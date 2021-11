Rodrigo Llanes Salazar: 200 años de Dostoievski

Desde dentro

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Creo que tiene mucha razón Italo Calvino cuando afirma que “leer por primera vez un gran libro en la edad madura es un placer extraordinario: diferente (pero no se puede decir que sea mayor o menor) que el de haberlo leído en la juventud”. Esto se debe, según observa Calvino, a que “en la madurez se aprecian (deberían apreciarse) muchos detalles, niveles y significados más” (“Por qué leer los clásicos”).

En los últimos años he tenido el extraordinario placer de leer —y en, unas pocas ocasiones, releer— algunos “clásicos” que, con algunas experiencias acumuladas, he podido apreciar con más detalles, niveles y significados, desde “Los viajes de Gulliver” de Jonathan Swift hasta el “Frankenstein” de Mary Shelley. El año pasado, finalmente, leí por primera vez a Dostoievski.

Mejor tarde que nunca, aunque, retomando el espíritu de Calvino, creo que nunca es tarde para aventurarse con los clásicos. Pero, ciertamente, Dostoievski resulta “imponente por su extensión, aterrador por su lejanía”, como escribió Stefan Zweig. Tal vez Dostoievski sea una lectura particularmente extraordinaria para la madurez, ya que, como también escribió Zweig, “Dostoievski no es nada si no lo vivimos desde dentro. Ante todo, en lo más profundo de nuestras almas debemos examinar la propia capacidad de simpatía y compasión y fortalecerla para conseguir una nueva y mayor sensibilidad” (“Tres maestros. Balzac, Dickens, Dostoievski”).

Si leer Dostoievski puede ser intimidante, escribir sobre su obra —sobre todo si uno es un recién llegado— lo es aún más. Miles de páginas se han escrito sobre su literatura, incluyendo ensayos que por años me resultaron más familiares que los propios textos de Dostoievski, como el trabajo de Mijaíl Bajtín sobre la poética y el dialogismo en la obra de este autor ruso.

No me queda más remedio, entonces, que explorar las vivencias desde dentro a las que se refiere Zweig, a las propias capacidades de simpatía y compasión. En ese sentido, acierta Mircea Cartarescu cuando afirma que “la lectura no te ayuda a ser más culto (eso sería esnobismo), sino a ser una persona más verdadera. A entender mejor la vida, a diferenciar mejor los sueños de las motivaciones” (“La utopía de la lectura”).

El primer libro que leí —y que sentí que debía leer— de Dostoievski fue “Crimen y castigo”. Lo hice a los pocos meses de iniciada la pandemia, cuando el temor y la ansiedad frente a contagiarse estaban a flor de piel, cuando era aún mayor la incertidumbre de lo que nos esperaba, cuando el privilegio de trabajar en casa se tornaba en tedio y languidez.

Conciencia

Más allá del descuido en la apariencia, no me identifiqué con el fascinante personaje de Raskólnikov, por lo menos no con los atributos de su carácter. Pero un tema, acaso sintetizado en uno de los diálogos de la novela —“el que tiene conciencia sufre al caer en la cuenta de su error. Es para él otra condena, añadida al penal”— fue lo que más impactó en mi interior.

Cada quien tiene sus tormentos y demonios y, aunque sean muy diferentes a los de Raskólnikov, leer sus diálogos interiores, así como los que entabla con su hermana Dunia o con el juez de instrucción, ayuda a ponerlos en perspectiva. Leer cada mañana pasajes de “Crimen y castigo” antes de comenzar la jornada laboral a distancia, con el primer café del día, ayudaba a poner en perspectiva el estrés del trabajo, los remordimientos por actos pasados, las preocupaciones y ansiedades por el futuro, ya que la maestría narrativa te permite penetrar en el interior de los personajes, conocer su profundidad y complejidad humana. Sobre todo, me permitía situar mis dilemas internos como los de un personaje más en una narración más amplia, volviéndolos así más llevaderos.

Como sostiene Cartarescu, “la lectura es el más acabado modo de construirte a ti mismo como una persona verdadera: sabia y sensible y sensual”. Conocer los personajes de Dostoievski permite conocerte mejor a ti misma/o. De nuevo, no tienes que identificarte por completo con los personajes de sus obras, sino que las múltiples facetas de estos pueden ayudarnos a hacernos un autoexamen. Pienso en el impulso de procurar hacer bromas en toda ocasión, la inercia de tomarse las cosas con cierta ligereza, y el caso de Fiódor Pávlovich Karamázov, el patético padre de “Los hermanos Karamázov”, cuando este explica por qué se hace el bufón:

“Precisamente, siempre que me acerco a la gente, me da la sensación de que yo soy más canalla que nadie y de que todo el mundo me toma por un bufón, de modo que me digo: ‘Venga, vamos a hacer el bufón; no tengo miedo de vuestra opinión, porque todos, todos sin excepción, ¡sois más canallas que yo!’. Por eso hago el bufón, lo hago por vergüenza, gran stárets, por vergüenza. Si armo tanto alboroto es por timidez. Si estuviera convencido de que, al entrar en un sitio, iba a acogerme todo el mundo como si fuera un hombre encantador e inteligente, ¡Señor, qué buena persona sería yo! ¡Maestro! -de repente cayó de rodillas-, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?”.

Sobre esta explicación el narrador de “Los hermanos Karamázov” apunta: “Hasta en aquel momento era difícil decidir si bromeaba o si en verdad estaba conmovido”.

“El idiota”

La lista de ejemplos podría extenderse, desde la desilusión que sufre el protagonista de “Noches blancas” después de creer que Nástenka podrá corresponderle su amor, hasta las justificaciones que el personaje principal de “El sueño de un hombre ridículo” hace sobre su indiferencia hacia otras personas (y sobre las que escribió un interesante artículo el Doctor Antonio Salgado Borge en estas mismas páginas el día de ayer). Por ello, en el marco de los doscientos años del nacimiento de Fiódor M. Dostoievski, cierro con el que es, hasta el momento, uno de mis pasajes favoritos, incluido en “El idiota” e inspirado en la propia experiencia de Dostoievski al ser condenado a la pena de muerte: cuando el príncipe Lev Nikoláievich Myshkin, el “idiota”, describe la guillotina.

“¿Y si resulta que eso [la guillotina] es peor todavía? Se reirá usted, puede que le parezca un disparate, pero lo cierto es que no se lo quita uno de la cabeza. Piénselo bien: por ejemplo, en caso de tortura, uno padece dolores y heridas, y el cuerpo sufre cruelmente, pero, al mismo tiempo, eso distrae del sufrimiento espiritual de modo que uno solo se lamenta por sus heridas, y así hasta el momento mismo de la muerte. Pero seguramente el dolor más terrible, el más intenso, no es el de las heridas, sino el dolor de saber con toda certeza que dentro de una hora, luego dentro de diez minutos, luego dentro de medio minuto, luego ya mismo, en ese preciso instante, el alma va a abandonar el cuerpo, y uno va a dejar de ser un hombre, y todo eso a ciencia cierta: eso es lo más importante, que uno lo sabe a ciencia cierta. Así que, cuando uno coloca la cabeza debajo de la cuchilla y la oye rechinar encima de él, la verdad es que ese cuarto de segundo es lo más aterrador que puede haber”.

La descripción del príncipe Myshkin cuestiona la idea ilustrada de que la guillotina es una pena de muerte más racional y civilizada, que provoca menos sufrimiento, con respecto a otras penas como la tortura. Por eso, concluye el príncipe Myshkin, “un asesinato impuesto por una condena es infinitamente más horroroso que un asesinato cometido por un criminal”. No tenemos que estar de acuerdo con esta idea. Precisamente, la riqueza de la narrativa de Dostoievski es que ofrece múltiples voces y puntos de vista —es dialógica, según Bajtín—, nos permite confrontar y cuestionar nuestras ideas, explorar nuestros afectos y motivaciones, indagar, como decía Zweig, lo más profundo de nuestras almas.—Mérida, Yucatán

Investigador del Cephcis-UNAM