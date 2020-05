Realidad y conciencia social

La muerte de Óscar Chávez

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Oscar Chávez retrató, con su canto y también con su personaje El Estilos, en Los Caifanes —película filmada en los 70 del siglo pasado—, toda una etapa de nuestro país.

Una época que va desde los sesentas hasta nuestros días, dividida en dos partes: la del autoritarismo brutal, representado por quienes gobernaron México hasta los ochentas, y la del saqueo neoliberal, por quienes lo hicieron de entonces al momento en que, en 2018, el pueblo los desalojó del poder. Una y otra hermanadas por un hecho central: la gran corrupción y la ausencia de democracia.

La película lo hizo ser conocido, también, como “El Caifán Mayor” y se constituyó en un clásico del cine mexicano, por retratar la vida nocturna de una ciudad —el D.F., en aquellos días— cuando el temor al sistema y la disposición a transgredir sus normas —como expresión del creciente descontento social que existía— sostenían una tensión muy fuerte que habría de resolverse pronto en gigantescas movilizaciones estudiantiles que retarían al gobierno.

Filmada la película a fines de 1966, el país estaba a poco tiempo de encarar uno de los momentos más críticos de su historia moderna: la brutal represión de estudiantes, con decenas de muertos y encarcelados, por Díaz Ordaz.

El capítulo de historia que su obra expresa es una muestra de que el cambio producido en México alrededor de los 80, cuando se pasó del capitalismo de Estado al capitalismo neoliberal —al ponerse a remate entre los adinerados del país las empresas que éste poseía y ponerse de acuerdo los descendientes de quienes hicieron la Revolución con los de quienes la combatieron, léase PRI y PAN— fue más que cambio, una operación para disfrazar una especie de neoporfirismo, pues no solo no cejaron la corrupción y los fraudes electorales, sino que la marginación y la pobreza, por un lado, y la concentración de la riqueza por el otro, se agudizaron.

Fueron alrededor de 60 años de vida artística de Oscar Chávez, durante los cuales su talento estuvo al servicio de las mejores causas denunciando, primero, los atracos y los atropellos de la clase gobernante priista, su prepotencia, sus latrocinios, sus sangrientas represiones, su cinismo fuera de serie y, después, los efectos del maridaje de las dos fuerzas supuestamente antagónicas que, a partir de Salinas, actuaron juntas en el saqueo y la entrega de recursos, como la energía eléctrica y el petróleo, a grandes empresas, en grave detrimento del interés de la nación.

Su interpretación de la “La casita”, parodiando una canción campirana, exhibe, en todo su deslumbrante dimensión, la corrupción y el cinismo de quienes “se bajaron del caballo y se subieron al Cadillac” en el nombre de una revolución muerta desde hacía años pero que había costado millones de vidas a la nación.

“Que de donde amigo vengo, de una casita que tengo por allá en el Pedregal, de una casita chiquita, con jardines y alberquita y calefacción central. Tiene en el fondo unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general, las bardas son alambradas muy bien electrificadas por comisión federal. Y atrás la tienen cubierta, y un guarura hay en la puerta que la procu me prestó, en el portal una estatua, estofada de oro y plata que el museo me donó. Ver un garaje tu puedes donde caben tres mercedes, cuatro mustangs y un jaguar y en el piso que está encima hay gimnasio, ring y esgrima y un salón para bailar…

“…Bajo un ramo que la tupe, la Virgen de Guadalupe que un arzobispo me dio, ella cuida los dineros que me dejan mis obreros, por eso le rezo yo. Y en un piso que hay arriba, ahí tengo mi oficina y un salón de proyección y en el patio de la casa, juegos pa toda la raza y dos canchas de frontón. Mas adentro está la cama que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor; tengo también un armario que le transé a un anticuario que en palacio se robó.

“Pues con todo y que es bonita que es muy linda mi casita siento al verla no se qué, me he metido en la cabeza que hay ahí mucha tristeza pues falta algo que no sé. Me hace falta una cosa muy grande y maravillosa, una columna ha de ser cosa de tener paciencia, ángel de la independencia en mi jardin te he de ver...

“…Si quieren yo les convido a que visiten mi nido que tengo en el Pedregal, tomamos mi helicoptero que nos llevará ligero hasta el centro del jacal. Me dirás muy asombrado que de dónde habré sacado coches, dinero y mansión. A las claras te lo dice ese letrero que dice: Viva la rovolución. Si tú quieres al momento casa, vestido y sustento y una vida cual no hay dos, ya no seas reaccionario, hazte rovolucionario y que te bendiga dios”, remataba.

Posteriormente, escribió y cantó letras que expresaban su indignada emoción por la depredación de los gobiernos que en amasiato continuaron en la línea de engañar y someter al pueblo y entregar los recursos naturales y bienes estratégicos de la nación a unos cuantos, con la consecuente concentración brutal de la riqueza en manos de pocos y la pobreza de millones de mexicanos.

“Se vende mi país”, es una de ellas.

“Se vende mi país por todos lados. La tripa, el corazón y sus costales. Se vende mi país a cuatro vientos. Su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento. Su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero”.

Siempre ha sido inútil tratar de esconder la basura debajo de la alfombra. La realidad impera y la conciencia se nutre de los hechos que a diario ocurren, recogidos por artistas, escritores, cantantes populares, hombres y mujeres que pactan con la verdad y no con el dinero o el poder, y expresan, en lenguaje llano o con metáforas, sus vivencias, sus experiencias de la vida, para que sus conciudadanos hagan sus registros y elaboren su propia forma de pensar.

Oscar Chávez fue uno de estos privilegiados seres que logran poner su talento al servicio de las mejores causas, las de los de abajo, los desfavorecidos, los que nada tienen o tienen poco.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa