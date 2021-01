Rodrigo Llanes Salazar: El segundo informe

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

El primer informe de gobierno de Mauricio Vila se vio opacado por la represión de manifestantes que protestaban en contra de una serie de nuevos impuestos y el alza a otros ya existentes.

Ahora, los logros realizados en el segundo año se encuentran eclipsados por la pandemia de Covid-19 y las tormentas y huracanes que inundaron comunidades y colonias y provocaron la pérdida de cosechas y otros bienes.

En 2020 se registraron 26,492 casos de personas con Covid-19, de las cuales 2,903 fallecieron. Hoy la cifra de contagios ha subido a más de 28 mil. De acuerdo con el gobernador del estado, hubo un incremento del 40% en los ingresos hospitalarios debido a las fiestas decembrinas (D.deY., 13-1-21).

Al momento de escribir estas líneas ya se habían aplicado las 9,750 primeras vacunas de Pfizer que llegaron al estado (mil menos de las que se había dicho que llegarían).

Además de la pandemia y las tormentas y huracanes, el 2020 yucateco se vio marcado por la renuncia del fiscal general del estado, Wilbert Cetina Arjona. Diario de Yucatán dio a conocer el involucramiento de Cetina en el lucrativo e impune negocio de especulación de tierras en el estado. Asimismo, en 2020, por lo menos diez personas murieron por presuntos actos de tortura de policías estatales y municipales.

Es en este contexto que Mauricio Vila rindió su segundo informe. En su campaña electoral, el actual gobernador hizo de la salud su tema prioritario. También prometió la “transformación de Yucatán”. No obstante, a dos años de gestión, más que una transformación, se aprecia una continuidad con gobiernos anteriores.

Sin importar el partido político del que provienen, los últimos gobernadores han prometido un mejor Yucatán a partir de la atracción de inversiones que generen empleos y detonen el crecimiento económico de la entidad. Independientemente de su color político, todos los mandatarios se han centrado en el tema de seguridad del estado.

“A pesar de la difícil situación global a la que nos enfrentamos derivado de la pandemia ocasionada por el Covid-19 —leemos en el resumen del segundo informe de gobierno—, los ojos del mundo aún están puestos en el estado, ya sea para visitar, invertir o vivir”.

Invertir

Entre las inversiones destacadas por el gobernador en su segundo informe se encuentran los 727 millones de dólares invertidos en energías renovables, particularmente en 3 plantas eólicas y 2 plantas solares. Si bien debemos apostar por una transición hacia energías renovables, el modelo de las grandes plantas o parques de energía eólica y solar ha sido cuestionado por especialistas y defensores de derechos humanos por los efectos que provoca al medio ambiente —desde deforestación hasta afectaciones a aves, murciélagos y otras especies— y los problemas sociales que detona.

Los estudios que se han hecho sobre las plantas eólicas y solares ya instaladas o en proceso de instalación han señalado ocultamiento de información por parte de los desarrolladores, una injusta distribución de los recursos, evaluaciones de impacto ambiental con severas deficiencias, entre otros problemas.

En el informe también se reiteró el anuncio de que Amazon abrirá un centro logístico en Yucatán. Al respecto, el maestro Antonio Salgado Borge escribió que “el historial de este gigante egoísta nos deja importantes advertencias y lecciones sobre la mesa. Habrá que vigilar y poner mucha atención a la forma en que esta empresa retribuye a este segmento de su fuerza laboral en Yucatán, a las condiciones laborales y mecanismos de seguridad en las instalaciones de trabajo, al origen de su personal mejor pagado y a las demandas de sus trabajadoras y trabajadores” (D.de.Y., 10-1-21).

En otras palabras: no se trata simplemente de atraer cualquier inversión ni de generar cualquier tipo de empleo. Repasemos las lecciones de las maquiladoras o las granjas. Yucatán no debe basar su “competitividad” en mano de obra barata, dispuesta a cualquier empleo; a tierras igualmente baratas, que pueden obtenerse “legalmente” mediante procedimientos agrarios amañados dirigidos por mafias agrarias e inmobiliarias que actúan con impunidad; o en agua y recursos que se pueden contaminar o devastar sin consecuencias para quienes se benefician de su explotación.

