Rodrigo Llanes Salazar: El dilema de las redes

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Si te has desvelado viendo en una o dos sentadas series como “Stranger Things”, “La casa de papel” o “Cobra Kai” en Netflix, no eres el único.

Reed Hastings, el fundador de Netflix, ha declarado que “dormir” y “el sueño” son las competencias de la plataforma: “En Netflix competimos por el tiempo de los clientes, así que nuestra competencia incluye Snapchat, YouTube, dormir, etcétera”, afirmó en una ocasión. “Competimos con el sueño, en los márgenes”, sentenció en otra.

El pasado 9 de septiembre, Netflix estrenó el docudrama “El dilema de las redes sociales”. Aunque recomiendo verlo, la parte documental de esta producción no ofrece ninguna crítica nueva a dichas redes digitales, aunque sí sintetiza muchos de los señalamientos que se han hecho en los últimos años: generan adicción y provocan otros daños a nuestra salud mental y física, difunden más noticias falsas que verdaderas, contribuyen a la polarización más que al diálogo y, sobre todo, constituyen la base de lo que la profesora de Harvard Shoshana Zuboff —quien aparece en el documental— ha llamado el “capitalismo de vigilancia”.

En su sugerente libro “El enemigo conoce el sistema. Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención”, la periodista Marta Peirano describe de la siguiente forma el negocio de Facebook y otras redes sociales: su “investigar, evaluar, clasificar y empaquetar a los usuarios en categorías cada vez más específicas para vendérselas a sus verdaderos clientes, que incluyen dictadores, empresas de marketing político y agencias de desinformación”.

Así, para Marta Peirano, el objetivo de las redes sociales es “mantenerte pegado a la pantalla durante el mayor tiempo posible, sin que alcances nunca el punto de saturación [...] Su objetivo no es tenerte actualizado, ni conectado con tus seres queridos, ni gestionar tu equipo de trabajo ni descubrir tu alma gemela ni enseñarte a hacer yoga ni ‘organizar la informadción del mundo y hacerla accesible y útil’ [...] Lo que quiere la tecnología que hay dentro de tu móvil es engagement [esto es, compromiso y participación]”.

Por otro lado, la parte ficcional del docudrama intenta explicar, al estilo de la película de Pixar “Intensamente”, la manera en la que las empresas de las redes sociales intentan manipularnos (y en muchos casos lo logran). Aunque esta parte dramatizada es simplemente mala —en la trama, actuaciones, clichés, entre otras cosas—, describe el modo en que las empresas recurren a la psicología conductista para moldear nuestras conductas y hábitos a partir del diseño de sus plataformas y aplicaciones: son como máquinas de juego en un casino que con cada notificación provocan que nuestro cuerpo libere dopamina y nos volvamos cada vez más adictos a ellas.

Aunque el docudrama se llama “El dilema de las redes sociales” —el título original en inglés es “The Social Dilemma”—, en realidad no nos presenta ninguna disyuntiva, su planteamiento es claramente negativo: las redes sociales han hecho mucho daño. Aunque comparto en gran medida esta posición, hace falta una discusión más crítica sobre el tema. Es verdad que las redes sociales digitales pueden “conectarnos” con mayor facilidad con personas que viven en otros lugares o a las que les habíamos perdido la pista, ¿pero qué clases de vínculos se tejen en estos espacios?, ¿cómo el objetivo de lucro con nuestros deseos y necesidades de pertenencia y aceptación social afecta las conexiones que entablamos en las redes?

Es cierto que las redes han sido clave en la emergencia y despliegue de diversos movimientos sociales y ha dado voz a miles de personas que antes no la tenían en espacios “públicos”. ¿Es posible conservar y amplificar esta faceta de las redes o resulta imposible en un escenario en el que las noticias falsas proliferan y venden más? ¿Es posible que estas redes no sean adictivas ni generen otros daños mentales y emocionales o acaso este es un aspecto inherente a ellas?

“El dilema de las redes sociales” no incluye crítica alguna a Netflix. Se podrá señalar que Netflix no es propiamente una red social, sino una plataforma de transmisión de video. Sin embargo, su lógica no es muy distinta a la de Facebook o YouTube. También está diseñada para volvernos adictos, para que no apartemos nuestros ojos de la pantalla. Compiten con dormir, con el sueño. Y, como sucede con la redes sociales, no se trata de una cuestión solamente de voluntad individual, sino de una lógica social, económica y de poder diseñada para volvernos adictos y extraer datos de nosotros.

Tal vez en el contexto de la pandemia y de confinamiento pueda parecer impertinente señalar todos los efectos negativos de las redes sociales digitales. Finalmente, ante el encierro y el aislamiento, estas plataformas y aplicaciones nos ofrecen una posibilidad de conexión y comunicación, por limitada que sea. Pero es justo porque en este momento se pregona sobre los beneficios y posibilidades de estas empresas y que se están volviendo más omnipresentes que nunca en nuestras vidas que resulta más necesario subrayar la crítica a las mismas.— Mérida, Yucatán

Investigador del Cephcis-UNAM