos. Desde hace muchos años estamos dañando el medio ambiente y las aguas al tirar al mar sin contemplaciones desechos diversos, desde botellas, bolsas de plástico e incluso ahora cubrebocas, así como las industrias contaminantes que hacen de las suyas.

En un informe dado a conocer hace unos días por la Convención de la Biodiversidad de la ONU se señala que solo se han completado 7 de los 60 criterios de éxito establecidos en las metas de Aichi en 2010, otros 38 muestran progreso, en 13 no hay avances y de otros 2 no se conoce su situación.

Este es el quinto informe y, según la secretaria ejecutiva de esa Convención, Elizabeth Maruma Mrema, esperaba que en cuatro informes previos “el mundo hubiese aprendido la lección y que este informe nos daría resultados más positivos”.

Para los miembros de esa Convención, como para muchos, “es decepcionante que, tras décadas de trabajo, la pérdida de biodiversidad se mantenga a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad”.

Y lo peor: “La humanidad solo dispone de unos pocos años para evitar que se produzca la sexta extinción masiva de especies en la Tierra, esta vez causada por la acción del hombre y solo podrá evitarse con medidas de conservación y restauración”.— Mérida, Yucatán.

