Reglas claras para un órgano empresarial

El consejo de familia

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores he mencionado que una empresa familiar es aquella cuya familia tiene el control de sus operaciones y que estadísticamente el 90 por ciento de éstas tienden a desaparecer sino se profesionalizan.

Cuando una empresa familiar se profesionaliza o institucionaliza se constituye el consejo de familia con la parte nuclear que pueden ser cónyuges hijos o hermanos.

El objetivo principal es evitar que los asuntos de la familia se involucren en las actividades de la empresa, cuando no se logra es indudable que se crearán crisis y controversias que afectarán tanto al negocio como a la familia, No confundir este tipo de consejo con el de administración de la empresa.

Para evitar las crisis y controversias es necesario formular y aceptar por los miembros del consejo de familia cuando menos dos documentos importantes: el primero es denominado protocolo que consiste en asentar todos los deseos de la familia en relación con el futuro de su negocio y de ellos mismos. El otro consiste en un reglamento relacionado con el comportamiento y responsabilidades de familiares que laboren o pretendan laborar en la empresa familiar.

Cuando no existe el consejo de familia es indudable que los familiares que laboran en la empresa se comportarán como dueños, pero desde el punto de vista de tener poder para mandar y hacer cambios sin cumplir con las líneas jerárquicas y comunicación de la organización. Si son varios de éstos que laboran en el negocio también habrá conflictos entre ellos con el objetivo de medir fuerzas en el poder.

Los más lastimados en estos casos son los ejecutivos no familiares que tienen que sortear conflictos o en ocasiones violar reglamentos para cumplir deseos de los familiares.

Algunos ejecutivos son ejemplares en su desempeño y en ocasiones mencionan que actúan como dueños, pero de diferente forma, cuidando a la empresa y sus operaciones, tal como deberían de hacer los familiares.

No cabe duda que en una empresa familiar bien organizada y con todos sus reglamentos implementados, la fortaleza la tienen en la actuación de los familiares porque es personal de confianza y los más interesados en la marcha eficiente de su negocio, salvo que no tengan la preparación y capacidad suficiente para su administración; sin embargo, con una buena capacitación y comportamiento ejemplar se puede lograr un gran potencial.

El consejo de familia para que su objetivo sea cumplido debe sesionar en forma sistemática, con agendas perfectamente programadas para lograr la asistencia de sus componentes, el orden del día es muy simple desde leer el acta de la sesión anterior y los acuerdos respectivos hasta verificar el cumplimiento de sus reglamentos.

Para que haya disciplina y efectividad de los familiares que laboran en la empresa en el cumplimiento de los protocolos deben imponerse sanciones por incumplimiento, de otra forma puede haber cuellos de botella en su cumplimiento.

La reunión sin falla en las agendas de todos los participantes constituidos en consejo de familia es relevante para solucionar crisis en el momento en que se presentan, porque se trata de prevenir y no de ser reactivos, cuando no hay sesiones continuas y solo se hacen al presentarse un problema se complica su pronta solución o no se logra.

Puede decirse que un consejo de familia está cumpliendo con éxito su objetivo cuando la reunión se lleva al cabo con pláticas e intercambio de opiniones diferentes, por no presentarse algún conflicto relacionado con la empresa, como quien dice, cuando se reúne solo para tomar un café, pero debe realizarse invariablemente.

En toda familia, cuando es numerosa, siempre encontraremos parientes que de alguna forma violan los reglamentos establecidos, esto es difícil de resolver porque se trata de una formación personal que no es posible modificar, lo que hay que hacer es demostrarle a este familiar que las sanciones pueden agravarse hasta el momento de ser despedido de la empresa.

El despedir a un pariente siempre es doloroso para la familia, sobre todo para los padres si se trata de un hijo, pero si se desea mantener el negocio en marcha es necesario hacerlo, por tanto los reglamentos deben mencionar las condiciones para un despido de familiar.

Si alguno de mis lectores labora en una empresa familiar le recomiendo tomar en cuenta lo comentado anteriormente, porque el hacerlo garantiza que el negocio perdure en el tiempo con éxito y la familia permanecerá unida y con un gran patrimonio empresarial.—Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas