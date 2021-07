Rodrigo Llanes Salazar: ¿Ante un nuevo PRI?

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

A la memoria de Manuel Balam

Tras la arrasadora victoria del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones del pasado 6 de junio, algunos de los comentarios realizados por analistas políticos apuntaban hacia el riesgo de que el PAN se convirtiera en un nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI), esto es, un partido hegemónico conocido por su autoritarismo, corporativismo y uso de clientelas políticas. Lamentablemente, los recientes cambios en el gabinete del gobierno estatal de Mauricio Vila apuntan hacia esa dirección.

En una entrevista realizada por Diario de Yucatán, la doctora Leticia Paredes, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, se preguntaba si el PAN seguiría “un planteamiento democrático o se volverá un partido autoritario como lo fue el PRI y retomará muchas prácticas que tuvo este partido”, al tiempo que advertía del reto de “no caer en prácticas neoliberales”, como lo hizo el PAN en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El gobierno de Mauricio Vila ha retomado una de esas prácticas de los gobiernos priistas: hacer cambios en el gabinete como ajustes de cuentas políticas. Al ser interrogado por las causas de los cambios en su gabinete, particularmente en las secretarías de Educación, de Mujeres y de Desarrollo Social, Vila Dosal ha respondido que las y los anteriores secretarios habían trabajado bien, que no los cambiaba por haber hecho algo mal. Para justificarse, hizo una analogía con el béisbol:

“Cuando estás en un gobierno es como si estuvieras en un partido de béisbol, tú empiezas con un pítcher abridor y conforme se desarrolla el partido, tienes un pítcher relevista y cerrador y eso pasa en un gobierno”.

Lo que no queda claro es por qué el gobierno es como un partido de béisbol, y si bien en este deporte es claro a qué se deben los relevos de jugadores, el gobernador de Yucatán no explicó a qué obedecen las modificaciones realizadas. El hecho de que suceda justo después de las elecciones nos hace pensar, de manera casi inevitable, que lo que está en juego son saldos políticos.

El problema, desde luego, no son los cambios en el gabinete, sino las razones y los perfiles de quienes ocupan los cargos. En un gobierno democrático, la autoridad sería abierta con las razones que conducen a una modificación del gobierno, ofrecería una explicación del cambio de rumbo. Un gobierno democrático presentaría argumentos.

En cambio, un gobierno autoritario, a la usanza de viejos (pero persistentes) gobiernos en México, haría los cambios “porque sí”, porque la autoridad así lo dice, sin exponer razones o motivos, ofreciendo evasivas como analogías con el béisbol que poco esclarecen la causa del ajuste.

Pero el riesgo de que el PAN se convierta en un nuevo PRI no yace únicamente en la reproducción de la costumbre política de cambios autoritarios, poco democráticos, en el gabinete. El mayor motivo de preocupación es sacrificar un cargo profesional por un cargo de operador político. En este sentido, la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (Segey) es un invaluable botín político.

Recordemos las críticas realizadas al secretario de Educación del gobierno de Rolando Zapata (2012-2018), Víctor Caballero Durán. Diversos analistas señalaron el uso de la Segey como aparato clientelar del gobierno, sobre todo a partir de la movilización corporativa de los sindicatos de maestros.

Ya en el gobierno de Vila Dosal, en enero de 2019 se interpusieron ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción 31 denuncias por irregularidades contra la administración anterior por presunto desvío de recursos del erario. Particularmente, la Segey fue la dependencia en la que se encontraron más irregularidades durante el proceso de entrega-recepción entre los gobiernos de Zapata y Vila. La historia nos da motivos para sospechar en el uso de la Segey como botín político.

En respuesta a las críticas, el gobernador Vila Dosal ha pedido un voto de confianza a la ciudadanía yucateca. El problema es que, como nos informan varias encuestas a nivel nacional y latinoamericano, la ciudadanía confía cada vez menos en sus gobiernos y en los partidos políticos. Razones para la desconfianza las hay de sobra.

El triunfo del PAN —solo y en alianzas— en el oriente del Estado, una región antes dominada por el PRI, constituye uno de los motivos de desconfianza de la ciudadanía hacia la designación de Liborio Vidal como secretario de Educación. Diversas maestras y maestros, amén de numerosos analistas, han señalado la falta de experiencia de Vidal en el ámbito educativo.

¿El nuevo cargo es un reconocimiento a su influencia política en la región en las pasadas elecciones?, ¿su nombramiento en la Segey constituye una plataforma para una mayor movilización corporativa y clientelar rumbo a las elecciones de 2024?

Por supuesto, Vila Dosal afirma que el nombramiento no fue “político”, y defiende su decisión arguyendo que Vidal “es un empresario muy exitoso” que ha dado muestras en su carrera empresarial y política de tener alta capacidad de gestión.

“Hoy en día —declaró el gobernador— necesitamos de esa capacidad de gestión para poner en funcionamiento todas las escuelas de Yucatán que han estado cerradas (...) poder habilitar las escuelas que tienen problemas de agua, eléctricos, de lo que implica tener un edificio cerrado año y medio”.

Como ha argumentado el doctor Antonio Salgado, la respuesta de Vila no es satisfactoria porque “la educación es infinitamente más compleja que la infraestructura física donde se enseña”, por lo que “hubiese bastado con nombrar a Vidal director de administración o jefe del departamento de recursos materiales de esa secretaría”.

No solo la educación es más compleja que la infraestructura, como bien observa Salgado, sino que también resulta preocupante que la perspectiva a futuro de la educación pública en Yucatán se centre en una visión “empresarial” que destaque la “gestión” de recursos.

Liborio Vidal, empresario y político priista por casi treinta años, se ha presentado justo como eso, como un “gestor” que hará “lo que sea necesario para gestionar ante la Federación más recursos y mejores condiciones para la educación yucateca”.

No suficiente

La gestión de recursos, si bien necesaria, no es suficiente ante la profunda crisis en que se encuentra la educación en Yucatán, especialmente tras la pandemia de Covid-19. Según un estudio de las Naciones Unidas, alrededor del 30% de las escuelas mexicanas carecen de agua y jabón, elementos necesarios para una de las medidas básicas de protección contra el virus. Además de la gestión de recursos para que todas las escuelas públicas cuenten con agua y jabón, también se necesitarán recursos para que los salones puedan respetar las medidas de distancia física y de ventilación adecuada.

Pero el reto no se reduce únicamente al regreso a clases y al estado físico de las escuelas. Se necesita un verdadero proyecto educativo post-Covid que aborde la grave crisis de salud mental que las y los niños y sus familias han sufrido por el cierre de las escuelas por más de un año, así como un serio replanteamiento de lo que queremos que se aprenda en las escuelas: educación científica para que las nuevas generaciones no solo dependan de la importación de vacunas y otras medidas, sino que también puedan producirlas; pensamiento crítico para distinguir información de calidad de las noticias falsas que tanto daño han provocado; una ética que no se reduzca a la aspiración de ser un exitoso empresario o gestor de recursos, sino que ponga en primer lugar el cuidado de los otros y de la tierra; una ética, pues, que evite nuevos desastres como la pandemia en la que nos encontramos.

En nuestras condiciones políticas actuales, cuesta trabajo confiar en que los cambios en el gabinete del gobierno estatal se encaminan hacia esa dirección.— Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM