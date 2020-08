Realidad de “Irrealidades”

El Macay en la cultura

María Teresa Mézquita Méndez

Darío Ortiz, colombiano, radicado en México, pintor, figurativo y contemporáneo. Así podría comenzar una ficha biográfica del artista de quien hoy el Museo Fernando García Ponce presenta extensa exposición en la planta alta del recinto con el título de “Irrealidades”.

La pregunta puede surgir de inmediato, y por ello en las entrevistas el mismo Darío suele anticiparse: ¿cómo? ¿pintor, figurativo y tan clásico en tiempos de expresiones tan diversas, tan distintas? (“tan ajenos manantiales” escribiría Rosario Castellanos).

En efecto, hoy que la pintura parece ser, en la acepción más taxonómica de la palabra, una expresión digna de museo, aún hay artistas que la procuran y que con gran osadía —seguimos en el juego de acepciones— además la ejercen, por lo menos en apariencia, con apego a cánones clásicos y tradicionales.

Recuerdo una entrevista en vídeo al yucateco Rodolfo Baeza quien precisamente se presentaba así “por increíble que parezca, sí, soy pintor y en este tiempo”. Baeza, más joven que nuestro invitado a esta columna, tiene un lenguaje pictórico distinto; sin embargo, su comentario refuerza esta especie de aclaración no pedida que por lo visto los pintores de hoy suelen hacer. Un ejemplo más, el argentino Miguel Ángel Guerreiro, radicado en Madrid, expuso en 2002 en el Macay y también relataba una experiencia semejante.

En fin, que el argumento de Darío Ortiz es muy contundente: cuando le preguntan por qué elegir una técnica de siglos anteriores si hoy hay vídeo, instalaciones, performance e infinidad de lenguajes y recursos artísticos él responde que simplemente porque en la pintura y en ningún otro encontró su propio camino.

En ese camino por supuesto que hay búsquedas y la suya en particular para la colección “Irrealidades” dialoga con la constante humana del tiempo. La muestra incluye 38 obras al óleo sobre tela de dimensiones de medianas a grandes, que corresponden a su producción de 2013 al presente, en su mayoría realizada en nuestro país. Y aunque, según él mismo explica, hay diferentes hilos conductores, es una recurrencia en su obra la presencia constante de contrastes temporales y contextuales.

Por ejemplo, un cuadro de composición neoclásica, casi heroica por sus dimensiones, donde es notable el cuidado del equilibrio entre la línea y el color, devuelve un acontecimiento inesperado: el personaje se envuelve en una túnica ¿clásica, grecolatina?, adquiere una pose ¿renacentista? o hace girar el cuerpo en un escorzo manierista. Pero si nos fijamos más, en ese otro cuadro la chica viste unos jeans y parece estar sentada en un moderno taburete frente a una pintura clásica. O en aquel otro, que a primera vista es una clase de pintura, las técnicas de antaño y hogaño coinciden y conviven sobre una composición orgánica, de gran estabilidad.

Hay igualmente algunos elementos que podríamos preguntarle a Darío qué tan irónicos son. Por lo menos sus títulos: “Los doctos”, por ejemplo. En otros casos, el homenaje es obvio e innegable como en “La visita, estudio sobre el canon del Veronés” o “Self portrait as Pollock during the Cold War”. También hay recurrencia del autorretrato, con la presencia del pintor en varias de sus obras, entre ellas una llamada “Vintage selfie” en la que el pintor convive con modelos contemporáneas e individuos del pasado renacentista que sin embargo llevan en las manos un teléfono móvil.

Hoy su exposición coincide con la colección de escultura de “Jovian” a la que abordamos hace un par de semanas en esta columna. Ambos igualmente expusieron simultáneamente en 2018 en el Museo de la Ciudad, en una muestra curada por el maestro Rafael Pérez y Pérez. Y entre ambos un punto de unión es precisamente ese tratamiento simultáneo de lo viejo y lo nuevo, lo clásico y lo contemporáneo.

Para conocer más de la obra de Darío Ortiz presente en Mérida se puede visitar la página del Macay en Facebook y en internet la simple búsqueda de su nombre arroja entrevistas, vídeos, obra y exposiciones para aproximarse más a su trabajo, a la realidad de sus Irrealidades.