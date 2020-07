Reflexión sobre el ciclo económico

Doctor Carlos Enrique Pacheco Coello (*)

En la actualidad todos los actores están preocupados por el nulo crecimiento del país, los cuales son calificados, según críticos, economistas, medios y encuestadoras, con noticias falsas y alarmistas manipuladas por políticos a su conveniencia con criterios clientelares que les están causando un daño a nuestro México, lo que no es privativo en el país, pues se da en otras naciones.

Para efectos de esta reflexión es conveniente repasar las diversas fases del ciclo económico a saber: Expansión, es decir un auge económico; Recesión, cuando la producción se contrae, se reduce el consumo, aumenta el desempleo; Depresión se da cuando la recesión dura mucho tiempo, con una reducción en la producción y el consumo; Estancamiento, con una duración de tiempo prolongado con poco o nulo crecimiento. Técnicamente su tasa fluctúa entre el 2% y 3% anual afectando a empresas y familias, aumentando la pobreza, así como la marginación que trae inseguridad, al tener que emigrar para poder dar el sustento a su núcleo familiar con efectos nocivos al desintegrarse, dejando libre al narcotraficante para enriquecerse a costa de los jóvenes, los cuales son carne de cañón de la delincuencia y la prostitución.

Estos males que corroen van en aumento; asustan estos ciclos que considero perversos, baja el consumo, las empresas despiden empleados, se recaudan menos contribuciones, el gobierno se desespera y recurre al recorte de personal (Dowsizing), al aumento de impuestos como el predial, reemplacar los vehículos, pago por recoja de basura, olvidando que los ciudadanos ya no cuentan con recursos al quedar desempleados y sin dinero, perdiendo su poder adquisitivo.

Este fenómeno se ha tornado en un ciclo económico perverso; despidos, aumento de la pobreza e incluso pasan muchos a la pobreza extrema teniendo como contrapartida el aumento de precios de la canasta básica. Afecta las contribuciones al gasto público, que es una cadena de desvalor económica que con parches no resuelven los problemas coyunturales al no tenerse una visión con sustento. Es una asignatura pendiente de empresas y gobiernos. Existen también variables multifactoriales que son las causantes del deterioroeconómico.

Mi reflexión es que no se han sumergido a la realidad, lo ven superficialmente. Solo ven los efectos y no las causas, como el abandono al campo, el aumento de la población urbana al no tener apoyos para producir los alimentos, teniendo que importarlos a precios que dañan (Lesa Humanidad) a nuestro país, es una política de dejar pasar (laisser-passer).

El Doctor Varela y su equipo señalan que se debe crecer al 7% nuestro PIB (producto interno bruto) actualmente es del 0 %. Por favor diseñen estrategias, no despidan personal, e incluso apóyenlos, creando empleos con emprendimiento. Es una estrategia para contrarrestar la falta de empleos tanto en el sector público como el privado. Los desvalidos, no necesitan caridad, es peligroso no crecer puesto que es un derecho humano.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la universidad Anáhuac campus Mayab