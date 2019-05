Recuperar la experiencia de la mesa común

El oficio de incordiar

José Rafael Ruz Villamil (*)

Juan 21, 19-31

Es noche en el mar de Tiberíades. Simón Pedro dice a algunos otros discípulos: “Voy a pescar”; ellos se suman a la iniciativa: “También nosotros vamos contigo”. Luego de faenar toda la noche no pescaron nada. Al amanecer alcanzan a ver a un Jesús al que no acaban de reconocer en su realidad nueva, y que les dirige un saludo que no deja de llamar la atención por la sencillez propia de la cotidianidad en la que se conduce el Resucitado: «Muchachos, ¿no tienen nada que comer?»; y que les da instrucciones para conseguir una muy buena pesca al punto de no poder arrastrar la red “por la abundancia de peces”. Luego de reconocer al Maestro resucitado, ahora lo encuentran en tierra como el Jesús anfitrión que ha preparado pan y un pez que asa en unas brasas, a los que añade otros más que pide a los suyos de los ciento cincuenta y tres peces grandes que acaban de capturar. Una vez preparado el desayuno, los discípulos escuchan unas palabras que, sin duda alguna, tuvieron que haber oído muchas veces de él: “Vengan y coman”. Y participan de un gesto que, también, tendría que resultarles muy familiar: “Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez”.

He aquí una síntesis magnífica del signo que el Galileo privilegiara al punto de elegirlo como la acción por antonomasia para ser recordado y encontrado: la comensalidad, esto es, el compartir la mesa de manera común e incluyente para hacer presente —y hacer experimentar a los comensales— la realidad de Dios como Padre, tal y como la propone con la praxis del Reino; la comensalidad que se inscribe en los usos de los banquetes propios del mundo mediterráneo del primer tercio del siglo I, donde se reafirma y legitima el estatus en un colectivo: un grupo pequeño sentado alrededor de una mesa, comiendo y bebiendo es la síntesis y la representación de la totalidad de las relaciones sociales. Y es que la mesa común implica el compartir ideas y valores en la esfera de una misma dimensión social: como referencia, los fariseos —como otros grupos en el judaísmo— se reúnen en cenáculos totalmente exclusivos puesto que su relación cerrada supone una mesa excluyente. En contraste, la relación incluyente de Jesús de Nazaret con sus contemporáneos exige una mesa inclusiva.

Pero, además, en el reencuentro con el Resucitado a orillas del Tiberíades se da una experiencia de comensalidad que devuelve a los discípulos su calidad de tales, calidad perdida por abandonar al Maestro en el momento más crítico de su itinerario existencial: el enfrentar y asumir la muerte por la causa del Reino, por la obra del Padre. Es así que la mesa común con el Resucitado no sólo rehabilita a los suyos como discípulos a partir de la experiencia del perdón, sino que les reafirma la responsabilidad de continuar la causa del mismo Jesús: la causa de Dios que es al mismo tiempo la causa del hombre y que, a partir de la Resurrección, adquiere dimensión universal.

Ahora bien, esta universalidad de la causa de Jesús no se limita a la inclusión en la vida plena de todos los seres humanos en cuanto individuos, sino que va más allá: se trata, también —y quizá por sobre todo— de la inclusión de los colectivos que la desigualdad y su injusticia han excluido de la mesa común del bienestar en el mundo.

Así y en las sociedades fragmentadas no sólo por segmentos sociales enfrentados por la desigualdad, sino donde ya ni siquiera los referentes comunes son las creencias y menos el pensamiento y las ideas, donde los vínculos son las marcas de los objetos de consumo que sirven como clasificadores según su precio y prestigio, donde el concepto de mesa común se antoja, si acaso, como un mero rito religioso, el recuperar —o construir— la comensalidad en el horizonte socioeconómico resulta verdaderamente perentorio. Y más si ha existido la tendencia de simplificar la comensalidad al mero hecho de sentarse en la misma mesa a comer y beber, al estar físicamente juntos pues, en un intimismo que reduce la mesa común del Galileo a una pseudofraternidad que acaba mistificando el sentido de la genuina praxis de Jesús.

Por todo lo anterior, la comensalidad en términos del Evangelio, leído en el contexto del hoy, viene a ser todo un desafío que, con una creatividad inédita, ha de enfrentar con apremio quienes pretendan ser discípulos de Jesús, el Viviente.— Mérida, Yucatán

ruzvillamil@gmail.com

Presbítero católico