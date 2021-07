Reflejos de corrupción

A proceso el cabildo de Progreso

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Un caso inédito en la entidad es el reciente proceso a todo el Cabildo de Progreso 2015-2018: el exalcalde José Cortés Góngora, el síndico, la secretaria de la Comuna y 8 regidores, porque se les vincula por cohecho en el cambio de 5,146 lámparas tipo led en el municipio, pues por firmar el documento de aceptación con la empresa cada edil recibió $110,000.

Sorprende que este tipo de abusos, desvíos y casos de corrupción se vinculen a proceso penal, pues por lo general se silencian, se encarpetan y, al final, si hubo alguna investigación, se buscan recovecos para suspender el proceso y las sanciones, y, al final, a pesar de las pruebas, todos salen inocentes.

Ahora, la jueza de Control Diana Yadira Garrido Colonia determinó la vinculación a proceso penal a los 11 ediles.

Hay que aplaudir la determinación de la jueza, así como la acción de la Fiscalía en Combate a la Corrupción, que acusó de cohecho a todo el Cabildo.

Un día antes del 24 de diciembre los ediles recibieron una buena cantidad para festejar la Nochebuena con gran alegría, aunque el dinero tuviera la mácula del cohecho, el abuso de poder y la corrupción. Esto es una muestra de cómo las autoridades, sean ediles, gobernadores, legisladores o funcionarios de altos niveles, pueden sacarle provecho a las obras que realizan, pues hay ganancias para todos.

Las cifras se inflan, hay acuerdos con las empresas de dividir las ganancias después de firmar los contratos y demás dinero que surge de los materiales, como tácticas de agenciarse dinero fácil y sin tantos compromisos.

Pero en el caso de los 11 ediles de Progreso, no debían recibir dinero alguno por el contrato del Ayuntamiento con la empresa surtidora de las lámparas.

Lamentablemente, hay mucho dinero del presupuesto que se desvía a los bolsillos de munícipes, gobernantes, funcionarios e incluso legisladores. Por eso muchos se enriquecen y de golpe cambian su estilo de vida y nivel económico. De pronto ya son dueños de mansiones, camionetas de lujo, ranchos, casas en la playa y grandes hectáreas de terrenos. Y esto no es posible con el salario que reciben. Dolorosamente, esos lujos y dispendios salen del presupuesto.

Por eso las obras públicas son un gran atractivo para las autoridades, porque de los acuerdos con las empresas, los contratos que otorguen y los precios que se fijen surgen siempre millonarias derramas, de acuerdo con los costos de las construcciones. Mientras más cara sea la obra más beneficios económicos surgen para los funcionarios.

De aquí los altos costos que tienen las obras o la terquedad de las autoridades para construirlas, aunque no sean viables, ni los momentos adecuados. Ahí están el “paso deprimido” y las lámparas chinas en la época de la alcaldesa Angélica Araujo y el Museo del Mundo Maya, los hospitales que duplicaron o triplicaron los costos iniciales y otras obras en el gobierno de la señora Ivonne Ortega. Y hay muchos ejemplos más.

Ahora bien, de acuerdo con el Código Penal de Yucatán, el artículo 262 señala que: “Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa”. Y los ediles percibieron 1,506 veces el valor del UMA.

La mayoría, para no decir todos, de los ediles, gobernadores y Secretarios de Estado y demás servidores públicos al ser detenidos por corrupción señalan que son inocentes, que no desviaron dinero, que ignoraban de las empresas fantasmas o que entraron para servir, no para robar.

En este caso es necesario seguir el proceso sin desvíos de las leyes y la justicia y poner un precedente en la política yucateca. Es tiempo ya que la Fiscalía local y el gobierno estatal comiencen a dar visos de que sí están combatiendo los desvíos y los abusos del erario público.— Mérida, Yucatán.

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor