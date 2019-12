Que nada nos distraiga de llegar al nuevo Belén

María Luisa Rubio Barthell de Ayuso

Habían pasado nueve meses desde aquel glorioso día en que el Arcángel San Gabriel fue enviado por Dios a llevar un mensaje a una joven virgen que vivía en Nazareth.

Las primeras palabras del arcángel la habían turbado: “Alégrate, llena de Gracia. El Señor está contigo” (Lc 1, 28) Era la manifestación del misterioso Plan de Salvación de Dios que se iniciaba con aquella doncella de Nazareth. “No temas, María, porque has hallado Gracia delante de Dios; concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús” (Lc 1, 30-31).

El momento había llegado en el que Dios cumpliría la promesa que había hecho de restaurar todo lo que el primer pecado había roto. Estábamos condenados a una separación eterna de Dios. Jesús venía a pagar en la cruz el precio de nuestra Redención, venía a liberarnos de la esclavitud del pecado y de las consecuencias eternas de ese pecado. Y ahora era el instante decisivo. Era el momento esperado por tantos siglos y anunciado por tantos profetas. Sin duda alguna, en ese instante el universo entero se detuvo.

De la respuesta de esa jovencita de Nazareth dependía el futuro de la humanidad. No era una misión fácil y ella lo sabía. Después de unos instantes aquella joven de quien San Lucas en su Evangelio se refiere como “Kejaritomene”, que significa “la que desde siempre, por siempre y hasta siempre es llena de Gracia”, respondió al fin con su “Fiat”: “Hágase”. “Hágase en Mí según su Palabra” (Lc 1, 38).

En aquel instante el universo entero se estremeció de alegría. Se habían abierto las puertas a la Redención. Es imposible comprender el misterio de la Redención sin entrar en el misterio de María. Ahora, nueve meses después, nacía el Hijo de la Promesa, Jesucristo, el Salvador del mundo.

“No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro Nombre por el que podamos ser salvados” (Hech 4, 12).

Cada Navidad celebramos el nacimiento de Jesús en Belén. Pero es un nacimiento que no se reduce al 25 de diciembre de cada año, la Navidad es un hecho de todos los días pues es la certeza de que Jesús nació y puso su morada entre nosotros; Navidad es reconocer que en aquel niño nacido en Belén Dios se acercó al hombre y que en su eterno presente Dios nos ofrece hoy a cada uno de nosotros la posibilidad de tener ese encuentro con el Dios-Niño que puede renovar, iluminar y transformar nuestra realidad.

Que esta Navidad no nos encuentre distraídos con las luces exteriores, preparemos en nuestro corazón y en nuestra familia un digno Belén en donde Jesús se sienta acogido. Pidamos a la Santísima Virgen y a San José que nos ayuden a entrar en el misterio de la Navidad, en el misterio de la ternura y del amor de un Dios que se abaja hasta nosotros para entregarnos todo lo que nuestro corazón necesita y anhela. No hay tiempo que perder, no lo dejemos para más adelante, hoy puede ser tu “Kairós”, tu tiempo de Dios, tu tiempo favorable.

Y si por momentos sentimos que grandes nubes oscuras se ciernen sobre nosotros, no olvidemos que el hombre-Dios nacido en Belén está con nosotros y pase lo que pase su luz brillará cada vez con más fuerza hasta disipar toda tiniebla y toda oscuridad. Que el Niño Jesús llene de bendiciones su hogar en esta Navidad.

