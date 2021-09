Rodrigo Llanes Salazar: Debajo de la alfombra

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Es un cliché que el hombre abandone a su esposa y a sus hijos por otra mujer, generalmente una más joven. Es una historia bien conocida, contada una y otra vez en la literatura, el cine y la televisión, y que es cada vez más cuestionada por el feminismo y las críticas a la masculinidad hegemónica.

En “Escenas de un matrimonio”, la serie de televisión escrita y dirigida por Ingmar Bergman, estrenada en 1973, Johan, el esposo del matrimonio que protagoniza la serie, abandona a su esposa Marianne por Paula, una joven a la que casi le dobla la edad.

El pasado 12 de septiembre, HBO estrenó una adaptación de “Escenas de un matrimonio”, dirigida por Hagai Levi. El proyecto surgió cuando Daniel Bergman, uno de los hijos del célebre director sueco, invitó a Levi a hacer una nueva versión de la serie televisiva. Levi consideró que la trama original no encajaría bien con los tiempos actuales, y decidió intercambiar los roles: la esposa abandonaría a su esposo y a su hija por irse con un hombre más joven.

Como escribí la semana pasada, la comparación entre la serie original de Bergman y la adaptación de Levi ofrece algunos aspectos interesantes para abordar el matrimonio y las relaciones afectivas en la actualidad. Mientras que, como señalé en la entrega anterior (“Entre inocencia y pánico”), el capítulo 1 de la serie original y de la adaptación son estructuralmente idénticos, a partir del capítulo 2 comienzan mayores divergencias.

El segundo capítulo de la serie original se titula “El arte de barrer debajo de la alfombra”. Como el título del episodio lo sugiere, Marianne y Johan evaden algunos problemas importantes por los que atraviesa su matrimonio, como el tema del atractivo físico o la actividad sexual. Además, el capítulo nos ofrece más elementos del contexto de la pareja, particularmente de sus trabajos y de sus dificultades para conectarse entre sí.

La adaptación de HBO se salta por completo el capítulo 2 y va directamente al capítulo 3, titulado en la serie original “Paula” —por el nombre de la amante de Johan—, y en la nueva versión “Poli” —por el apodo del amante de Mira. Este episodio es probablemente el más doloroso de toda la serie, pues es en el que Johan y Mira anuncian a sus respectivas parejas sobre su infidelidad. Me interesa detenerme en dos escenas de los capítulos.

Al inicio de “Paula”, Marianne se dirige al refrigerador de su casa y toma un plato con carnes y una cerveza. Después de dar unos pasos con ellos, los regresa al refrigerador y toma una fruta en su lugar. La cuestión de la atracción física entre la pareja es uno de esos problemas barridos debajo de la alfombra, y claramente Marianne se preocupa por lo que come y por resultar atractiva a Johan. Más adelante en el capítulo le dice a su esposo “¿por qué no podemos ser gordos y felices?”.

El comienzo de “Poli” es diferente en varios sentidos. En primer lugar, todos los episodios de la adaptación empiezan con los actores, Jessica Chastain y Oscar Isaac, llegando al set para iniciar la filmación. En estos primeros momentos podemos ver al personal de la producción con cubrebocas y guardando distancia —la serie fue grabada el otoño pasado, en plena pandemia— y escuchamos al staff llamando a los actores por su nombre —“Jess, es por aquí”— y, particularmente en “Poli”, vemos a Isaac haciendo referencia explícita a la serie original y a la escena del refrigerador antes mencionada.

Cuestionamientos

Algunos críticos han cuestionado el uso de Levi de estas escenas introductorias. A mí me parecen un ingenioso guiño a la forma en que Bergman cerró cada uno de los episodios de la serie original: con un narrador indicando que el capítulo ha terminado y que lee los créditos mientras invita a los espectadores a ver imágenes de la isla Fårö, en donde fue filmada la serie —y muchas otras películas de Bergman.

No es común que un narrador anuncie que algo ha terminado, mucho menos que lea los créditos. Generalmente nos encontramos con una pantalla negra con letras blancas que nos indica que la película o capítulo han finalizado. Me parece que, con ese ejercicio, Bergman rompe con el carácter naturalista de la serie, que la hace pasar por documental y por el que tantas personas la encontraron dolorosamente familiar. Es una forma de recordarnos que, por más cruda que resulte la serie, lo que estamos viendo es ficción.

Así, lo que Bergman hizo al final de cada episodio, Levi lo hace al inicio de cada capítulo en la adaptación, recordándonos también el contexto de pandemia en el que nos encontramos.

Otra diferencia que se aprecia desde el inicio es que, mientras que en la serie original las hijas del matrimonio apenas aparecen, para la versión de HBO, Daniel Bergman —recordemos, hijo de Ingmar— pidió a Levi que los hijos estén más presentes. Al inicio de “Paula” vemos las historietas de las hijas tiradas en el suelo y a Marianne haciendo un comentario sobre ellas. Las hijas no aparecen. En “Poli” vemos a Jonathan con su hija, Ava, quien pregunta por su madre porque quiere enseñarle un dibujo que ha hecho.

En la escena del refrigerador, vemos a Jonathan tomar una pasta fría que comienza a comer cuando llega Mira a casa, antes de lo planeado. No vemos a Jonathan dudar si lo que está comiendo afectará su figura y la atracción que su esposa siente hacia él. Pero, en cambio, observamos que Mira ve con cierto disgusto a Jonathan comer esa pasta. Es justo después de esa mirada que ella le confiesa que tiene un amante.

Todo lo que sigue son momentos emocionalmente muy duros. En la serie original, Jonathan le dice a Marianne que siente “amargura”, pero no tiene palabras para explicar lo que pasó —recordemos que son “analfabetas emocionales”. En la adaptación, Mira también se excusa, “no sé cómo pasó, solamente pasó”.

Pero, como ya he señalado, mientras que la narrativa que el hombre que deja a su familia es bien conocida, como sucede en la serie original, en la adaptación, el hecho de que sea la mujer quien abandone a su esposo e hija por un hombre más joven necesita mayor explicación. Jonathan cuestiona a Mira: “cómo puedes dejarnos, dejar a tu hija”, a lo que ella responde: “los hombres lo hacen todo el tiempo”. Gran parte del capítulo gira en torno a cómo la mujer puede ser la que abandona (Mira explica cómo viajaría cada dos semanas para ver a su hija, cómo mantendría contacto por medio de programas como FaceTime y Skype, entre otros asuntos).

Con giros como Mira como la principal proveedora del hogar y como la persona que abandona su matrimonio por un hombre más joven, Levi considera que ha hecho una “historia moderna”. Ciertamente, estos giros no invierten del todo la desigualdad de género. No es lo mismo que el esposo abandone a que lo haga la esposa: sobre ella pesan más las expectativas de ser madre; un padre que abandona es un mal padre; una madre que lo hace, es considerada una terrible madre. Probablemente por ello las hijas casi no aparecen en la serie original, apenas son un asunto de preocupación del padre que abandona; en cambio, en la adaptación, la hija abandonada por la madre es una presencia importante.

Por otra parte, aunque Jonathan no es el tradicional “cerdo chovinista” que es Johan en la serie original, sigue reproduciendo elementos de la masculinidad “hegemónica”: es el que habla más de la relación y el que presume que se queda en casa a cuidar a su hija y que además trabaja. Aún más, como reconoce el propio Levi, a casi cincuenta años de la serie original, somos más conscientes de las posibilidades de una separación, pero aún sufrimos por problemas similares a los de hace medio siglo.—Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM