Ricardo Alberto Gutiérrez López: El mayor acto de amor a los demás

Una historia del señor sabelotodo

¿Cuál es el mayor acto de amor? Es una pregunta que me he hecho toda la vida.

En la Biblia se lee: “Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos”.

Una verdadera muestra de amor consiste en dar lo más importante que tenemos, no sólo lo superfluo o lo que nos sobra, sino más bien entregar todo lo que amamos con tal de ayudar a otros.

Con el fin de ejemplificar a lo que me refiero me gustaría citar la historia del señor sabelotodo.

En un crucero, el matrimonio de los Ramsay coincidió con “el señor sabelotodo”. Durante el viaje, comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. Los Ramsay rápidamente empezaron a notar que el señor sabelotodo parecía nunca equivocarse, pues nunca desaprovechaba la oportunidad para demostrar sus dotes. Aunque es común toparse con gente que cree saberlo todo, en este caso, “el señor sabelotodo” lo demostraba continuamente acertando cada vez que afirmaba algo.

Cierta noche durante la cena, la conversación derivó por suerte sobre el tema de las perlas. En los periódicos habían aparecido muchas notas sobre las perlas cultivadas que estaban fabricando los astutos japoneses, y el doctor señaló que éstas disminuirían el valor de las verdaderas, inevitablemente.

El señor sabelotodo, como era su costumbre, se arrojó sobre el nuevo tema y dijo todo lo que había que saber sobre las perlas. Afirmó que, sin lugar a dudas, no podrían ser capaces de elaborar una perla cultivada que un experto como yo no pudiera detectar con medio ojo, señalando el collar que llevaba la señora Ramsay.

El señor Ramsay le preguntó al señor sabelotodo: “¿Cuánto piensa usted qué cuesta el collar que porta mi esposa?” Puesto que no había sido él quien lo había adquirido para su esposa. El señor sabelotodo le respondió que en el comercio, calculo que alrededor de quince mil dólares; pero si la prenda fuera adquirida en una exclusiva tienda de la quinta avenida, su precio ascendería fácilmente hasta treinta mil dólares.

¡Tonterías! —dijo el señor Ramsey—, pues su esposa le había jurado que era un souvenir y que lo compró en dieciocho dólares. El señor sabelotodo le contestó: nada de eso. No sólo es genuino, sino que reconoció nunca haber visto antes un collar de tal calidad. Pensando que el señor sabelotodo se equivocaba, le propuso apostar cien dólares.

Uno de los dos debía de tener razón.

El señor Ramsay confiaba plenamente en su esposa y el señor sabelotodo confiaba tanto en sus dotes que no tuvo problemas en aceptar. La señora Ramsey se quitó el collar y se lo entregó al señor sabelotodo. A su vez, él sacó una lupa de su bolsillo y lo examinó detenidamente. Una sonrisa de triunfo se extendió en su cara.

El señor sabelotodo devolvió el collar y estaba a punto de hablar cuando se percató del rostro de la señora Ramsay. Estaba tan pálida que parecía a punto del desmayo. El señor sabelotodo, entendiendo instantáneamente lo que sucedía, cambió lo que iba a ser una declaración triunfal y expresó: me equivoqué, indudablemente se trata de una excelente imitación pero claro, tan pronto como lo vi bajo mi lupa me di cuenta de que no era real. Coincido en que dieciocho dólares es lo más que podría pedirse por esta baratija.

Acto seguido, el señor sabelotodo sacó del bolsillo un billete de cien dólares y se lo entregó al Sr. Ramsay sin decir una palabra.

El señor sabelotodo se había equivocado. La historia se esparció por el barco como suele ocurrir con los rumores, y el señor sabelotodo tuvo que soportar buena cantidad de burlas esa noche.

Al día siguiente, mientras se encontraba fumando un cigarrillo en la soledad de su camarote, vio deslizarse bajo su puerta un sobre. Cuando lo abrió, adentro encontró un billete de cien dólares y una nota que solamente decía: “Gracias”.

Al leer esta historia nos preguntamos: ¿eran reales las perlas? Ciertamente sí. Probablemente fueron un regalo, producto de alguna aventura. Aquella situación no le competía al señor sabelotodo juzgarla y tampoco se sentía con derecho para exhibirla. Menos aun con la finalidad de mantener su fama de acertar siempre en todo lo que opinaba.

En lugar de ello, opta por el camino del amor. El amor que representa el sacrificar lo que más valioso nos parece poseer con tal de hacerle un bien a alguien más. O al menos, no causarle un daño que no le dejaría beneficio alguno. Supo dar a costa de perder el respeto de los demás. La mayoría de nosotros hubiéramos exhibido a la mujer y expresado una verdad que no nos correspondía revelar.— Mérida, Yucatán.

