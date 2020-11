Regreso a la cordura

El sistema electoral de Estados Unidos y el triunfo de Biden

Alejandro Legorreta (*)

Prometo ser un Presidente que busque no dividir, sino unificar —Joe Biden

Las elecciones de Estados Unidos siempre son emocionantes, no solo por el impacto que tienen en nuestro país y en el planeta entero, sino también porque han diseñado un sistema electoral muy complejo, que provoca que el día del recuento se sienta como un deporte, especialmente, ahora con los medios digitales. Pero este año, quizá, es cuando la cosa ha estado más cardiaca.

Hasta el jueves 5 de noviembre, por la tarde, quedaban 71 puntos al aire que podía ganar cualquiera de los dos candidatos.

El día oficial de las elecciones fue el miércoles 6 pero, en Estados Unidos, especialmente a raíz de la Covid-19, existen diversas formas de votar además de ir a una casilla, así que el proceso duró muchísimo tiempo.

Para el viernes aún no había una decisión aunque, Joe Biden ya tenía una fuerte ventaja. Cuando terminé este texto, el domingo por la tarde, los medios de comunicación y también la mayoría de los gobernantes de los países más poderosos del mundo ya habían sido reconocido a Biden como ganador. Los números decían que el candidato demócrata había obtenido 3% más votos populares que Trump —una ventaja de casi cinco millones de personas—.

Pero, en realidad, Biden ganó porque obtuvo, hasta el momento, 290 puntos de los 270 necesarios para ganar, cuando el republicano permaneció en 214. El presidente Trump aún está peleando esta decisión, pero las matemáticas son una ciencia dura y el resultado es lo que es. Y ¡qué bueno!

La complejidad del sistema electoral de Estados Unidos viene de mucho tiempo atrás. Se inventó hace más de 200 años y, aunque algunas veces se ha intentado modificar para que sea como en la mayoría de las democracias del mundo, donde se decide de acuerdo con lo que la mayoría de los votantes escoja, el sistema inventado en 1787 sigue en pie.

Esta intrincada forma de democracia ha sido bien explotada por los medios de comunicación y las elecciones estadounidenses se han vuelto algo así como el Super Bowl de la política, como bien dijo Carlos Bravo en su columna en Gatopardo. Falta nada más ver el portal de “The New York Times” diseñado especialmente para esta contienda para entender que las elecciones en Estados Unidos son todo un show.

Lo primero que hay que entender es cómo se vota allá. El sistema se basa en el Colegio de Representantes, que está formado por 535 personas: 100 integrantes del Senado (dos por cada estado) y 435 representantes, que se conocen como congressmen y congresswomen, que forman la Casa de Representantes. Cada estado tiene un número diferente de estos elementos, pues se asignan dependiendo de la cantidad de gente que esté registrada en el padrón de la entidad: si hay más gente en un estado, hay más representantes.

Este sistema se inventó cuando aún no se abolía la esclavitud y los estados del sur tenían una población mucho más grande de esclavos que los estados del norte, que no estaban tan de acuerdo con la esclavitud. En ese momento (siglo XVIII) había solo un puñado de estados y urgía que se pusieran de acuerdo para firmar la Constitución, pero a los del sur les preocupaba que, por tener una minoría de personas libres, fueran constantemente opacados por los votos de la gente del norte. Decidieron que los esclavos contarían el equivalente a cinco tercios de una persona, lo cual les daba mucho más poder, pues se les asignaban más representantes.

Actualmente, este sistema permanece y, aunque ya no hay esclavos y todas las personas cuentan completas, la gente sigue votando por los representantes y no por su candidato favorito.

Si la mayoría de la gente vota por republicanos en un estado, entonces los puntos de éste se van para el candidato republicano. En Texas, por ejemplo, 46.4% de la gente votó por el partido demócrata, pero el 52.2% lo hizo por el contrario, así que los 38 puntos que tiene la entidad fueron a favor del presidente Trump.

El ganador de las elecciones es aquel que logre 270 puntos, pero es posible lograrlo aun si uno de los candidatos no recibe ni un solo voto en 29 estados o el distrito de Columbia, si gana el voto en 11 de estos estados: California, Nueva York, Texas, Florida, Pensilvania, Illinois, Ohio, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Georgia o Virginia. En el caso de estas elecciones, por ejemplo, fue decisivo que Joe Biden ganara Pensilvania, que cuenta 20 puntos, con lo que aseguró su lugar en la Casa Blanca.

Este esquema ha dado lugar a interesantes juegos de especulación. Hay algunos estados que se reconocen como demócratas o republicanos de cajón y los candidatos hacen muy poca campaña en aquellos, porque saben que la mayoría va a votar a su favor. Son estados seguros.

Sin embargo, hay otras entidades, a las que se les llaman swing states (estados bisagra en español) donde no es seguro si se pintarán de rojo o de azul. En esta contienda los controvertidos fueron Michigan, Georgia, Wisconsin y, sobre todo, Pensilvania, que hace cuatro años le dio sus puntos al entonces candidato Donald Trump, pero que es el estado natal de Joe Biden.

Los swing states son importantísimos pues, normalmente, los últimos puntos recaen en ellos. Fue en estos donde el presidente Trump intentó detener el conteo, argumentando fraude.

Este sistema es, sin lugar a dudas, interesantísimo, pero también un poco extraño. Es raro pensar que un presidente puede ganar aunque no sea lo que la mayoría quiere, como pasó con Trump hace cuatro años. Sin embargo, este año no solo ganó la persona con más votos del Colegio, sino también de la gente. Aunque aún no podemos saber con certeza cómo será Biden como presidente, sí podemos confiar en que, así como Trump contagió de populismo y demagogia, este nuevo gobierno contagiará cambio, cordura y la búsqueda de alternativas económicas que también sean ambiental y socialmente responsables.

El cambio de batuta oficial es el 20 de enero y la transición será delicada, pues el actual presidente no acepta que perdió.

Estados Unidos se encuentra en un momento vulnerable y todos estamos a la expectativa de qué se le podrá ocurrir a Trump hacer, pero aun así, este fin de semana ha sido uno digno de celebración, al menos para mí, y creo que para millones de personas en México y el mundo.

Todos los políticos tienen sus temas y asuntos por aclarar y demostrar; aún falta ver el trabajo concreto que realizará la administración de Joe Biden, pero lo que es un hecho es que Trump encabezaba el tipo de liderazgo que no queremos ni necesitamos en la humanidad y en estos tiempos tan críticos. No queremos a alguien racista, xenófobo, misógino e ignorante, a quien no le importa el daño de sus acciones. La victoria del demócrata abre las puertas a que Estados Unidos le apueste a las instituciones, a la democracia, a la diversidad como fuerza y no como debilidad; a la ciencia como herramienta de progreso y al cuidado del medio ambiente, que es crucial. Aún no se puede afirmar con absoluta certeza, pero parece que la cordura regresa a la potencia mundial. Parece que regresará la cordura: lo celebro, el planeta necesita un respiro, literalmente.

En menos de 280 caracteres: Kamala Harris, hija de padre jamaicano y madre india, será la primera mujer negra que ocupará la vicepresidencia de los Estados Unidos. Sin duda, un perfil inspirador digno de estudiar y compartir en próximas entregas. Confieso mi emoción al respecto.— Mérida, Yucatán.

