Rodrigo Llanes Salazar: Año de jazz y protesta

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

“La música es central en esta vida. Para un joven muchacho, fue el camino de escape del sur racista de la década de los 40 y los 50”, escribió Dorothy Darr en el libro que acompaña al disco para conmemorar los 80 años de su esposo, el saxofonista Charles Lloyd, en uno de los lanzamientos discográficos más bellos de este año, “8: Kindred Spirits, Live From the Lobero” (Blue Note).

La pandemia de Covid-19 no pudo monopolizar todas las preocupaciones del año. El brutal asesinato de George Floyd, ahogado por la rodilla de un policía, provocó inéditas protestas en Estados Unidos y otras partes del mundo y detonó reflexiones sobre el problema del racismo alrededor del globo.

Estatuas de personajes colonizadores y racistas fueron derrumbadas o intervenidas; marcas comerciales y bandas de música cambiaron sus nombres o sus presentaciones para desligarse de cualquier connotación racista.

Más allá de la corrección política, este año reflexionamos sobre cómo nuestras prácticas y discursos pueden reproducir el racismo, denigrando a personas y grupos solo por el color de su piel.

El problema del racismo también fue abordado en la música, particularmente en lo que muchas personas todavía llamamos “jazz”. En gran medida, la historia del jazz y del racismo son historias hermanas. Algunos episodios de esta historia son bien conocidos, pero vale la pena recordarlos.

Horrorizado por una fotografía de 1930 en la que aparecen dos hombres negros, Thomas Shipp y Abram Smith, que habían sido linchados y colgados de un árbol, el poeta Abel Meeropol publicó en 1937 el poema “Bitter Fruit” (“Fruta amarga”) como un acto de protesta en contra de los linchamientos contra los afroamericanos. La versión musicalizada, con el título “Strange Fruit” (“Fruta extraña”), fue inmortalizada en la grabación que hizo Billie Holiday en 1939. Con su desgarradora voz, Holiday transmite el horror sobre los “cuerpos negros balancénadose en la brisa del sur” y la “fruta extraña colgando de los álamos”.

Dos extraordinarias reediciones —completamente analógicas— publicadas este año incluyen “Strange Fruit”: “Lady Sings the Blues”, de la propia Holliday (Vinyl Me, Please, VMP) y “Pastel Blues”, de Nina Simone (Acoustic Sounds Series).

En 1943, el inmortal Duke Ellington y su orquesta hicieron su debut en el Carnegie Hall, en donde estrenaron la suite “Black, Brown and Beige” (“Negro, marrón y beige”), presentándola como una tonada paralela a la historia de los negros americanos, a las historias de esclavitud, de emancipación y de los afroamericanos contemporáneos.

En 2020, “Black, Brown and Beige” ha cobrado nueva vida gracias a la magnífica interpretación realizada por la Jazz at Lincoln Center Orchestra (JALCO) y Wyton Marsalis. Se trata de una grabación en vivo en 2018 en el Teatro Rose y que fue lanzada en formato digital en marzo de este año, cuando el mundo estaba cambiando por completo.

La versión de JALCO es fiel a la original y capta las oscilaciones entre el movido espíritu swing, de big band, con los tiernos momentos de serenidad característicos de Ellington.

Cuatro años después del Caso “Brown contra el Consejo de Educación de Topenca” (1954), en el que la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que las “instalaciones educativas separadas son inherentemente desiguales”, el gran saxofonista Sonny Rollins lanzó el disco “Freedom Suite” (“Suite libertad”). Con los talentosos Max Roach en la batería y Oscar Pettiford en el bajo, el álbum comienza con el tema “The Freedom Suite”, una pieza de casi 20 minutos, en la que el melódico saxofón tenor de Rollins puede extenderse libremente.

Fue uno de los primeros discos de jazz, sino es que el primero, en abordar explícitamente la lucha por los derechos civiles. A veces olvidado —la revista“JazzTimes” no lo incluyó en un número sobre los mejores discos de jazz de protesta—, este año VMP le hizo justicia al publicar una cuidada reedición.

En sintonía con Rollins y con la lucha por los derechos civiles, Max Roach, el baterista en “Freedom Suite”, comenzó a preparar a finales de la década de los 50 una obra para conmemorar el centenario del aniversario de la Proclamación de Emancipación, la orden de Abraham Lincoln del 1 de enero de 1863 para liberar a más de tres millones de esclavos afroamericanos en el sur de Estados Unidos.

No obstante, las manifestaciones de “sit in” o “sentadas” en contra de la segregación racial y la violenta respuesta policiaca llevó a Roach a adelantar el lanzamiento de su proyecto.

Así, en 1960, Roach publicó uno de los álbumes más emblemáticos de la lucha por los derechos civiles. “We Insist! Max Roach’s Freedom Now Suite” (“¡Insistimos! La suite de libertad ahora de Max Roach”). Con un espíritu vangurdista y libertario, el disco aborda problemas como la violencia sexual en las plantaciones del sur y la reivindicación de la herencia africana.

En el contexto del brutal asesinato de George Floyd y las movilizaciones en contra del racismo, este año se conformó el colectivo “We Insist!”, el cual se define a sí mismo como una comunidad de jazz y arte negros, y como un proyecto en constante transformación para estimular la discusión y colaborar con el movimiento para proteger las vidas negras.

