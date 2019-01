Recordar es mantener viva su esencia

Tila del Koral Pérez Escalante (*)

Dice la canción “Novia envidiada”: “se estremecen envidiosas a tu paso las palmeras y se inclinan respetuosas por tus lindas primaveras”. Esa le cantaba Ariel —mi abuelo, aunque nunca le dijimos abuelo, sonaba mejor papá Ariel— a Emilia, quien nunca aceptó el decirle abuela, ella siempre fue mamá Emilia, antes de que existiéramos una serie de personas que hoy los veneramos.

El pasado 14 de diciembre, como a la 1 de la tarde, un día después que se fue al viaje eterno, entramos al pasillo del panteón general a depositar el cuerpo de Emilia en la tumba donde descansan los restos de papá Ariel y mi tía Fanny. Justo en ese acceso hay una palmera. En ese momento comprendí que Ariel nunca se equivocó al cantarle esa canción a su novia.

Emilia vivió 88 primaveras. Nació un 5 de abril, aunque en el Registro Civil refiere su nacimiento un junio de 1930. Su vida siempre fue una primavera: le gustaban las flores, cuidar su jardín, los colores vivos, tuvo pájaros enjaulados, no bailaba pero invitaba a todos a hacerlo, a disfrutar la fiesta, a empezar el relajo familiar. Emilia siempre supo vivir.

Como la tercera de nueve hermanos, nos inculcó a visitar a la familia, ya sea para un cumpleaños, Navidad o un día cualquiera, sin fecha que celebrar, lo importante era que la sangre no dejara de llamarse.

No me da la vida para sus enseñanzas, ni me dará para extrañarla.

Hoy solo quiero dejar constancia de que me permitió estar 44 años acompañada de una mujer extraordinaria, que no conoció el calificativo de mujer empoderada, porque ella siempre tuvo autoestima.

La familia fue su más valioso patrimonio.

Sin importar como fuéramos nos aceptó, aunque ella “no estuviera acostumbrada a esas cosas”.

El pasado 13 de diciembre su pasaporte estaba sellado para partir a un lugar por el que nunca reservamos.

Me duele su ausencia, la lloro, pero más la reiré porque estoy segura de que está en paz, porque no quisiera vernos tristes, pero es inevitable.

El dolor es reciente, pero hace unos días decidí convertir ese sentimiento en alegría y me propuse que cuando en mi jardín nazca una flor —o varias— se llamarán Emilia, Mamá Emilia, Emily, Emilia1, etc, y sí, finalmente soy como ella (de unos años a la fecha hablo con las plantas), la aprisionaré en mi jardín para que de vez en cuando algún pajarillo le cante en plena libertad y para que platiquemos por las noches cuando riegue, para que me dé un beso de despedida y bienvenida a mi hogar.