Visitar

El gobernador informó que Yucatán ocupa el primer lugar entre las zonas arqueológicas más visitadas en 2020. La entidad recibió casi tres veces más visitantes que el promedio de las entidades federativas. Asimismo, señaló que Maní y Sisal fueron reconocidos como pueblos mágicos.

Ciertamente, Yucatán tiene un gran potencial turístico que debe ser aprovechado de manera sustentable. Esto es, no en el esquema de grandes polos turísticos y megaproyectos como el Tren Maya, los cuales se basan en una explotación no sustentable de los bienes naturales y en la exotización y mercantilización de la cultura maya.

En un estudio sobre el pueblo mágico de Izamal, Ana Bella Pérez Castro, directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, junto con Julián Dzul y Abraham Collí, resumen algunos de los impactos provocados en los más de cien pueblos mágicos en México. Me permito citarlos con cierta extensión, pues son problemas que debemos tomar en seria consideración:

“La comercialización del patrimonio; la invención (fachadas, tradiciones, danzas, cuentos, relatos, historias…); la exaltación de símbolos de las prácticas locales; la destrucción y eliminación de plazas o monumentos; la prohibición de mercados y comercio ambulante; la gentrificación de las localidades integrantes del programa; el hecho de que los inmnuebles históricos y casas del centro de los poblados se conforman como segundas residencias de extranjeros; el desarrollo del mercado inmobiliario y la expulsión a la periferia de sus antiguos pobladores; la reorganización laboral y los cambios en el uso del suelo; el auge del comercio y la servidumbre; la dualidad centro-periferia, áreas desarrolladas-áreas miserables; la aparición de centros de servicios para el confort del turismo (…); la supuesta coordinación entre diferentes dependencias federales, estatales y municipales para impulsar un turismo sustentable y en beneficio de la población sin que haya un seguimiento (…); los que han sido beneficiarios directos: los negocios de los materiales para la construcción, los vendedores de bienes raíces, los riesgos, y lo que puede ser una oportunidad para reactivar economías evitando el acaparamiento de las grandes compañías turísticas que colocan más que otra cosa al poblador como servidor” (“Izamal y la comercialización de lo mágico”).

Así, por ejemplo, se debe de cumplir con la norma internacional para la protección de los arrecifes de coral, manglares y ojos de agua de Sisal, y que no suceda lo que ha ocurrido en Bacalar, pueblo mágico en el que el incremento del turismo ha contaminado notablemente su paradisiaca laguna.

Hay mucho más que comentar sobre este segundo informe, pero destaco un aspecto positivo. Entre las medidas para hacer frente a la pandemia se encuentran el Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida y el Plan de Infraestructura de Ciclovías. Como han informado Diario de Yucatán y otros medios, a pesar del Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán, el Centro Histórico de Mérida continuó siendo un foco de contagio del coronavirus. Resulta imposible guardar “sana distancia” en aceras tan estrechas y en paraderos mal distribuidos y concentrados en el centro.

Por estas razones, el gobierno decidió ampliar el espacio peatonal de las banquetas y construir 71 kilómetros de ciclovías. Dirigentes de la Cámara de Comercio y de la Fundación Paseo de Montejo se pronunciaron en contra de estas medidas, que afectan a automovilistas y a algunos negocios de la zona. Al respecto, Vila declaró en entrevista con el Diario que “la salud de la población no puede estar supeditada a los intereses económicos de unos cuantos empresarios”.

Las medidas de movilidad sustentables no deben ser temporales, limitadas a la crisis de Covid-19, sino que deben ser un primer paso para una verdadera transformación de Yucatán hacia un estado sustentable. Y, retomando las palabras del gobernador, no solo en este ámbito, sino en todos, la salud y el bienestar de la población no pueden supeditarse a los intereses económicos de unos pocos empresarios.

Esto vale también para la especulación de las tierras y los desarrolladores inmobiliarios, para las grandes plantas de energía eólica y solar, para el turismo de masas o para las grandes granjas bovinas, porcícolas y avícolas. Entonces sí podríamos hablar de una verdadera transformación de Yucatán.— Mérida, Yucatán.

Investigador del Cephcis-UNAM