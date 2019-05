¿Recicla fracasos?

El Plan Nacional

Luis Pazos (*)

El Plan Nacional de Desarrollo resume los planes sexenales del actual gobierno.

Y aunque contiene algunos puntos que generan confianza, está cargado de la vieja ideología de izquierda, que culpa de todo a los “ricos” y al “neoliberalismo”, concepto que aparece en casi todas las páginas del plan.

El capitalismo, al que llama “neoliberalismo”, según quienes redactaron el PND, es culpable del atraso, de la corrupción, de la pobreza y de todos los males en México.

Pasan por alto que la mayoría de las políticas vigentes el siglo pasado fueron socialistas: reforma agraria, estatización del petróleo, ferrocarriles y electricidad, entre otros sectores.

Gobiernos “estatizadores”, no privatizadores, como el de Cárdenas y los de Echeverría y López Portillo, sembraron pobreza, desempleo, inflaciones y devaluaciones.

Lo positivo es que promete no aumentar los impuestos, no gastar por arriba de los ingresos fiscales, respetar la independencia del Banco de México, los contratos existentes y alentar la propiedad privada, lo que no ha hecho en lo que va del gobierno.

Preocupante que presente como innovaciones y cambios nuevos políticas “setenteras”, que ya fracasaron cuando las pusieron en práctica los presidentes Echeverría y López Portillo: “Autosuficiencia alimentaria”, suena bien, pero cuando se aplicó solo justificó subsidios, que fueron devorados en gran parte, al igual que los “precios de garantía”, por las mafias de las centrales campesinas.

Regresar a los monopolios absolutos del petróleo y la electricidad es volver a las principales fuentes de corrupción y atraso. No fue la privatización lo que mantuvo pobre a México el siglo XX, sino la estatización de la economía, la prueba de esta afirmación es del tamaño de Pemex y la CFE.

Los planes “sociales” de ayuda al campo son los mismos que se aplicaron con los gobiernos “neosocialistas” del PRI viejo, con Echevarría y López Portillo, como el crédito a la palabra, subsidios a los cañeros y regalar fertilizantes.

Esas políticas no ayudan a campesinos pobres, sí enriquecen a líderes campesinos que recolectaron votos para el PRI y ahora lo harán para Morena, a cambio de manejar los programas de ayuda al campo.

EL PND 2019-2024 es regresar a un pasado que fracasó, con algunas promesas positivas de orden en las finanzas públicas.— Ciudad de México.

lpazos@prodigy.net.mx

@luispazos1

Profesor de Economía Política