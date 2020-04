Retoque de fachada

Reacción del Banco de México

Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo*

El anuncio de las medidas del Banco de México (BM) sobre las tasas de interés esta semana elevó los ánimos y generó altas expectativas estos días.

Y no es para menos, ya que existe cierta decepción entre los agentes económicos debido a una política fiscal casi inexistente aplicada por el gobierno federal. Aunque esto aún es tema de debate, ya que para algunos rotundamente no existe, pero para otros podría ser una política fiscal diferente a la que se pudiese estar acostumbrado.

Sin embargo, hay que ser cautelosos con este anuncio, debido a que el principal instrumento de política monetaria del Banco de México, que es la tasa de interés, no disminuyó lo suficiente como para revertir el tamaño de la desaceleración de la economía mexicana agravada por la pandemia.

Profundizando en el análisis de las medidas anunciadas, esta disminución es un efecto colateral de la inyección de dinero en el mercado interbancario.

De las diez acciones anunciadas, tres podrían tener una relación “directa” con el sistema económico real (SER), seis están dirigidas al sistema financiero (SF) y una, la de las coberturas cambiarias, funciona para los dos sistemas mencionados.

Hay que precisar que el SF se mueve con lógicas diferentes a la economía real. Solo por poner un ejemplo: en una crisis económica el sistema financiero no “o nunca” pierde.

En las accionas enfocadas al SF, el BM pretende dinamizar el mercado de deuda, debido a que su diagnóstico arroja que está mostrando “poca profundidad, menor liquidez, y un deterioro de las condiciones de operación”.

Es decir, que este mercado está dejando de funcionar porque los agentes no están comprando y vendiendo deuda, lo que conlleva a un bajo dinamismo en el flujo de dinero para uso inmediato. Esto debido a que las instituciones financieras (IF) no están obteniendo la liquidez de las empresas a las que les otorgaron créditos, comprometiendo su solvencia para continuar con el flujo de préstamos.

Por este motivo, el banco central (BC) está inyectando liquidez al mercado a través del cambio en las condiciones de operación de los bonos, convirtiéndolos de largo plazo a corto plazo (con la condición de que las IF vuelvan a comprar estos bonos, pero convertidos a largo plazo-operación de reporto), además se les está ampliando el uso de otros instrumentos de deuda para obtener mayor liquidez.

Estas medidas anunciadas, en condiciones normales, impactan de forma inmediata, pero indirectamente a la economía real. En las condiciones actuales, las IF no comprometerán la solvencia ganada con estas medidas, lo que ni indirectamente impactaría a la dinámica productiva.

Con respecto a las acciones relacionadas “directamente” con la economía real, se entendió que la inyección de dinero a los bancos servirá para otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con el fin de que éstas últimas reactiven la economía.

Pero al parecer no tomaron en cuenta algo, y es que, aunque les cobren tasas negativas a las Pymes, éstas no los van adquirir por dos razones: a) por características internas propias (endeudadas) o b) por bajas expectativas de recuperación económica en el corto plazo, complementado con una demanda mínima debido a las medidas de contingencia, ¿Entonces que incentivos van a tener para adquirir créditos que les sirvan para producir y poder vender, si no hay demanda?

Al parecer la economía de México se encuentra en lo que Keynes denominó Trampa de Liquidez; este postulado teórico argumenta que la demanda disminuye porque la gente no gasta, al no tener empleo ni acumular efectivo. A su vez, sostiene que las empresas no prestan dinero y los bancos no otorgan créditos por temor a la insolvencia. Todo esto lo incentiva una tasa de interés casi cero.

Por su parte, la trampa de liquidez mexicana argumenta que la demanda disminuye porque los agentes económicos no tienen efectivo por desempleo o porque no están gastando.

Las empresas son reacias a endeudarse porque no tienen los ingresos suficientes para pagar un crédito, y los bancos al empezar a tener problemas de liquidez por disminución de pago de algunas empresas, restringen el crédito; todo esto se transmitió al mercado de deuda desajustándolo.

Sin embargo, la tasa de interés aquí solo disminuyó en medio punto, manteniéndose en un costoso 6%. Esta es la trampa de liquidez mexicana.

Debido a todo lo anterior, qué pasará con la emoción de las medidas anunciadas por el Banco de México? Se continuará con el fervor, casi religioso, por su “reacción” ante la contingencia sanitaria? Lo que en realidad representan las medidas anunciadas por el (BC) son el equivalente a retocar un poco la fachada de la casa y a sacudir el polvo de los muebles para dejarlos en el mismo lugar.

Corolario: El 3.3% del PIB que representan las acciones anunciadas manifiesta el poderío y fortaleza del (SF) sobre el sistema productivo real. El Banco de México nunca habló de una política monetaria expansiva, he ahí su disminución de medio punto en la tasa de interés.

Con esto se corrobora que la política monetaria está desarticulada del sistema económico mexicano, y es una política monetaria financierista.— Mérida, Yucatán.

Catedrático de la Facultad de Economía de la Uady. Especialista en Finanzas Públicas.