En su manifiesto, afirman que “la historia del jazz es la de la búsqueda de la liberación negra, y esa liberación solo puede suceder a través del desmantelamiento del racismo y el patriarcado”.

Esta historia paralela entre el jazz y las protestas en contra el racismo no solo vibra en reediciones de clásicos de Billie Holiday y Sonny Rollins o nuevas interpretaciones de Ellington. Afortunadamente, también resuena en nuevos y magníficos lanzamientos, en discos que representan lo mejor de las actuales escenas del jazz en Nueva York, Chicago, Los Angeles y Londres, así como en la participación de músicos de jazz, como el pianista Jon Batiste y el vibrafonista Joel Ross, en las manifestaciones.

Uno de los nuevos lanzamientos más destacados es el álbum debut de la saxofonista tenor Nubya García, “Source” (“Fuente”, Concord Jazz). Con este disco, sin duda uno de los mejores del año, García se ha convertido en uno de los referentes de la escena del jazz en Londres, en donde pueden apreciarse las influencias musicales y culturales de las excolonias británicas.

En la era del Brexit, García, londinense hija de madre guyanesa y padre trinitense, explora cuestiones de identidad y raíces familiares mezclando jazz con soul, reggae, cumbia; celebra la diversidad de expresiones culturales en un mundo en el que gobernantes y movimientos añoran una homogeneidad monolítica y excluyente.

No se puede pasar por alto que García sea una saxofonista tenor. Como ha denunciado el colectivo Women in Jazz Organization, fundado en 2019, el mundo del jazz sigue siendo uno muy masculino.

Históricamente, las mujeres en el jazz han sido permitidas como vocalistas —objeto de deseo para la “mirada masculina”— y como pianistas —un instrumento asociado con el ámbito doméstico.

Los instrumentos de metal han sido considerados masculinos. Como cuestionó la saxofonista Peggy Gilbert, “¿cómo puedes sonreír con una trompeta en tu boca?”, ¿cómo puedes complacer a la mirada masculina? Así, por ejemplo, la trompetista Valaida Snow alternaba la interpretación de su instrumento con canto y baile.

Otro de mis discos de jazz favoritos del año es “Omega”, del joven saxofonista Immanuel Wilkins (Blue Note). Probablemente con el mismo horror con el que Meeropol escribió “Strange Fruit”, Wilkins compuso “Mary Turner —An American Tradition” (“Mary Turner— Una tradición estadounidense”).

Turner era una mujer negra con ocho meses de embarazo cuando fue asesinada en Georgia durante un linchamiento en 1918. Probablemente el título de la canción —la cuarta en “Omega”— se pasaría por alto si no le antecediera el tema “Ferguson — An American Tradition” (segunda pista del disco).

Claramente, “Ferguson” alude al también brutal asesinato del joven negro de 18 años Michael Brown, por las balas del policía Darren Wilson, en agosto de 2014.

Aunque el colectivo Black Lives Matter (Las vidas negras importan) se conformó en 2013, tras el juicio que liberó de cargos al policía que asesinó a Trayvon Martin en 2012, fue el asesinato de Brown que provocó el estallido de las protestas en contra del racismo y la violencia policiaca en 2014.

Con los temas “Ferguson” y “Mary Turner”, Wilkins retrata una dolorosa tradición estadunidense que se remonta a los linchamientos de afroamericanos en las plantaciones y llega hasta los asesinatos de Trayvon Martin, Eric Garner, Renisha McBride, John Crawford, Michael Brown, Tamir Rice, Freddie Gray, Sandra Bland, Ahmaud Arbey, Breonna Taylor, George Floyd y muchas otras personas negras más. Personas cuya piel negra despierta miedo, sospecha, odio.

Otros lanzamientos notables de este año en los que confluyenn el jazz y la protesta en contra del racismo: la reedición de “The Prisoner”, de Herbie Hancock (en la extraordinaria serie “Tone Poet”) y el excelente concierto inédito de Thelonious Monk, “Palo Alto” (Impulse!).

No puedo concluir sin mencionar la reciente película de Píxar, “Soul”. Por primera vez, una cinta de Píxar tiene un protagonista negro, y se trata precisamente de un pianista y maestro de música amante del jazz, Joe Gardner (el piano es tocado por Batiste).

La líder del cuarteto en el que toca es una talentosa saxofonista, Dorothea Williams (la saxofonista real es Tia Fuller), y Joe tiene a una brillante estudiante, Connie, que toca el trombón (ambos instrumentos asociados con la masculinidad).

Aunque “Soul” no aborda explícitamente el problema del racismo —finalmente es una película de Píxar—, sí reconoce que el jazz es una de las aportaciones de los afroamericanos a Estados Unidos, y que el jazz —en la película se utiliza la expresión “jazzeando”— se asocia con la libertad, con la improvisación, con lo que el legendario pianista Herbie Hancock —quien fue consultado para la película— ha caracterizado como convertir cualquier cosa que suceda, incluso los errores, en algo valioso.— Mérida, Yucatán.

Investigador del Cephcis-UNAM