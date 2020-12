Rodrigo Llanes Salazar: Celebrar en pandemia

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

“Todo el mundo descubre, tarde o temprano, que la felicidad perfecta no es posible, pero pocos hay que se detengan en la consideración opuesta de que lo mismo ocurre con la infelicidad perfecta.

“ Los momentos que se oponen a la realización de uno y otro estado límite son de la misma naturaleza: se derivan de nuestra condición humana, que es enemiga de cualquier infinitud”, escribió Primo Levi en su extraordinario libro “Si esto es un hombre”.

Levi narra ahí su testimonio como prisionero del campo de concentración de Auschwitz. Particularmente, relata, en un tono sobrio, todas aquellas acciones cometidas por los funcionarios nazis que llevaron a las personas de los campos de concentración a perder su condición de humanidad.

“Más bajo no puede llegarse —escribió Levi—: una condición humana más miserable no existe, y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro: nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos; si hablamos no nos escucharán, y si nos escuchasen no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre”.

Desde luego, la deshumanización fue mucho más allá de la pérdida de propiedades; incluyó el trabajo forzado; asearse con agua sucia; comer lo mismo, o casi lo mismo, todos los días: pan duro, papas (algunas de ellas podridas), col; hasta yacer con muertos. “Es hombre quien mata, es hombre quien comete o sufre injusticias; no es hombre quien, perdido todo recato, comparte la cama con un cadáver”.

Incluso en esas condiciones deshumanizantes, la infelicidad perfecta es imposible, escribió Levi. En esas condiciones, Levi recuerda un pasaje del “Infierno” de la “Comedia” de Dante, aquel en el que Ulises exclama: “Pensad en vuestro origen, que no fuisteis hechos para vivir como animales, sino para seguir virtud y ciencia”. Por esta razón, Levi recuerda que un compañero del campo le decía que debían lavarse la cara aun “sin jabón, en el agua sucia” y secarse con la chaqueta, “no porque lo diga el reglamento sino por dignidad y por limpieza”.

El confinamiento en los campos de concentración no es como el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Simon Gronowski, belga de 89 años que sobrevivió a un campo de concentración, narra en un artículo publicado en “Le Soir”, titulado “He conocido confinamientos, pero siempre tuve la esperanza”, que el actual encierro le ha recordado al que vivió entre 1942 y 1944, cuando tenía 10-12 años. No obstante, escribe Gronowski:

“Hoy día, podemos quedarnos con nuestra familia o ser ayudados por ella, mantenernos en contacto, podemos hacer nuestras compras, abastecernos de provisiones, leer los periódicos, ver la televisión, pero en ese entonces vivíamos aterrorizados, nos faltaba todo, teníamos frío, hambre y nuestras familias estaban separadas, desplazadas”.

En 2020, la pandemia de Covid-19 ha cobrado más de un millón de vidas en todo el mundo, entre ellas, más de 118 mil en México. Esto quiere decir que millones de personas han sufrido por el fallecimiento de un familiar o de un ser querido. Que otro tanto ha sufrido la enfermedad, perdido sus empleos, les ha ido mal en sus negocios, que ha vivido con miedo, estrés, hartazgo, desamparo.

Pero como nos enseñan Levi, Gronowski y tantas otras personas en la historia, la infelicidad es imperfecta e incluso en el confinamiento —en cualquiera— hay esperanza. “La convicción de que la vida tiene una finalidad está grabada en todas las fibras del hombre —escribió Levi—, es una propiedad de la sustancia humana”. Para Levi y los prisioneros de Auschwitz, su finalidad era llegar a la primavera. Para muchas personas hoy es que termine este año, 2020.

En realidad, sabemos que nunca hay gran diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Que aunque algunas personas ya fueron vacunadas en este mes, aún faltan meses para que la mayoría de las personas seamos vacunadas.

Pero también es verdad que sí hay diferencia con el cambio del año. Simbólicamente, importa que 2020 esté acabando y que un nuevo año esté por iniciar. Importa que frente al hartazgo y agotamiento de este año, imaginemos nuevos proyectos y propósitos; que ante la incertidumbre de cuándo acabará todo esto, sepamos que las vacunas ya están en camino.

Apreciable lectora, lector: porque la infelicidad perfecta no es posible, porque podemos mantenernos en contacto, deseo que, aun en estas condiciones difíciles, pasemos momentos felices con nuestras familiares y seres queridos. Tomemos todas las medidas de cuidado —usar cubrebocas, guardar distancia, quedarse en casa, evitar lugares cerrados, higiene de manos, entre otras— y encontremos, en estas circunstancias extraordinarias, momentos de alegría, gozo y serenidad.

Gracias por su lectura en este año sin igual, ¡felices fiestas!— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM