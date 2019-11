Reciclar, más que una palabra

El cuidado del medio ambiente y la salud

Gustavo Arencibia-Carballo (*)

Hoy, cuando las consignas y slogans nos invaden desde el despertar hasta el anochecer sobre cambio climático, basura en la ciudad y otros temas, muchos piensan, y llegan a creer, que dos o tres acciones diarias salvan su actitud ante la urgencia.

El asunto de reciclar con un mínimo de eficiencia resulta en nuestra era un modo de conducta como los modales o las necesidades corporales, y aunque parezca algo exagerado, constituye ante todo un camino cruzado con otros muchos, como conservación ambiental, bienestar, salubridad, eficiencia energética, entre otros muchos posibles.

Nuestros consumos diarios dejan un rastro fácil de seguir: popotes, vasos, botellas, papel, cartón, bolsas, cubiertos y más, pero dejémoslo ahí, la lista es interminable. ¿Y qué hacemos para evitar este rastro?

Para México las cifras son altas en cuanto a basura, con 1.4 kg por persona, aunque en los números anuales —según la fuente— varían entre 100 millones de toneladas de desechos sólidos al año hasta lo que plantean las estadísticas de la Semarnat. Esta dependencia afirma que en el país se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año.

Entonces cómo explicar al ciudadano común entre sus múltiples necesidades que debe tener una preocupación vital para ahora mismo y para el tan recurrido futuro.

Pero el ciudadano no comprende bien a su edad, si siempre ha vivido igual con sencillez y humildad, y entonces vienen a pedirle que clasifique los restos de comestibles, envases y basura en general.

Ideas hay muchas…

Ideas, programas, mecanismos y lugares, tenemos muchos en México y en Mérida, pero no obstante lo que existe, requerimos una actitud diaria tal como si fuera una célula que no deja de trabajar en cada cuerpo para dar la vida.

Del reciclaje de residuos, residuos electrónicos y electrodomésticos, plástico, vidrio y un espectro fabuloso de tantos y tantas cosas que desechamos todos los días podemos decir y afirmar con alegría que la ciudad y la comunidad han alcanzado capacidades significativas por todo lo que han hecho. Pero, por otra parte, es necesario mencionar que no es suficiente y debemos volver a incidir en la comunidad de manera diferente e innovadora para intentar, para lograr un máximo superior al actual, más allá de la loable meta que te dice la prensa y los medios.

Por tanto, nuestra gestión en torno al reciclaje de nuestros propios desechos elimina y disminuye problemas de contaminación en todas las áreas de la ciudad y de los ecosistemas costeros, que son en definitiva a donde van a parar todos los residuos de alguna manera.

También será necesario tener indicadores estadísticos reales y actualizados del estado de los renglones reciclables y de sus impactos en la economía circular, sobre todo cuando se plantea que los residuos de Mérida procesados por la planta tienen más de un 70% de posible aprovechamiento.

Y sería muy bueno que la comunidad conozca y compare estos resultados de los avances de este trabajo y se vean en una imagen más limpia de la ciudad y su medio ambiente.

No olvidemos que no es solo el cuidado de nuestro medio ambiente lo propuesto, sino la protección de nuestra salud, pues la basura genera una suciedad que no se ve a simple vista con capas de microorganismos y gérmenes los cuales requieren nuestra atención para cuidarnos y proteger a la familia de ese intercambio con el entorno.

No obstante todos los intentos de reciclar con eficiencia, el Programa Puntos Verdes que se desarrolla en Yucatán es un componente muy fuerte dirigido a la Estrategia Basura Cero del Ayuntamiento de Mérida, con una trayectoria hasta el momento avanzando paso a paso seguro y brindando conocimiento a la comunidad para mejorar la comprensión de esta necesidad social.— La Habana, Cuba.

garen04@gmail.com

Investigador titular del Centro de investigaciones Pesqueras de La Habana