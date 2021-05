¿Quién ganará?

Candidatos por Mérida

Por Marcelo Pérez Rodríguez (*)

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, reza conocido adagio. Y sí, estamos a unas semanas para que llegue el 6 de junio, la fecha esperada para elegir autoridades en las elecciones intermedias.

Hemos escuchando las promesas, los puntos de vista y los proyectos de los diversos candidatos en busca del puesto anhelado. La magia de la tecnología, por medio de las redes sociales y demás aplicaciones, así como la televisión y la prensa, nos permite mirar a los candidatos a lo largo y ancho del país en sus campañas.

Lo sorprendente es que por medio del internet hacen de todo con el fin de agradar a los electores. Bailan diversos ritmos, manejan bicicletas, motos o patinetas, se disfrazan de superhéroes, deshierban o componen baches, cocinan, cantan corridos hechos especialmente para ellos, en fin, diversas actividades para convencer y buscar los votos del electorado.

Muy pocos hablan de sus proyectos, compromisos y planes si obtienen el triunfo. Sin embargo, con el fin de saber más de los candidatos a la alcaldía de Mérida, el Diario entrevistó recientemente a los diez aspirantes de la llamada “Joya de la Corona”. De esta manera los ciudadanos conocimos un poco más sobre sus proyectos.

Mérida es una ciudad hermosa, limpia, tranquila, hospitalaria, llena de historia y con atractivos turísticos, pero, sobre todo, en estos momentos electorales es un polo de atracción para los candidatos y si logran el triunfo se convierte en un trampolín para sus aspiraciones políticas.

Ahora bien, la ciudad capital es una preciada joya, muy atractiva para los partidos políticos y escenario de confrontaciones históricas en tiempos electorales. En las elecciones de 1967 Acción Nacional obtuvo el triunfo en Mérida con su candidato Don Víctor Manuel Correa Rachó para terminar con un largo periodo priista. Sin embargo, este golpe al partido en el poder, quien mantenía una férrea hegemonía en el estado y en el país, no podía dejar pasar el duro revés, así que, tres años después, para los comicios para gobernador y con el mismo candidato, el PRI con argucias, compra de votos, robo de ánforas y alteración de actas evitó la llegada del primer gobernador de oposición.

Después de este fraude escandaloso, ciudadanos y Acción Nacional cayeron en el silencio, decepción y apatía durante varios años en donde el priismo aprovechó para hacer de las suyas en las alcaldías, incluyendo la meridana, y la gubernatura.

Sin embargo, poco a poco el despertar ciudadano a nivel nacional y los yerros y abusos del PRI en la entidad y el país, lograron una nueva inyección de civismo en los yucatecos y en 1990 logra el triunfo nuevamente el PAN, une varios triunfos posteriores en la alcaldía meridana hasta que con Ivonne Ortega Pacheco en la gubernatura el priismo, con un derroche de recursos, despensas y compra de votos, logra el triunfo con Angélica Araujo, periodo de 2010 a 2012, pero el autoritarismo, las obras no funcionales y los abusos en este trienio hicieron que el PRI perdiera las siguientes elecciones.

Es un ligero panorama que muestra la pugna histórica entre el PAN y el PRI por la hegemonía del Ayuntamiento de Mérida. Este bipartidismo es parte de la política en nuestra entidad, principalmente durante las elecciones.

En esta campaña política por las elecciones intermedias surgen, por primera vez en la historia política de la entidad, diez candidatos, entre hombres y mujeres, por la alcaldía de Mérida. Empero, esos dos partidos con tradición y arraigo en la entidad se perciben ahora como los contendientes principales, sin menoscabo de los demás organismos.

El PAN va por la reelección de Renán Barrera Concha y el tercer periodo en el Ayuntamiento meridano, el PRI le apuesta a Jorge Carlos Ramírez Marín, exdiputado local y federal y actual senador. Hay que señalar que Morena obtuvo un alto número de sufragios en la entidad en las elecciones pasadas y se vislumbraba una fuerza importante en esta campaña.

Ahora bien, Morena hubiera sido un contendiente muy fuerte e incluso de peligro si tuviera un candidato salido de las filas originales de ese partido, pero escogió a la expriista y ex verde ecologista Verónica Camino Farjat, quien se integró en febrero a Morena para buscar la candidatura a la alcaldía de Mérida. Y esto produjo inconformidades internas en ese partido, señalaron imposición e irregularidades en esta designación y hubo renuncias de militantes.

Morena perdió un camino de fortaleza política en esta contienda electoral y en forma sorpresiva se va por un camino complicado, cuestionado, cuyo costo político podría verse en el resultado de las elecciones.

El bipartidismo se fortalece en esta contienda y el PRI y el PAN se vislumbran como los partidos fuertes para ir por la “Joya de la Corona”, aunque sabemos que en política nada está decidido hasta después del conteo final de los sufragios.

Los diez candidatos van por Mérida, el PAN va por la reelección y el PRI por la sorpresa. ¿Quién será el ganador de la joya más preciada en nuestra entidad? Los meridanos tendremos la oportunidad de elegir al próximo alcalde de los diferentes candidatos. La fecha del 6 de junio se acerca.— Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor