Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

La privacidad en internet se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación en nuestros días. Sobre todo porque “internet” ya no es un ámbito más, claramente delimitado, de nuestra vida, sino que está presente en casi todo lo que hacemos. Así que en vez de hablar de “privacidad en internet” podemos hablar simple y llanamente de “privacidad”, a secas.

Con esa preocupación en mente, desde hace unos años, Facebook ha anunciado que la tecnología de reconocimiento facial es una manera de proteger la identidad de los usuarios en línea. Nadie más podría entrar a tu cuenta o usar tus fotos para hacerse pasar por ti porque Facebook requeriría una comprobación a través del escaneo de tu rostro. La tecnología de reconocimiento facial de Facebook entraña muchos problemas: no siempre respeta las normas de consentimiento al no ofrecer información clara sobre cómo se usa dicha tecnología; escanea todas las fotografías que tiene; y, en general, hemos visto que la empresa es un desastre para proteger los datos personales de sus usuarios. ¿Y cuál es el problema de todo esto?, ¿por qué debe importarnos? Para responder, imaginemos varios escenarios a partir de tendencias en curso.

Una tienda ofrece un trato diferencial a sus clientes dependiendo de sus perfiles en redes sociales e historial crediticio, a los cuales puede acceder gracias a sus cámaras con tecnología de reconocimiento facial. Desde luego, para algunos vendedores y consumidores, esta tecnología puede ofrecer un mundo de posibilidades, como ofrecer preferencias personales a los clientes y facilitar la experiencia de sus compras. No obstante, por otro lado, también cabe la posibilidad de que solo reciban un trato preferencial aquellos con varios ceros en sus cuentas. Los menos afortunados recibirían un trato de segunda. De generalizarse esta tecnología, ¿no acaso fortalecería las relaciones clasistas en un mundo cada vez más desigual socioeconómicamente?

Vayamos a otro escenario, distante y cercano a la vez. Las cámaras “inteligentes”, con tecnología de reconocimiento facial, pueden identificar a delincuentes y, así, contribuir a la seguridad. Para algunas personas esto sonará como una maravilla. Pero, ¿qué sucede cuando esas cámaras se usan con otros fines? Bueno, miremos a China, donde ya existe un millonario complejo de vigilancia conformado por cámaras con inteligencia artificial que monitorea, muchas veces sin éxito, a millones de personas. El caso más alarmante es la vigilancia hacia los uigures, una minoría musulmana que ha sido perseguida y reprimida por el gobierno chino. De acuerdo con diversos medios, decenas de miles de uigures han sido detenidos en campamentos de “reeducación” que en realidad son campos de trabajo forzado. Además, un informe elaborado por Clare Garvie, investigadora de Georgetown Law que se ha especializado en el estudio del reconocimiento facial, documenta que la policía de Estados Unidos ha usado el escaneo de rostros de manera apresurada y descuidada, por ejemplo, editando fotografías para que coincidan con los rostros escaneados e incluso utilizando dibujos forenses en lugar de fotografías. Finalmente, también cabe la posibilidad de que la tecnología de reconocimiento facial se use por grupos delictivos para actividades de extorsión, secuestro u homicidio.

Contemplemos un escenario más. ¿Qué pasa cuando la tecnología de reconocimiento facial es racista? Un momento: ¿la tecnología puede ser racista? De acuerdo con un artículo de “The New York Times”, organizaciones en defensa de libertades civiles usaron Rekognition, el programa de reconocimiento facial de Amazon, para contrastar las fotos de todos los legisladores federales de Estados Unidos con una base de datos de 25 mil fotos policiales disponibles para todo el público. En esta prueba, la tecnología de Amazon relacionó de modo incorrecto a 28 legisladores, principalmente negros y latinos, con personas que habían sido arrestadas. Es decir, la tecnología reproduce los sesgos que existen en la sociedad (en este caso, de asociar a personas negras y latinas con delincuentes). Sin duda alguna la tecnología de reconocimiento facial ha llegado para quedarse. Los gobiernos, empresas y otros grupos harán cada vez mayor uso de ella. Estoy seguro de que el reconocimiento facial podrá utilizarse para causas positivas. Pero la tecnología siempre se ha empleado también para fines represivos. En este sentido, la ciudadanía debe ser más crítica con respecto al uso del reconocimiento facial.

Por ejemplo, los programas de reconocimiento facial “aprenden” a reconocer patrones con mayor rapidez cuanto más datos tienen para procesar. Muchos de estos datos provienen de redes sociales y otros sitios de fotografías en internet. Y, pues, nosotros mismos somos los principales proveedores de esos datos. Lo somos cada vez que subimos selfis, imágenes de nuestros hijos, de nuestros logros, fiestas, vacaciones y otras fotografías. Podríamos simple y sencillamente no subir fotos de nuestros rostros a las redes sociales. O hacerlo y recordar en ese momento que son datos para que empresas desarrollen programas de reconocimiento facial con muchos usos posibles, algunos deseados y otros no. Y, de paso, esas empresas también se enriquecerán. Recordemos que en internet no hay nada gratis: si un programa no te cobra por usarlo, muy probablemente es porque tú eres la mercancía en juego.

Desde luego, no se trata solo del reconocimiento facial, sino de la multimillonaria industria más amplia de recolección de datos personales, lo que la reconocida economista Shoshana Zuboff ha llamado “capitalismo de la vigilancia”. ¿Por qué importa proteger nuestros datos, incluyendo nuestras fotografías? No porque tengamos un secreto importante que no deba ser revelado, aunque la privacidad por sí misma ya es motivo suficiente. Sino porque los datos recolectados han servido para elaborar perfiles de votantes y diseñar campañas políticas en función de esos datos (casos Cambridge Analytica, Brexit y Donald Trump) o, como ya mencionamos, para vigilar y castigar a minorías étnicas y políticas.

En este sentido, también podemos usar programas de internet que son más transparentes en la forma en que usan los datos o que se toman más en serio la privacidad de los usuarios, por ejemplo, el buscador DuckDuckGo o el servicio de mensajería Telegram. Por otra parte, también podemos exigir a los gobiernos impulsar mayores regulaciones en torno al uso de la tecnología de reconocimiento facial, como ha hecho la Unión Europea. En la medida en que los gobiernos —como los de Mérida y Yucatán— recurran cada vez más a cámaras “inteligentes” con motivos de seguridad, la ciudadanía debe exigir rendición de cuentas sobre cómo son usados los datos que son generados por esos sistemas de vigilancia. Finalmente, la tecnología tendrá un uso democrático o autoritario dependiendo de si está en una sociedad democrática o autoritaria.— Mérida, Yucatán,

Investigador del Cephcis-UNAM