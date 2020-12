Rodrigo Llanes Salazar: Es nuestro problema

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

“Si no hago mío el problema, no lo voy a atender. No es un problema solo de los ‘cheneros’, de los mayas, es nuestro problema. Aunque somos los primeros afectados, también están afectados todos los demás”, me comenta la apicultora maya Leydy Pech a propósito del problema de la siembra de soya genéticamente modificada en Hopelchén —en la región conocida como “Los Chenes”— y de todos los problemas asociados a ese cultivo: deforestación, aplicación de plaguicidas peligrosos como el glifosato, la contaminación del agua y la muerte de animales como abejas y pavos de monte.

El pasado 30 de noviembre, Leydy Pech fue una de las seis personas que recibieron el Premio Medioambiental Goldman, reconocimiento generalmente considerado el Premio Nobel otorgado a personas defensoras del medio ambiente.

En un comunicado oficial, la Fundación Goldman describe a Leydy de la siguiente manera: “apicultora indígena maya, encabezó una coalición que detuvo con éxito la plantación de soja genéticamente modificada por Monsanto en el sur de México. La Corte Suprema de México dictaminó que el gobierno violó los derechos constitucionales de los mayas y suspendió la siembra de soja modificada genéticamente. Debido a la persistencia de Pech y su coalición, en septiembre de 2017, el Servicio Agrícola y de Alimentos de México revocó el permiso de Monsanto para cultivar soja modificada genéticamente en siete estados”.

Así, para la Fundación Goldman, “la lucha histórica de Pech y su coalición establece precedentes en México, y es ya un modelo para otros movimientos de lucha indígena por la protección de sus derechos y la defensa y manejo de la tierra”.

En entrevista por teléfono, le pregunto a Leydy qué es lo que considera que otros movimientos pueden aprender de su lucha contra la siembra de soya transgénica. “Primero, mirarnos como territorio, como un pueblo unido”, me responde. “Reconocernos como parte del problema, pues si no hago mío el problema, no lo voy a atender”.

¿Cuál es el problema? Desde que comenzó la siembra de soya transgénica en la Península hace casi veinte años, apicultoras y apicultores de Los Chenes y otras regiones de la Península de Yucatán han visto con preocupación la muerte de las abejas, la creciente deforestación, la construcción ilegal de pozos de absorción, las también ilegales fumigaciones aéreas —algunas de ellas con glifosato, el famoso herbicida producido por Monsanto que fue categorizado como probablemente cancerígeno para seres humanos por la Organización Mundial de la Salud—, la contaminación de sus fuentes de agua.

Desde luego, todos estos problemas afectan no solo a Hopelchén, sino a todo el resto de la región, a sus habitantes humanos y no humanos; aún más, es un problema local que contribuye al cambio climático y a la emergencia climática global.

Leydy Pech también destaca que es una lucha que “conjunta todo: lo comunitario, lo legal, lo político”, en la que “la participación de las mujeres es muy importante”.

En palabras de Equipo Indignación, organización de derechos humanos que ha participado en esta lucha contra la siembra de soya transgénica, “el premio Goldman otorgado a Leydy Pech, una de las voceras del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, es el resultado de más de 25 años de trabajo organizativo y comunitario, de la búsqueda de medios de producción compatibles con el ambiente y el desarrollo sustentable, y de la defensa colectiva del territorio frente a políticas públicas y megaproyectos que ponen en riesgo la integridad cultural, la salud, los medios de subsistencia y la vida de las comunidades mayas de la región”.

Para Leydy, el Premio Goldman que le otorgaron es un reconocimiento a la lucha de las mujeres mayas. “Ancestralmente hemos estado en muchas luchas”, me comenta, “pero creo que no se ha podido dar el valor a esas luchas, a la aportación que hacen las mujeres en los espacios de las comunidades, en los espacios públicos. Las mujeres transmiten a las nuevas generaciones conocimientos sobre medicina tradicional, sobre cultura, sobre respeto a la naturaleza”.

“Las mujeres somos más sensibles a lo que está sucediendo, como madres, como esposas, como hijas, siempre pensamos en lo que viene atrás”, me comenta Pech.

Al mismo tiempo, reconoce muchas dificultades a que se enfrentan las mujeres en sus luchas por el medio ambiente y el territorio. Por ejemplo, señala que es más difícil para una mujer entrar a una asamblea ejidal —un espacio tradicionalmente masculino— y compartir ideas sobre el trabajo de defensa y la importancia de la participación. También recuerda experiencias de racismo y machismo, de personas e instituciones que no la toman en serio por ser una mujer maya.

A propósito, el equipo de comunicación del Premio Goldman señala que “al verla en persona después de su victoria en los tribunales, un abogado de Monsanto comentó que no podía creer que esta pequeña mujer les hubiera derrotado”.

No extraña que diversos medios de comunicación hayan representado la lucha de Leydy Pech y las mujeres que integran la organización Múuch Kambal y el Colectivo de comunidades mayas de los Chenes contra Monsanto como una batalla entre David y Goliat.

En realidad, como reconoce Leydy Pech, ha sido fundamental el trabajo colectivo, de articulación con diversas organizaciones de la sociedad civil, investigadoras e investigadores, periodistas, fundaciones, entre otros actores.

Así, esta coalición logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera el permiso de siembra comercial de soya genéticamente modificada otorgado a Monsanto hasta que se consultara de manera previa, libre e informada a las comunidades mayas afectadas por dicho cultivo.

La consulta a las comunidades de Hopelchén y Tenabo en Campeche inició en marzo de 2016 y continúa hasta la fecha. En las sesiones de consulta, Leydy ha sido una de las voceras de las comunidades mayas más activas. Sin duda, su voz ha sido una de las más fuertes.

Durante el proceso de consulta, ella y las y los representantes de las comunidades han tenido que enfrentarse no solo a un Estado que no logra impedir la siembra ilegal de soya transgénica y la solución de los problemas asociados a dicho cultivo, sino también a las amenazas, intimidaciones y agresiones de los productores de soya de la región.

“Lo que dijimos en la consulta desde el inicio”, me comenta Leydy, “es que no queremos violencia ni conflictos, esa no es la solución. Pelearnos entre nosotros no va a resolver el problema”.

Uno de los grandes problemas de la consulta es que “solo se trata de consultar el permiso (de siembra comercial de soya)”, explica Leydy. “De lo que queremos que se hable, que se discuta, es todo lo que está asociado al permiso, todo lo que está alrededor, que está haciendo más daño. El permiso de siembra es lo de menos”.

Así, mientras que en las sesiones de consulta Leydy Pech y las y los representantes de las comunidades quieren hablar sobre los problemas de las fumigaciones aéreas, los pozos de absorción o las cosechas ilegales de soya, las autoridades federales suelen responder con asuntos de procedimiento del permiso.

Mientras que para las comunidades mayas el monocultivo de soya y la aplicación de plaguicidas asociados a él impacta todos los ámbitos de su vida, el Estado segmenta y fragmenta el problema: unos asuntos deben de verse con la Secretaría de Salud y Cofepris, otros con Semarnat y Profepa, otros con Sagarpa (ahora Sader) y Senasica.

“En el Estado necesitan sentarse y coordinarse”, explica Leydy Pech, “ponerse de acuerdo sobre qué le toca a cada quién, si no, no se avanza. Nuestro problema es uno muy complejo, porque toca todo: agua, salud, soberanía alimentaria, medios de vida como la apicultura, la cultura, el tejido social. Es un proceso, no se va a hacer de la noche a la mañana. Pero el Estado está poniendo sobre nuestros hombros esta responsabilidad, y no nos toca a nosotros, no somos nosotros las autoridades”.

A pesar de la suspensión del permiso de siembra de soya ordenada por la Suprema Corte en 2015 y de la revocación del permiso por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en agosto de este año, persiste la siembra ilegal de soya transgénica en Hopelchén (y se presume que también de maíz transgénico, a pesar de que dicho cultivo también esté prohibido).

Ante este contexto de ilegalidad e impunidad, le pregunto a Leydy Pech si participar en la consulta sigue siendo la vía de defensa. “Hay cosas más urgentes que atender (que la consulta)”, responde ella, “como las fumigaciones, la perforación de los pozos de absorción (…). Nuestra propuesta como colectivo es platicar sobre todos los daños asociados al cultivo, que van a una velocidad muy rápida, cómo dialogar sin llegar a conflictos y violencias, cómo ponernos de acuerdo, pues los otros actores (productores de soya) están en la región, no se van a ir. Cómo generar acuerdos que permitan trabajar, respetando la forma de vida de las comunidades, reconociendo todos los conocimientos, reconociendo que sí ha habido daños. Nos toca a todos, encontrar espacios de diálogo, es lo que estamos buscando”.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM