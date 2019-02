Quien de verdad manda

Aborto y derechos humanos

Abraham Cardeña López (*)

En el Congreso federal están pendientes de discutirse cuatro propuestas de reforma constitucional presentadas por legisladores del PRD y Morena.

Con el manejo de una suerte de neolengua hablan de prohibir la “maternidad forzada”, garantizar el “libre desarrollo de la personalidad” y legislar con “perspectiva de género”, para consagrar la muerte del no nacido como un derecho humano que toda mujer podrá ejercer sin cortapisas hasta la doceava semana de gestación.

Llama la atención la carga semántica que han adquirido palabras y frases que se integran con total carta de naturalidad en la legislación y la jurisprudencia de América latina y, en ese sentido, no puedo evitar recordar el diálogo que Lewis Carrol hizo que entablaran Humpty Dumpty y Alicia en la obra “Alicia a través del espejo”:

“Cuando yo uso una palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique. Ni más ni menos”, dijo HD.

“El problema —replicó Alicia— es si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes”.

“El problema es saber quién es el que manda aquí. Eso es todo”, concluyó HD. En el diálogo se deja entrever que cuando la verdad, que vincula el lenguaje con la realidad, no fundamenta la ética de los derechos humanos, se corre el riesgo de que éstos se vuelvan un asunto de saber quién es el que manda aquí, si las mayorías que “consensúan” o las minorías que reclaman.

Así visto, el debate en torno al tema del aborto se vuelve un desfile de datos entre activistas de uno y otro bando, un contraste de consignas políticas e, incluso, una postura adoptada por moda, cuando no por simple inercia.

Se vuelve, en suma, el esfuerzo de una industria multimillonaria, la del aborto, que intenta abrirse mercado introduciéndose con el salvoconducto de los derechos humanos, que valida cualquier exigencia, encontrándose con la solitaria resistencia de grupos pro vida, ya calificados de “antiderechos” por la misma neolengua con la que se gestiona el debate desde la izquierda cultural. Como resultado, para la mayoría de la gente queda oculto el gravísimo problema de civilización que la aprobación del aborto implica.

Los derechos humanos, según cualquier manual jurídico, son aquellos que nos corresponden por el mero hecho de ser humanos. El concebido no nacido, cualquiera que sea su edad gestacional, indudablemente es un individuo de la especie humana; pero con el aborto, la protección de su existencia se condiciona a que cumpla ciertos requisitos adicionales a su mera humanidad: o que tenga un desarrollo mínimo, o que pueda sentir, o que sea deseado por la persona gestante o que goce de plena salud, etcétera.

Al poner nuevos requisitos, lo que hicimos fue remover la dignidad de la mera humanidad y trasladarla hacia aspectos accidentales de nuestra existencia. Pocos advierten que esto desfonda la base ética de los derechos humanos y construye una nueva narrativa que más adelante se revertirá contra nuestra civilización.

En efecto, si con el aborto admitimos que la vida ya no vale simplemente por ser humana y le exigimos cualidades adicionales para justificar su derecho a vivir, ¿cómo resistiremos cuando —como hoy hacemos con los no nacidos— a nosotros también se nos pidan requisitos para merecer la existencia? ¿Qué derecho humano invocaremos cuando declaramos que la dignidad humana ya no se tiene por la mera humanidad y la cedimos al consenso de las mayorías o al reclamo de las minorías?

Los derechos humanos son un tema en boga que ocupa innumerables jornadas en todas las escuelas de Derecho del país, simposios en el Poder Judicial de todos los estados y la agenda de todos los partidos políticos que no quieren verse “antiderechos”.

El problema es que el compás de lo que debe entenderse como derechos humanos lo marca una izquierda cultural que, como a Humpty Dumpty, solo le interesa demostrar quién es el que manda aquí.— Mérida, Yucatán.

Abogado. Integrante del Frente Nacional por la Familia (FNF)