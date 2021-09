Rodrigo Llanes Salazar: Entre inocencia y pánico

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

“Hay muchos otros modelos de relaciones. Es decir, es una nueva era”, afirma Peter, el hombre que forma parte de una pareja invitada a cenar a casa de Mira y Jonathan, la pareja que protagoniza la nueva versión de “Escenas de un matrimonio”, estrenada el pasado 12 de septiembre en HBO.

Dirigida por el director israelí Hagai Levi —creador del drama televisivo “BeTipul”, que fue adaptado en los Estados Unidos como “En terapia”—, la nueva versión de la serie televisiva escrita y dirigida por Ingmar Bergman, estrenada originalmente en 1973, nos permite apreciar algunos de los cambios en el matrimonio y las relaciones afectivas o, por lo menos, en las representaciones culturales sobre ellas.

La serie original de Bergman fue creada en el contexto de varios fracasos comerciales, como “El rito” (1969) y “El contacto” (1971). Para algunos críticos, Bergman se estaba repitiendo demasiado a sí mismo y había agotado problemas como la idea de un mundo sin Dios o las crisis existenciales de sus protagonistas. Esto cambió con el éxito crítico y comercial que tuvo una de sus mejores películas, el drama carmesí “Gritos y susurros”, de 1972. Las escenas compartidas por la actriz Liv Ullman y el actor Erland Josephson en dicho filme inspiró a Bergman a crear una historia particular para la pareja, la cual también estuvo basada en la vida del director (quien estuvo casado cinco veces). Así nació “Escenas de un matrimonio”.

“Escenas de un matrimonio” se centra en la relación marital de Marianne (interpretada por Ullman) y Johan (caracterizado por Josephson). Las dos hijas del matrimonio, sus padres y sus amistades apenas aparecen en los seis capítulos —o “escenas”— que conforman la obra. Con un presupuesto limitado —aproximadamente un tercio de “Gritos y susurros”—, “Escenas de un matrimonio” tiene un estilo íntimo, con la magistral cinematografía de Sven Nykvist que se enfoca en el rostro de Marianne y Johan. Para algunos comentaristas, el carácter naturalista de la serie, que la hace pasar por documental, hizo posible que la audiencia se identificara fácilmente con la pareja. De acuerdo con el propio Bergman, a pesar de que los protagonistas son personas educadas —ella es abogada y él un profesor universitario en el área de psicotecnología—-, emocionalmente son analfabetas: no saben lidiar con sus emociones.

“Escenas de un matrimonio” fue un gran éxito en Suecia. Se estima que alrededor de la mitad de la población del país vio la serie y que las calles estaban vacías los miércoles por la noche cuando se estrenaban los episodios. Aún más, algunos comentaristas atribuyen a la serie un aumento súbito de los divorcios en Suecia. Ciertamente, la serie provocó una discusión en torno al matrimonio y el divorcio, y aumentó la demanda de terapia y de los servicios de orientación a matrimonios que ofrecía el gobierno de Suecia. Pero también es verdad que, previo a la serie, estaba en proceso una nueva legislación en Suecia que facilitaba el divorcio (la nueva ley se aprobó en 1974).

Provocación

¿Qué es lo que fue tan provocador de “Escenas de un matrimonio”? El primer capítulo o escena, titulado “Inocencia y pánico”, está organizado en cuatro partes: una entrevista que realiza una reportera de una revista para mujeres a Marianne y Johan; una cena entre dos parejas, Johan y Marianne y sus amistades Katarina y Peter; un diálogo entre Marianne y Johan, en la que ella revela que está embarazada; y el aborto de Marianne.

La parte de la entrevista resulta un interesante contraste entre la serie televisiva original y la nueva adaptación de Levi, la cual es protagonizada por los talentosos Jessica Chastain y Oscar Isaac. En la serie original, la entrevista es para una revista de mujeres, particularmente para una serie sobre amor. En la nueva versión, la entrevista es para la tesis que está haciendo Danielle, una joven que estudia psicología y género e investiga “cómo las normas de género afectan los matrimonios monógamos”. Es justo ante este tema de investigación que Peter hace la afirmación citada al inicio de este artículo: ¿por qué investigar matrimonios monógamos en una “nueva era” de relaciones afectivas? Volveré a esta cuestión más adelante.

Tanto en la serie original como en la adaptación, la entrevistadora pregunta a la pareja cómo se definen a sí mismos. En la serie original, Johan responde sin rodeos que es inteligente, joven, exitoso, buen amigo —incluso con aquellos menos afortunados—, deportista, buen padre, buen hijo, una persona sin deudas, que paga impuestos, que respeta a su gobierno y ama a la familia real y que es un amante fantástico. Marianne, en cambio, duda, no sabe qué decir. Responde que está casada con Johan y que tiene dos hijas, que no puede pensar en nada más. Justo cuando va a hablar más sobre su trabajo —su área es el derecho familiar, particularmente los divorcios—, la entrevistadora la interrumpe para pedirles que no se muevan porque les tomarán una foto. En seguida, la entrevistadora pasa a otro tema.

En la nueva versión, la primera pregunta, una “mera formalidad”, es una confirmación sobre los pronombres que usan los protagonistas, esto es, cómo se identifican en términos de género. “Él”, responde Jonathan; “ella”, responde Mira. Esta mera formalidad nos ubica en la era del uso del lenguaje incluyente, en el reconocimiento de la diversidad de identidades de género y en la posibilidad de otros modelos de relaciones.

