Recuerdos de Chichén

La ciudad que ya no es lo que era

Ricardo Alberto Gutiérrez López (*)

Mi padre trabajó siempre en el ramo del turismo. Él fue el primer gerente del hotel Mayaland, que está prácticamente dentro de la zona arqueológica de Chichén, en el período entre 1947 y 1949.

Durante ese tiempo viví en Chichén. Cuando tenía tan solo seis años de edad, mis amigos eran niños que vivían en una hacienda cercana y en Pisté. Yo asistía a clases con estos niños en ese mismo lugar y recuerdo vagamente un salón de clase, con un piso de tierra y un pizarrón roto. En esta escuela se les daban clase simultáneamente a alumnos de hasta tercer año de primaria.

Recuerdo que mi mamá me ponía unas botitas para ir a la escuela desde la zona arqueológica de Chichén hasta Pisté. Saliendo del hotel me las quitaba y las escondía detrás de una piedra para estar igual que mis compañeros, que no tenían zapatos. Al regresar me las volvía a poner; obviamente mi mamá me descubrió a los pocos días, me regañó, pero entendió la razón y me dejó seguir haciéndolo.

De lo ocurrido en esa escuelita recuerdo poco, casi nada de lo que estudiábamos; pero hubo algo que se quedó grabado en mi memoria y hasta la fecha lo tengo presente como si hubiera ocurrido ayer. La maestra encargada de ese grupo, cuyo nombre escapa a mi memoria, nos leía y narraba diversas historias. Una en especial me causaba mucho malestar.

Cuando nos narraba la historia de “El patito feo”, recuerdo que mi pena por la mala suerte e injusticias de que era víctima el patito me hacía llorar sin parar. Me parece estar viendo a la maestra tratando de tranquilizarme diciéndome que me esperara al final, que tuviera paciencia. Pero no podía controlar el llanto por las desgracias del patito.

Pero resulta que al final de la historia, el patito se convertía en un hermoso cisne y era la admiración de todos. La redención del pobre patito me daba tanta alegría, que mi tristeza se convertía en un gran gozo.

Recuerdo con mucha claridad que íbamos a jugar a Chichén. Por las tardes íbamos a ver una serpiente gigante amarilla, algo similar a una boa gigantesca que nadaba en el cenote sagrado. Como niños visitábamos todos los templos que existían; el castillo de Kukulcán, el observatorio, la zona de juego de pelota, el templo de las mil columnas. Toda la zona arqueológica era para nuestra diversión.

Recuerdo muchas noches sentado en la parte más alta del castillo viendo la zona arqueológica en la penumbra bajo un cielo estrellado sin luna. Todavía hoy siento dentro de mí como un “déjà vu”, la paz y quietud que entonces sentía, era dueño del mundo.

En Chichén existían en aquellos años muchos restos arqueológicos regados por todos lados. Pequeñas figuras humanas y de animales, glifos y piedras talladas. Tiempo después, le pregunté a mi padre si se quedó con algunos. Me respondió que no, que no se encontraban ahí para que las tomáramos. Son un vestigio de nuestras raíces. Pertenecen a un museo, no a alguien en particular.

Me he sentido muy triste al volver ya de adulto. Siento que aquel Chichén que tanto quise ya no existe. Aunque el Castillo sea reconocido como una de las siete maravillas del mundo moderno. Se asemeja más a una plaza comercial plagada de vendedores. No se aprecia la magnificencia del lugar. Nuestras tradiciones y nuestra cultura no son un negocio; son parte de nuestro ser y de nuestra esencia. Están ahí para hacernos sentir orgullosos de nuestras raíces. No para ser una mera atracción turística, una especie de una mala Disneylandia.— Mérida, Yucatán.

Exdiputado y expresidente del Congreso del Estado.