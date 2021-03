Finanzas con Kóokay

Por Marisol Cen Caamal

(*)

Juan está agobiado porque no puede pagar sus deudas que ya ascienden a $100,000 y además está cansado de las llamadas de cobranza. En su desesperación busca en internet soluciones para salir de deudas y entonces le aparecen páginas de empresas que ofrecen lo siguiente: “Liquida tus deudas pagando solo el 70%. Termina con las llamadas de cobranza y mejora tu historial crediticio”.

Suena muy bueno y surge la duda de si será cierto.

Las empresas que ofrecen este tipo de servicios se conocen como Reparadoras de Crédito. En México hay al menos 10 de estas empresas identificadas y en operación, pero hay aclarar que no tienen un marco legal que regule su operación.

Una Reparadora de Créditos es un tercero entre el deudor y el acreedor que ofrece asesoría para apoyar la liquidación o renegociación de deudas. El modelo de negocio de este tipo de empresas consiste en suspender el pago de las deudas y en su lugar ir canalizando ese dinero a un ahorro para que en el momento en el que la institución crediticia ofrezca una quita, se pueda pagar con el dinero que ya se tiene ahorrado.

Si Juan se acerca a una reparadora de crédito, ésta le brindará asesoría para identificar su capacidad de pago mensual (para este ejemplo supongamos que es de $2,000) y le pedirá contratar un producto de ahorro con alguna institución financiera en la que tendrá que depositar ese dinero para ir haciendo un fondo que le servirá para liquidar su adeudo, cuando la institución crediticia le ofrezca una quita.

¿Y la reparadora de crédito qué gana? Allí es donde hay que fijarse en los detalles. Veamos el siguiente ejemplo para el cual utilizo costos reales sacados de un contrato de una reparadora de crédito.

Para empezar, las reparadoras cobran una primera comisión por la asignación de un asesor de reparación de deudas y de un negociador. Esta comisión es el equivalente a un mes de la cantidad que se acuerde ahorrar mensualmente. En el caso de Juan esta primera comisión sería de $2,000 más IVA.

A partir del segundo mes de firmado el contrato, Juan deberá pagar mensualmente el 0.55% del total del adeudo o adeudos que tenga, es decir, como su adeudo es de $100,000 deberá pagar $550 al mes más IVA y la reparadora de crédito lo cobrará de la cuenta de donde Juan hace sus depósitos. Además, entre las cláusulas del contrato de la reparadora se menciona que en caso de que se liquide el adeudo en un período menor a 16 meses, el cliente deberá pagar al menos el equivalente a 16 de estas comisiones. Así que, aunque Juan liquide su deuda en el mes 10, de cualquier manera, tendrá que pagar 16 comisiones de $550 más IVA.

Las Reparadoras de Crédito también cobran una comisión cuando se haga la liquidación de la deuda. Esta comisión es del 15% sobre el monto de reducción logrado del adeudo. Si finalmente le ofrecen a Juan liquidar su adeudo de $100,000 con $30,000, entonces la reparadora le cobrará a Juan 10,500 +IVA (15% de los $70,000 que no pagó).

En total los servicios de esta reparadora le habrán costado a Juan, si liquida su deuda en 10 meses, $24,708 ya con IVA incluido. Podemos ver que no ahorró realmente el 70% de lo que adeudaba.

Hay otras dos cosas que es importante saber antes de contratar los servicios de una Reparadora de Crédito. La primera es que las llamadas de cobranza no desaparecerán. Le sugerirán que les diga a las instituciones crediticias o a los despachos de cobranza que se comuniquen con la reparadora directamente para realizar las gestiones de cobranza; pero eso no quiere decir que le dejen de llamar.

La segunda es que al negociar una quita con las instituciones crediticias, en su historial crediticio aparecerá la clave 97, que significa que liquidó su adeudo mediante una quita. Esto impactará negativamente su historial crediticio y cuando quiera solicitar otros créditos muy probablemente le serán negados o le cobrarán tasas muy altas, porque será considerado un cliente con alto riesgo de impago. Pagar un crédito con una quita debe ser una última opción para un deudor y deberá asumir las consecuencias negativas que esto le traerá en el futuro.

Quiero comentar que mientras escribía esta colaboración recibí una llamada de una reparadora de crédito (seguramente por las revisiones en internet que estuve haciendo en los contratos de las reparadoras para escribir este artículo) y me llamó mucho la atención que lo que primero que me dijeron después de presentarse, fue que si yo tenía una deuda de más de $30,000 podía liquidarla pagando solo el 30%. Nunca me preguntaron si tenía alguna dificultad para pagar mis deudas y por lo que me dijeron parecía como una opción para ahorrar con las deudas en general. Escuché pacientemente todos los beneficios que me contaban y al terminar le dije que se le había olvidado comentarme de todas sus comisiones y de lo que iba a implicar en mi historial crediticio dejar de pagar mis deudas para negociar una quita. Me respondió que en el contrato sí lo mencionaban (lo cual es cierto) y terminó colgándome.

Debo decir que me quedé preocupada y enojada, porque si le llaman o abordan a alguien que desconoce sobre el tema, seguramente se verá como una excelente opción para salir de deudas y lamentablemente no todos leerán las letras chiquitas del contrato para saber lo que conlleva contratar este servicio.

No pretendo decir que sea una buena o mala decisión contratar los servicios de una reparadora de crédito, es solo que debemos informarnos de todo lo que implica; solo entonces, podremos tomar la mejor decisión. Por otra parte, si usted ya no puede pagar sus deudas, usted mismo puede replicar la estrategia de una reparadora de crédito. Solo necesita ahorrar regularmente para generar un fondo que le permita liquidar sus deudas con las instituciones crediticias cuando le ofrezcan una quita. Todo esto sin tener que pagar comisiones.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

Profesora Universidad Anáhuac Mayab. Presidente del Comité Técnico de Responsabilidad Social del IMEF Yucatán