¡Quédate en casa!

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Es claro que para superar la etapa de desarrollo del Covid-19 en que el país ha ingresado —y salir de ella con resultados favorables— es preciso que todos y cada uno llevemos a la práctica las medidas recomendadas por los expertos en epidemiología y otras ramas del saber que están dirigiendo el combate a la pandemia, en el país, para no contagiarnos y no contagiar a los demás: en primer lugar, no salir de casa si no es para lo estrictamente necesario; guardar las medidas de “sana distancia” en los términos dictados, y lavarnos las manos muchas veces, la recomendación es que sea, por lo menos, treinta veces al día.

Estemos seguros de que si la inmensa mayoría de los mexicanos acatamos y ejecutamos al pie de la letra estas disposiciones, la epidemia cobrara menos víctimas, los servicios de salud no serán desbordados y el número de muertes será mucho menor que si se desobedecen.

El coronavirus, como también se le conoce, es una enfermedad que se ha vuelto pandemia, entre otras causas, porque, actualmente, no existen medicamentos para curarla. Es el sistema inmunológico de cada quien el que se encarga de la tarea. Por eso, sale sobrando que, para efectos clínicos, es decir, sólo para sanar a una persona, le hagan una prueba, como en el caso de otras enfermedades, el VIH o la hepatitis, por ejemplo, para las que sí hay medicación.

La recomendación del sector Salud es por eso que si se tiene los síntomas se mantenga uno en reclusión en su casa para no contagiar a los demás, y sólo si se agudizan, con “fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad de respirar” se acuda al servicio médico, para que éste determine lo conducente.

Luego entonces, la suerte de los mexicanos, más que en los servicios médicos, está en nosotros mismos. Si no hacemos caso de las recomendaciones de quienes conocen profundamente la materia —el comando encargado por el gobierno federal de orientar al país, con médicos de primer orden, sobre lo que debe hacerse y cómo organizar la atención a los enfermos en los centros hospitalarios— que han demostrado con números su eficacia, la cantidad de contagiados aumentará desproporcionadamente con las consecuencias señaladas y los responsables de que esto ocurra seremos nosotros.

Hasta hoy, ese equipo está haciendo bien la tarea, aunque voces interesadas, en el afán de captar reflectores insistan en presentar las cosas de manera diferente.

Un comparativo de los 10 países con mayor número de casos de Covid-19 confirmados y México, para ver en cada uno la tasa de contagio por millón de habitantes, con datos de la OMS y de la ONU, arrojó al 29 de marzo, el siguiente resultado: España, 1,742 por cada millón; Suiza, 1,775; Italia, 1,618; Alemania, 756; Holanda, 629; Francia, 598; Irán, 465; Estados Unidos, 434; Reino Unido, 293; China, 58 y México, hasta esa fecha, sólo tenía 4 contagiados por cada millón de personas (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, 30-03-20).

Si nos comparamos con otros países de América, las cifras no pueden ser mejores: Brasil tiene 22; Chile, 150 y Ecuador, 129 por cada millón de habitantes (con datos de D. de Yuc., 01-04-20).

¿Qué es lo que se busca, entonces, en México?

Que los números no se disparen de manera incontrolable. Y para eso es el sacrificio que hay que hacer. No podremos quejarnos de que el gobierno no hizo lo suyo como voces interesadas, desde el punto de vista de la militancia o las simpatías o antipatías políticas lo hacen ahora, a costa de la verdad, en lugar de sumarse a los llamados de no partidizar un asunto en que va de por medio la salud del pueblo. Es cierto, en otros países del mundo donde el virus está azotando en mayor o menor medida, se tienen niveles de desarrollo que les van a permitir paliar mejor la situación económica de sus ciudadanos, al término de la crisis de salud que padecen.

En pobreza

En México, por desgracia, no es así, porque son millones las personas que viven en la pobreza. Hay países que pueden capear mejor la tormenta porque tienen una economía formal fuerte; en nuestro país, por el contrario, el modelo neoliberal dejó a más de la mitad de la población sobreviviendo en la economía informal, mientras a otra parte la obligó a emigrar.

No sólo eso, dejó también como herencia un sistema de salud plagado de carencias y corrupción que dejaron graves secuelas en la atención a los pacientes. Recuérdese que en Yucatán, fue robado el dinero destinado a varios hospitales: el de Tekax se terminó, apenas, en enero pasado, gracias a que la administración federal puso el dinero. También, que la creación de empresas fantasmas para desviar recursos destinados a atender la salud de los yucatecos, todavía está sin sanción.

Piénsese en la enorme cantidad de hospitales que quedaron en obra negra o sin equipar, en todo el país y en que mientras aumentaba la población derechohabiente del IMSS e Issste, se mantenía sin aumento el número de camas, médicos y enfermeras. Y, por último, en las descomunales cantidades robadas en la compra de medicinas, en lugar de invertir el dinero para mejorar los sistemas de salud.

Todos los políticos que participaron en el saqueo o fueron cómplices de él, en todos los órdenes, pero particularmente en el campo de la salud, carecen, entonces, de la más elemental autoridad moral para decir que las cosas se están haciendo mal sólo por el afán de poner piedras en el camino a quienes hoy tiene la responsabilidad de enfrentar esta crisis con buenos resultado.

El gobierno federal ha anunciado una serie de programas nacionales para paliar la situación económica de millones de mexicanos, sobre los que habremos de comentar, a diferencia de antaño en que las crisis eran aprovechadas para sangrar más al pueblo y hacer más ricas a las élites gobernantes. ¡“Quédate en casa”! es la frase que ha sido repetida una y mil veces que debemos atender para afrontar la epidemia al menor costo posible.

Cumplir esta disposición al máximo es crucial para tener éxito en la empresa.

Es obvio que habrá personas que no puedan hacerlo porque tienen que producir los bienes que consumimos, los servicios vitales que usamos, comprar los alimentos de la familia o, desgraciadamente, trabajar, porque si no lo hacen no comen; pero todos los demás, debemos de permanecer en casa.—Mérida, Yucatán

