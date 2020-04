¿Es mucho pedir?

Federico Reyes Heroles (*)

Exige ser sensible y solidario con el personal médico, visitarlos un día sí y otro también, desde camilleros, hasta las cabezas de las instituciones. Hacerles llegar ya el material que requieren para la emergencia.

Querer a México obliga a atender criterios científicos para evitar contagios y muertes; defender a la ciencia como el mejor y único instrumento de gobierno. Ciencia en lo sanitario y lo económico.

Querer a México demanda un acto mínimo de contención del ego suspendiendo los caprichos que ningún beneficio aportan en plena crisis. No hay recursos para tests, medicamentos y uniformes sanitarios, pero sí para un tren que nadie solicitó, para una refinería condenada y para enterrar un aeropuerto. Continuar con los caprichos es un carísimo acto de soberbia ofensiva, de desprecio a nuestra nación, a la vida.

Querer a México exige escuchar a los empresarios —poder permanente— que son los que generan empleos productivos. Son mexicanos esenciales —de todos tamaños— para evitar así el desempleo y la creciente pobreza.

Querer a México suponía aplaudir el importante acuerdo de crédito a empresas entre BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios, no criticar con mezquindad el “tonito”. Mañanera —la de ayer— destructiva con amenazas al Banxico y otros.

Querer a México sería respetar los ahorros de los mexicanos llámese “Fondo para eventos catastróficos” o Afores que hoy tiemblan. Querer a México supone hablar con la verdad siempre, ¿de dónde van a salir los dos millones de empleos anunciados?

Mentira que merma la autoridad que tanto necesitamos en plena emergencia. Autoridad ética por la cual debería velar para poder conducir a la nación. Querer a México es respetar a los informadores, no agredirlos como ocurre cada semana (Pascal Beltrán del Río y Leo Zuckermann los más recientes).

Querer a México obliga valorar la vida. Ya hay más de 100 muertes por día y alrededor de 20 mil empleos se pierden a diario. ¿No es ello suficiente para conmover? ¿Qué más debe ocurrir para sacudir la entraña de quien tiene la mayor responsabilidad y las mejores posibilidades de ayudar?

Acaso pesa más el dogma que el valor de la vida. El país sangra y lo que menos requiere es un gobernante que —con actitud despótica— intenta gobernar por decreto, como si no existieran marcos normativos y legisladores que le piden desolados no seguir rompiendo al país, no acabar con la estructura de gobierno en la peor crisis del último siglo.

Querer a México demanda atender las peticiones de un creciente grupo de gobernadores que apelan a una revisión del pacto fiscal, poniendo, en los hechos, en entredicho el pacto federal. ¿Cuantas guerras y muertos están detrás de la difícil consolidación de ese pacto?

Querer a México exige disipar cualquier duda sobre el respeto al orden constitucional como lo han exigido decenas de senadores de oposición y respeto a la división de poderes. Apropiarse del presupuesto es un golpe a esa división. La pandemia al servicio de la concentración de poder. Escuchar es parte del mandato de un gobernante que ama a su país.

Querer a México es entender los tiempos de excepción que vivimos y que exigen una nueva estrategia económica como en otras latitudes. Querer a México implica humildad para reconocer aquello de lo que no se sabe, lo que se ignora y permitir que sean otros los que sustenten las decisiones.

Querer a México como —lo reclama Beatriz Pagés— es saber para qué se quiere gobernar. De no saberlo, se debería ceder la responsabilidad.

Querer a México implicaría en este momento llorar en soledad, por los muertos, por los enfermos, por las familias destruidas, por los hogares quebrados, por los desempleados, por los hambrientos y levantarse a diario a entregar la mayor energía en auxiliar a los que ya ayudan, a los que proponen, a los que —con hechos— quieren a México. Querer a México exige dejar de sembrar miedo entre los mexicanos.

¿Es acaso mucho pedir? ¡Querer a México!— Ciudad de México.

Investigador y analista