Reflexiones de medio año: Tiempo de definiciones

CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)

A treinta días de las elecciones del 6 de junio, nos planteamos de nuevo: ¿Qué clase de gobernantes queremos? ¿Qué debemos exigirles? ¿Que cumplan lo que prometen y sean congruentes con los principios que dicen defender? ¿Debemos aceptar que supuestos fines justifiquen los medios?

Con miras a 2024, los resultados del 6 de junio nos indican que se fortalece en México, en particular en Yucatán, la peligrosa concentración de poder en el Ejecutivo, en detrimento de sus contrapesos, y la creciente necesidad de alianzas multicolores, muchas veces turbias e incongruentes, ajenas cada vez más al origen partidista de los contendientes.

A mitad de un sexenio débil en resultados y promesas cumplidas, en Yucatán somos testigos en apenas treinta días de “amarres” para saldar deudas políticas, justificadas, se asegura, por una necesidad urgente de frenar el crecimiento de adversarios políticos que “amenazan la paz” en la entidad, clave para “el desarrollo”.

A nivel federal, confirmamos con angustia el peligroso avance de la “narco política”, con oscuros acuerdos en la costa del Pacífico y el sureste mexicanos, la Península incluida, y el fortalecimiento de un improductivo asistencialismo que, amparado también en el supuesto “bien del pueblo”, sienta sus reales en los territorios donde avanza el partido del Presidente.

Hace 500 años, Maquiavelo decía que el gobernante “prudente” no debe “observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses y cuando desaparezcan las razones que le hicieron prometer”. Es preciso, advertía en “El Príncipe”, que “tenga una inteligencia capaz de adaptarse a todas las circunstancias, y que no se aparte del bien mientras pueda, pero que, en caso de necesidad, no titubee en entrar en el mal”.

¿Nos obliga la inmadura realidad del sistema político mexicano aceptar sin remedio el avance en el país de ese “déficit de convicciones” del que hablaba hace unos días Renán Barrera Concha, alcalde electo de Mérida y puntero rumbo a 2024? ¿Tenemos que aceptar, sin reaccionar, que la maquiavélica justificación de medios para obtener supuestos bienes comunes prevalezca sobre la transparencia y el cumplimento de promesas que caracterizan a una democracia sana? ¿No hay alternativa?

En diciembre de 1999, en tiempos del autoritarismo cerverista justificado por supuesta inclinación por “los más necesitados”, don Carlos R. Menéndez Navarrete, tercer director general de Diario de Yucatán, decía en editorial de fin de año que “la reconcentración del mando en un Poder único ha propiciado la confrontación pública constante de la verdad contra la mentira, el derecho contra la imposición, la justicia contra la arbitrariedad y el sectarismo contra la democracia”.

A veinte años de distancia, en los ámbitos federal y estatal se nos intenta convencer que, en aras de un bien mayor, claro para el gobernante pero difuso para el ciudadano, debemos aceptar el predominio, sobre los valores, de los medios que la autoridad considera necesarios para “beneficiar al pueblo” o para mantener la paz necesaria para “el desarrollo”.

En ruta a 2024, arrancamos el proceso de sucesión con una Presidencia frustrada por la sequía de logros en la anhelada cuarta transformación, una oposición fracturada pero envalentonada y un escenario donde el mejor de los aspirantes no logra sumar ni el 40% de las preferencias.

En Yucatán, se fortalece el riesgo de una reconcentración del mando en el Ejecutivo y se vislumbra una competida batalla, con un PAN que cae en las preferencias, pero mantiene el poder ante la pulverización de sus opositores; un PRI muy debilitado y un Morena en franco crecimiento pero sin un claro liderazgo que aproveche los beneficios del asistencialismo presidencialista.

Ante el riesgo de seguir dando pasos hacia un partido autoritario, pragmático, al estilo del PRI de la era cerverista, el PAN y sus líderes en Yucatán tienen dos años por delante para definir si desean mantener su amenazado perfil democrático, con el riesgo de no lograr las simpatías necesarias para retener el poder, o se suman a la ola de pragmatismo que promueve el Ejecutivo con alianzas multicolores que podrían frenar el temido avance de Morena pero chocarían con el creciente “déficit de convicciones” que alerta el puntero Barrera Concha.

El reto es grande. Con un asistencialismo sin freno y una población cada vez más informada, crítica y participativa, que ya dijo adiós al tradicional bipartidismo, los yucatecos viviremos en los próximos meses tiempos de definiciones propicios para reflexionar sobre nuestras aspiraciones democráticas. ¿Qué queremos realmente? ¿Gobernantes congruentes que cumplan lo que prometen? ¿Administradores públicos pragmáticos que se suman a lo que sea necesario para lograr sus fines? ¿Una mezcla de ambos?

Gobernantes, partidos políticos, ciudadanos, líderes sociales tenemos la oportunidad de analizar y replantear estrategias y preferencias. Y para eso puede ser muy útil recordar nuestra historia, releer a los clásicos, como el polémico politólogo florentino, y reflexionar de nuevo con la ayuda de análisis como el que nos ofrece el tercer director de Diario de Yucatán en su editorial de finales de 1999, que reproducimos hoy en la sección Local.

Primer aniversario. Al conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de don Carlos R. Menéndez Navarrete, agradecemos a la Divina Providencia su ejemplo de entrega a la vocación. En su memoria, publicamos en esta edición dos muestras de su labor de más de 60 años al servicio de la verdad y la justicia, de ejemplar compromiso con el periodismo que informa y busca guiar a través de la promoción de valores y la información precisa: en la página editorial local, la “Nota del día” del 31 de diciembre de 1999, y en Imagen, la instructiva entrevista de 1956 al escultor Rómulo Rozo en torno al Monumento a la Patria, charla que incluimos en el libro “El arte de preguntar. 96 años de entrevistas en Diario de Yucatán”, editado con motivo del aniversario del “periódico de la vida peninsular”. Muchas gracias.

direcciongeneral@megamedia.com.mx

---------------

*) Director general de Grupo Megamedia