Ante la pregunta de cómo se definen, Jonathan responde, con menos contundencia que Johan, que es hombre, judío, el padre de Ava —quien tiene cuatro años—, que es un académico —y que debió haber dicho eso primero— que enseña en el departamento de filosofía de Tufts, de 41 años, que es demócrata y asmático. Mira responde que es mujer, casada, madre, de 40 años, que está en el campo de la tecnología y es vicepresidenta de gestión de productos en la empresa Horizon. Él aclara que ella es “importante”.

Roles

En la nueva versión de “Escenas de un matrimonio”, los roles se encuentran relativamente invertidos: Mira es la principal proveedora del hogar, mientras que Jonathan es el principal cuidador de su hija, Ava. Él aclara que es un “acuerdo”, que están “orgullosos de él”.

Más allá del cambio de roles, la entrevista de la serie original se centra en la idea de un matrimonio “feliz”. La entrevistadora pregunta a Marianne cómo define el amor. Ella responde que nadie le dijo qué es el amor y que una descripción se encuentra en la Biblia, en la carta de Pablo a los Corintios. No obstante, aclara Marianne, esta es una definición que las personas rara vez experimentan; mientras que como pieza para recitar en bodas es muy efectiva, en la práctica es irreal: basta con ser amable, tener humor, cultivar la amistad y la tolerancia. En su trabajo, explica, se encuentra con gente que colapsa por tener expectativas no realistas sobre el amor.

En cambio, en la nueva versión la entrevistadora pregunta por las razones del “éxito” del matrimonio de Mira y Jonathan. Jonathan cuestiona de entrada la idea de “éxito” en el matrimonio: “se ha convertido en un proyecto en el que trabajas”, afirma, en una “industria multimillonaria” de libros de autoayuda, terapias, podcasts, apps y, también, series de televisión. De manera similar al comentario de Marianne sobre el amor, Jonathan dice que la cultura de consumo ha creado expectativas completamente irracionales de que (el matrimonio) debe basarse en pasión y sexo”.

Aunque tanto Marianne, en la serie original, como Jonathan, en la adaptación, cuestionan las ideas de “felicidad” y “éxito” en el amor y el matrimonio, ambos comparten cierta inocencia con respecto a sus propias relaciones. Sabemos que lo que presentan a la entrevistadora es solo una parte de la relación y que, tras la inocencia, vendrá el pánico.

Poliamor

Las diferencias entre la serie original y la adaptación no se agotan en la entrevista. En la parte de la cena, cuando la pareja invitada pelea enfrente de sus anfitriones, la adaptación nos presenta a una pareja que tiene una relación “abierta”, “poliamorosa”, y nos enteramos de que la otra pareja de Kate la ha dejado. En la serie original, el personaje de Katarina —el equivalente a Kate— también es abandonado por su pareja, pero, en este caso, se trata de una infidelidad oculta, si bien Peter sabe de ella. En la adaptación, las otras parejas de Kate y Peter son parte de su “acuerdo”; no obstante, el abandono, el desamor y los conflictos no parecen ser menos dolorosos que en la presunta relación monógama de Katarina y Peter.

A propósito de los cambios en el matrimonio y las relaciones afectivas presentes en la serie original y la adaptación, no deja de ser interesante que la versión de Bergman se haya estrenado en 1973, año que, para el geógrafo David Harvey, marca un cambio del capitalismo fondista a uno “posfordista” caracterizado por una “acumulación flexible” (“La condición de la posmodernidad”, 1989). Para la socióloga marroquí Eva Illouz, estos cambios en el capitalismo se han traducido en transformaciones en las relaciones afectivas, incluyendo el matrimonio.

De acuerdo con Illouz, el capitalismo moderno, fondista, “adoptó formas económicas tales como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, los mercados financieros internacionales y el contrato comercial (…) Todo ello se reflejó en la concepción del amor como relación contractual que se entabla libremente, que está sujeta a las reglas éticas del compromiso, que rinde beneficios obvios y que demanda estrategias e inversiones emocionales de largo plazo”.

En cambio, ahora, plantea Illouz, con el capitalismo posfordista o flexible, “se han introducido nuevas formas de no-compromiso, como el horario flexible o la mano de obra subcontratada, la minimización de las redes de seguridad social y la ruptura de los lazos de lealtad entre los trabajadores y su lugar de trabajo”. Todo ello se traduce en relaciones afectivas más flexibles, de menor compromiso, más efímeras, que se ha expresado en dificultades de jóvenes para formar parejas, mayores índices de divorcios, más relaciones múltiples, epidemias de soledad, entre otros fenómenos que Illouz ha caracterizado como “desamor” (“El fin del amor. Una sociología de las relaciones negativas”, 2018).

Mientras que “la cultura occidental ha representado hasta el cansancio las milagrosas erupciones del amor en nuestra vida”, escribe Illouz, nuestra cultura no sabe bien cómo representar el desamor, pues “vivimos en relatos y dramas o a través de relatos y dramas” en los que “desamar” “no es una trama con una estructura clara”. En cierto sentido, “Escenas de un matrimonio” es una representación, un relato o un drama sobre el desamor al interior de un matrimonio. La serie original lo hizo de manera pionera, cuando el capitalismo comenzaba a cambiar hacia un modelo de acumulación más flexible. Casi cincuenta años después, la nueva adaptación de Levi nos ofrece un nuevo relato para explorar el desamor y la manera en que tejemos —y sobre todo, no tejemos— relaciones afectivas en la actualidad.— Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM